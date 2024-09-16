https://crimea.ria.ru/20240916/vy-podnyali-nashu-motivatsiyu-simonyan-poblagodarila-ssha-za-sanktsii-1140377085.html
"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкции
"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкции - РИА Новости Крым, 16.09.2024
"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкции
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян поблагодарила США за признание заслуг российских СМИ и "повышение мотивации" после... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T10:00
2024-09-16T10:00
2024-09-16T12:34
маргарита симоньян
миа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян поблагодарила США за признание заслуг российских СМИ и "повышение мотивации" после введения санкций против медиагруппы. Об этом она заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".Каналу RT пришлось искать "партизанские тропы" для распространения правдивой информации в тех странах, где телеканал запретили, рассказала главред издания."За это спасибо вам большое, коллеги, вы подняли нашу мотивацию. Мы будем работать и дальше", — пообещала Симоньян.Наказание за правдуСанкции США против "России сегодня" и RT введены за то, что журналисты говорили правду о ситуации на Украине и ходе спецоперации, сказала она. RT не занимается распространеним фейков, иначе на канал уже были бы поданы судебные иски.По ее словам, руководство США боится своего народа. Она посоветовала тем, кто голосовал за санкции против "России сегодня", перечитать собственную Декларацию Независимости и речь президента Джона Кеннеди. Симоньян процитировала его слова о том, что "нация, которая боится позволить своему народу судить об истине и лжи на открытом рынке — это нация, которая боится своего народа".Почему журналисты RT помогают бойцам СВОМаргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" также ответила, почему журналисты RT помогают бойцам в зоне специальной военной операции.Журналисты "России сегодня" и RT за время СВО собрали сотни миллионов рублей на нужды военных и людей, эвакуированных из опасных регионов, подчеркнула Маргарита Симоньян."Журналист должен быть над схваткой, если эта схватка где-то. Если в схватке участвует твоя страна, ты, может быть, от этого перестанешь быть журналистом в би-би-сишном идиотском смысле слова, но ты хотя бы не перестанешь быть гражданином, если ты находишься внутри этой схватки", - сказала она.4 сентября в министерстве финансов США объявили о введении санкций против генерального директора медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской и других сотрудников канала.Госсекретарь США Энтони Блинкен публично обвинил RT в участии в "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках".В ответ на обвинения американских властей главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что западные СМИ "зашлись в приступе паранойи". Действия американских властей она назвала информационным террором.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответит на американские санкции против СМИ - ПесковВ США блогершу уволили из медиакомпании из-за предполагаемой связи с RTВ обвинения против российских СМИ не верю – экс-кандидат в президенты США
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкции
Симоньян поблагодарила США за признание работы "России сегодня" и RT после ввода санкций
10:00 16.09.2024 (обновлено: 12:34 16.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян поблагодарила США за признание заслуг российских СМИ и "повышение мотивации" после введения санкций против медиагруппы. Об этом она заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".
"Мы должны выразить благодарность руководству Соединенных Штатов Америки за признание того, что значительная часть неподдержки миром Украины и благожелательного отношения к России, а если уж говорить прямо, то пожелания удачи России, — это во многом работа ребят, которые рассказывали просто правду", - сказала Симоньян.
Каналу RT пришлось искать "партизанские тропы" для распространения правдивой информации в тех странах, где телеканал запретили, рассказала главред издания.
"За это спасибо вам большое, коллеги, вы подняли нашу мотивацию. Мы будем работать и дальше", — пообещала Симоньян.
Наказание за правду
Санкции США против "России сегодня" и RT введены за то, что журналисты говорили правду о ситуации на Украине и ходе спецоперации, сказала она. RT не занимается распространеним фейков, иначе на канал уже были бы поданы судебные иски.
"Если бы мы этим занимались, давным-давно на нас бы подали в суд. Ни одного судебного дела по фейкам и по дезинформации, ни одного. Занимались, занимаемся, заниматься будем. Спасибо большое, дорогие присяжные заседатели, за высокую оценку труда наших коллег", — иронично подчеркнула Симоньян.
По ее словам, руководство США боится своего народа. Она посоветовала тем, кто голосовал за санкции против "России сегодня", перечитать собственную Декларацию Независимости и речь президента Джона Кеннеди. Симоньян процитировала его слова о том, что "нация, которая боится позволить своему народу судить об истине и лжи на открытом рынке — это нация, которая боится своего народа".
Почему журналисты RT помогают бойцам СВО
Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" также ответила, почему журналисты RT помогают бойцам в зоне специальной военной операции.
"Естественно, мы помогаем фронту, как все нормальные люди. У нас широкая аудитория, люди сами к нам обращаются и спрашивают, как помочь. И, естественно, люди с фронта, в свою очередь, к нам обращаются, говорят: "Помогите нам, дайте нам такие-то дроны...в чем они ежедневно нуждаются: от бронежилетов до более серьезных вещей", - отметила она.
Журналисты "России сегодня" и RT за время СВО собрали сотни миллионов рублей на нужды военных и людей, эвакуированных из опасных регионов, подчеркнула Маргарита Симоньян.
"Журналист должен быть над схваткой, если эта схватка где-то. Если в схватке участвует твоя страна, ты, может быть, от этого перестанешь быть журналистом в би-би-сишном идиотском смысле слова, но ты хотя бы не перестанешь быть гражданином, если ты находишься внутри этой схватки", - сказала она.
4 сентября в министерстве финансов США объявили о введении санкций
против генерального директора медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской и других сотрудников канала.
Госсекретарь США Энтони Блинкен публично обвинил RT
в участии в "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках".
В ответ на обвинения американских властей главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила
, что западные СМИ "зашлись в приступе паранойи". Действия американских властей она назвала информационным террором.
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