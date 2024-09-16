Рейтинг@Mail.ru
"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкции - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240916/vy-podnyali-nashu-motivatsiyu-simonyan-poblagodarila-ssha-za-sanktsii-1140377085.html
"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкции
"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкции - РИА Новости Крым, 16.09.2024
"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкции
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян поблагодарила США за признание заслуг российских СМИ и "повышение мотивации" после... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T10:00
2024-09-16T12:34
маргарита симоньян
миа "россия сегодня"
rt
сша
санкции
санкции против россии
в мире
политика
журналистика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/14/1126012555_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_9b6db6fae2c03936df35fd2d8ba40863.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян поблагодарила США за признание заслуг российских СМИ и "повышение мотивации" после введения санкций против медиагруппы. Об этом она заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".Каналу RT пришлось искать "партизанские тропы" для распространения правдивой информации в тех странах, где телеканал запретили, рассказала главред издания."За это спасибо вам большое, коллеги, вы подняли нашу мотивацию. Мы будем работать и дальше", — пообещала Симоньян.Наказание за правдуСанкции США против "России сегодня" и RT введены за то, что журналисты говорили правду о ситуации на Украине и ходе спецоперации, сказала она. RT не занимается распространеним фейков, иначе на канал уже были бы поданы судебные иски.По ее словам, руководство США боится своего народа. Она посоветовала тем, кто голосовал за санкции против "России сегодня", перечитать собственную Декларацию Независимости и речь президента Джона Кеннеди. Симоньян процитировала его слова о том, что "нация, которая боится позволить своему народу судить об истине и лжи на открытом рынке — это нация, которая боится своего народа".Почему журналисты RT помогают бойцам СВОМаргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" также ответила, почему журналисты RT помогают бойцам в зоне специальной военной операции.Журналисты "России сегодня" и RT за время СВО собрали сотни миллионов рублей на нужды военных и людей, эвакуированных из опасных регионов, подчеркнула Маргарита Симоньян."Журналист должен быть над схваткой, если эта схватка где-то. Если в схватке участвует твоя страна, ты, может быть, от этого перестанешь быть журналистом в би-би-сишном идиотском смысле слова, но ты хотя бы не перестанешь быть гражданином, если ты находишься внутри этой схватки", - сказала она.4 сентября в министерстве финансов США объявили о введении санкций против генерального директора медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской и других сотрудников канала.Госсекретарь США Энтони Блинкен публично обвинил RT в участии в "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках".В ответ на обвинения американских властей главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что западные СМИ "зашлись в приступе паранойи". Действия американских властей она назвала информационным террором.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответит на американские санкции против СМИ - ПесковВ США блогершу уволили из медиакомпании из-за предполагаемой связи с RTВ обвинения против российских СМИ не верю – экс-кандидат в президенты США
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/14/1126012555_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_432a36af874da423cf73491bb2ae7603.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
маргарита симоньян, миа "россия сегодня", rt, сша, санкции, санкции против россии, в мире, политика, журналистика, новости
"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкции

Симоньян поблагодарила США за признание работы "России сегодня" и RT после ввода санкций

10:00 16.09.2024 (обновлено: 12:34 16.09.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия Сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян поблагодарила США за признание заслуг российских СМИ и "повышение мотивации" после введения санкций против медиагруппы. Об этом она заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".
"Мы должны выразить благодарность руководству Соединенных Штатов Америки за признание того, что значительная часть неподдержки миром Украины и благожелательного отношения к России, а если уж говорить прямо, то пожелания удачи России, — это во многом работа ребят, которые рассказывали просто правду", - сказала Симоньян.
Каналу RT пришлось искать "партизанские тропы" для распространения правдивой информации в тех странах, где телеканал запретили, рассказала главред издания.
"За это спасибо вам большое, коллеги, вы подняли нашу мотивацию. Мы будем работать и дальше", — пообещала Симоньян.

Наказание за правду

Санкции США против "России сегодня" и RT введены за то, что журналисты говорили правду о ситуации на Украине и ходе спецоперации, сказала она. RT не занимается распространеним фейков, иначе на канал уже были бы поданы судебные иски.
"Если бы мы этим занимались, давным-давно на нас бы подали в суд. Ни одного судебного дела по фейкам и по дезинформации, ни одного. Занимались, занимаемся, заниматься будем. Спасибо большое, дорогие присяжные заседатели, за высокую оценку труда наших коллег", — иронично подчеркнула Симоньян.
По ее словам, руководство США боится своего народа. Она посоветовала тем, кто голосовал за санкции против "России сегодня", перечитать собственную Декларацию Независимости и речь президента Джона Кеннеди. Симоньян процитировала его слова о том, что "нация, которая боится позволить своему народу судить об истине и лжи на открытом рынке — это нация, которая боится своего народа".

Почему журналисты RT помогают бойцам СВО

Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" также ответила, почему журналисты RT помогают бойцам в зоне специальной военной операции.

"Естественно, мы помогаем фронту, как все нормальные люди. У нас широкая аудитория, люди сами к нам обращаются и спрашивают, как помочь. И, естественно, люди с фронта, в свою очередь, к нам обращаются, говорят: "Помогите нам, дайте нам такие-то дроны...в чем они ежедневно нуждаются: от бронежилетов до более серьезных вещей", - отметила она.

Журналисты "России сегодня" и RT за время СВО собрали сотни миллионов рублей на нужды военных и людей, эвакуированных из опасных регионов, подчеркнула Маргарита Симоньян.
"Журналист должен быть над схваткой, если эта схватка где-то. Если в схватке участвует твоя страна, ты, может быть, от этого перестанешь быть журналистом в би-би-сишном идиотском смысле слова, но ты хотя бы не перестанешь быть гражданином, если ты находишься внутри этой схватки", - сказала она.
4 сентября в министерстве финансов США объявили о введении санкций против генерального директора медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской и других сотрудников канала.
Госсекретарь США Энтони Блинкен публично обвинил RT в участии в "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках".
В ответ на обвинения американских властей главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что западные СМИ "зашлись в приступе паранойи". Действия американских властей она назвала информационным террором.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия ответит на американские санкции против СМИ - Песков
В США блогершу уволили из медиакомпании из-за предполагаемой связи с RT
В обвинения против российских СМИ не верю – экс-кандидат в президенты США
 
Маргарита СимоньянМИА "Россия сегодня"RTСШАСанкцииСанкции против РоссииВ миреПолитикаЖурналистикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России
14:19На севере Крыма будут стрелять
14:09Десятки провальных контратак: ВСУ потеряли 1915 боевиков за сутки
14:00Отельеры Крыма помогают жителям Курской области
13:59Севастополь тонет - видео ливня и его последствий
13:46На Украине "прилетело" по военному аэродрому и складам БПЛА
13:21Лето закончилось - на Крымском мосту собралась очередь на выезд из Крыма
13:12"Борис" разбушевался: циклон в Европе затопил дома и разрушил мосты
13:10В Крыму мужчина получил девять лет за убийство
13:01В Алуште без света несколько улиц, детский сад и школа
12:43Ситуация в Курской области: попытки прорыва ВСУ через границу и потери
12:35Удар стихии по Севастополю: грунт сошел на дорогу и улицы ушли под воду
12:14Армия России освободила в Курской области Успеновку и Борки
12:09Новая попытка покушения на Трампа: что она демонстрирует
11:41Житель Крыма три года насиловал падчерицу – приговор суда
11:30В Симферополе насмерть сбили 23-летнего пешехода
11:25Ситуация на Крымском мосту сейчас: выросла очередь со стороны Керчи
11:16Ребенок и трое взрослых ранены при атаке ВСУ на Сватово
11:14В Севастополе остановился паром
10:53Три ученика и учитель ранены при нападении на школу в Челябинске
Лента новостейМолния