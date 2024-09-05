https://crimea.ria.ru/20240905/kak-zapadnye-smi-otreagirovali-na-sanktsii-protiv-rossii-segodnya-1140148109.html

Как западные СМИ отреагировали на санкции против "России сегодня"

Как западные СМИ отреагировали на санкции против "России сегодня" - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Как западные СМИ отреагировали на санкции против "России сегодня"

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала обвинения властей США в адрес RT в... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T20:14

2024-09-05T20:14

2024-09-05T20:14

санкции

маргарита симоньян

новости

россия

мнения

сми

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала обвинения властей США в адрес RT в якобы вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах, заявив, что все западные СМИ "зашлись в приступе паранойи".4 сентября США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Новые рестрикции коснулись главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров телеканала.Реакция на санкции в отношении российских журналистов поступает также от зарубежных коллег. Так, по мнению независимого итальянского журналиста Андреа Лучиди, санкции США против российских СМИ и обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы продиктованы страхом не допустить своих граждан к "другой перспективе"."Как журналист и гражданин я не могу найти этому шагу объяснения, кроме желания подвергнуть информацию цензуре. Примечательно также, что такая мера исходит от США, где свобода печати и слова гарантированы конституцией", – цитирует Лучиди РИА Новости.Санкции США против российских СМИ и всех, чья политика не совпадает с политикой Вашингтона, являются террором в информационном поле, важно создать альтернативные западным интернет-платформы для противодействия и раскрытия преступной деятельности, заявил в четверг РИА Новости глава профсоюза журналистов Сирии Муса Абдельнур."То, что они делают, это информационный террор, если можно так выразиться. И мы не должны стоять на месте и должны учитывать, что США контролируют организации ООН и большую часть социальных интернет-платформ. Поэтому у нас должны быть альтернативные им интернет-платформы", – сказал Абдельнур РИА Новости.Санкции США в отношении медиагруппы "Россия сегодня" свидетельствуют о замешательстве коллективного Запада и его двойных стандартах в отношении свободы слова и прав человека, сказал РИА Новости глава парламентской группы алжирско-российской дружбы Абдель Салам Башага."Это еще одно свидетельство замешательства коллективного Запада и двойных стандартов в отношении свободы выражения мнений, СМИ и даже свободы и прав человека", – заявил Башага РИА Новости.Санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" нужны США для формирования нужной новостной повестки в преддверии выборов президента, заявила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив, что Москва уже готовит ответ на эти рестрикции.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бессмысленно и смехотворно": Дмитрий Киселев об украинских санкцияхЗеленский продлил санкции против МИА "Россия сегодня" на три годаСанкции США против "России сегодня": зачем их ввели и как ответит Москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции, маргарита симоньян, новости, россия, мнения, сми, коллективный запад