https://crimea.ria.ru/20240916/vy-podnyali-nashu-motivatsiyu-simonyan-poblagodarila-ssha-za-sanktsii-1140377085.html

"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкции

"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкции - РИА Новости Крым, 16.09.2024

"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкции

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян поблагодарила США за признание заслуг российских СМИ и "повышение мотивации" после... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T10:00

2024-09-16T10:00

2024-09-16T12:34

маргарита симоньян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян поблагодарила США за признание заслуг российских СМИ и "повышение мотивации" после введения санкций против медиагруппы. Об этом она заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".Каналу RT пришлось искать "партизанские тропы" для распространения правдивой информации в тех странах, где телеканал запретили, рассказала главред издания."За это спасибо вам большое, коллеги, вы подняли нашу мотивацию. Мы будем работать и дальше", — пообещала Симоньян.Наказание за правдуСанкции США против "России сегодня" и RT введены за то, что журналисты говорили правду о ситуации на Украине и ходе спецоперации, сказала она. RT не занимается распространеним фейков, иначе на канал уже были бы поданы судебные иски.По ее словам, руководство США боится своего народа. Она посоветовала тем, кто голосовал за санкции против "России сегодня", перечитать собственную Декларацию Независимости и речь президента Джона Кеннеди. Симоньян процитировала его слова о том, что "нация, которая боится позволить своему народу судить об истине и лжи на открытом рынке — это нация, которая боится своего народа".Почему журналисты RT помогают бойцам СВОМаргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" также ответила, почему журналисты RT помогают бойцам в зоне специальной военной операции.Журналисты "России сегодня" и RT за время СВО собрали сотни миллионов рублей на нужды военных и людей, эвакуированных из опасных регионов, подчеркнула Маргарита Симоньян."Журналист должен быть над схваткой, если эта схватка где-то. Если в схватке участвует твоя страна, ты, может быть, от этого перестанешь быть журналистом в би-би-сишном идиотском смысле слова, но ты хотя бы не перестанешь быть гражданином, если ты находишься внутри этой схватки", - сказала она.4 сентября в министерстве финансов США объявили о введении санкций против генерального директора медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской и других сотрудников канала.Госсекретарь США Энтони Блинкен публично обвинил RT в участии в "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках".В ответ на обвинения американских властей главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что западные СМИ "зашлись в приступе паранойи". Действия американских властей она назвала информационным террором.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответит на американские санкции против СМИ - ПесковВ США блогершу уволили из медиакомпании из-за предполагаемой связи с RTВ обвинения против российских СМИ не верю – экс-кандидат в президенты США

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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