Рейтинг@Mail.ru
В США блогершу уволили из медиакомпании из-за предполагаемой связи с RT - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240906/v-ssha-blogershu-uvolili-iz-mediakompanii-iz-za-predpolagaemoy-svyazi-s-rt-1140180533.html
В США блогершу уволили из медиакомпании из-за предполагаемой связи с RT
В США блогершу уволили из медиакомпании из-за предполагаемой связи с RT - РИА Новости Крым, 06.09.2024
В США блогершу уволили из медиакомпании из-за предполагаемой связи с RT
Крупная американская компания Blaze Media расторгла контракт с блогершей Лорен Чен по причине того, что она якобы сотрудничала с телеканалом RT. Об этом... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T15:34
2024-09-06T15:34
rt
сми
в мире
происшествия
новости
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111238/14/1112381467_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_cff5b246089b172ff57333955023f99b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Крупная американская компания Blaze Media расторгла контракт с блогершей Лорен Чен по причине того, что она якобы сотрудничала с телеканалом RT. Об этом сообщает американское издание Semafor.По данным журналистов, увольнение блогерши произошло на следующий день после введения санкций против RT.Сообщается, что Лорен Чен и ее муж Лиам Донован являются соучредителями Tenet Media – малоизвестной медиакомпании, которая якобы "платила блогерам за ролики с содержанием российской пропаганды и других правых тезисов".Другая американская газета Daily Beast обратила внимание на то, что в обвинительном заключении по делу в США о якобы финансировании блогеров государственными российскими СМИ также упоминаются основатели Tenet Media. Хотя их имена не были названы, журналисты утверждают, что речь идет именно о Чен и ее супруге Доноване.4 сентября США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Новые рестрикции коснулись главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров телеканала.В Госдепе США заявили, что условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий ужесточили, определив их статус как "зарубежные миссии". Американский закон требует уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
https://crimea.ria.ru/20240905/kak-zapadnye-smi-otreagirovali-na-sanktsii-protiv-rossii-segodnya-1140148109.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111238/14/1112381467_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_fa7dce25515ad9120399a3f9158b51c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
rt, сми, в мире, происшествия, новости, санкции
В США блогершу уволили из медиакомпании из-за предполагаемой связи с RT

Блогершу Лорен Чен уволили из компании Blaze Media по подозрению в сотрудничестве с RT

15:34 06.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТелеканал Russia Today
Телеканал Russia Today - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Крупная американская компания Blaze Media расторгла контракт с блогершей Лорен Чен по причине того, что она якобы сотрудничала с телеканалом RT. Об этом сообщает американское издание Semafor.
"Лорен Чен была независимым подрядчиком, контракт с которым был расторгнут", - сообщил гендиректор Blaze Media Тайлер Кардон.
По данным журналистов, увольнение блогерши произошло на следующий день после введения санкций против RT.
Сообщается, что Лорен Чен и ее муж Лиам Донован являются соучредителями Tenet Media – малоизвестной медиакомпании, которая якобы "платила блогерам за ролики с содержанием российской пропаганды и других правых тезисов".
Другая американская газета Daily Beast обратила внимание на то, что в обвинительном заключении по делу в США о якобы финансировании блогеров государственными российскими СМИ также упоминаются основатели Tenet Media. Хотя их имена не были названы, журналисты утверждают, что речь идет именно о Чен и ее супруге Доноване.
4 сентября США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Новые рестрикции коснулись главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров телеканала.
В Госдепе США заявили, что условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий ужесточили, определив их статус как "зарубежные миссии". Американский закон требует уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Вчера, 20:14
Как западные СМИ отреагировали на санкции против "России сегодня"
 
RTСМИВ миреПроисшествияНовостиСанкции
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:11Российские военные сбили украинский МиГ-29 и семь ракет ATACMS
16:01Армия России освободила населенный пункт Журавка в ДНР
15:39Россия ответит на американские санкции против СМИ - Песков
15:34В США блогершу уволили из медиакомпании из-за предполагаемой связи с RT
15:28Лучшая солистка: жительница Севастополя победила в международном конкурсе
15:18Сирота в Крыму пять лет не может получить положенное по закону жилье
15:01Взрывы в Севастополе в районе Кара-Кобы - что происходит
14:57Подтопление в Первомайском районе Крыма: ситуация сейчас
14:41Армия России в Курской области нанесла удары по 15 бригадам ВСУ
14:25Что происходит в Курской области – данные Минобороны
14:10Германия планирует передать Украине 77 танков Leopard
14:01Климат Крыма лихорадит – эксперт
13:51"Мы им не нужны": пленный боевик ВСУ рассказал правду о командовании
13:26Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает 20-летие
13:14Турист упал со скалы на камни в Геленджике
13:05В Ялте закрыли пляжи
12:49Как проходят выборы в Крыму - фоторепортаж
12:19Прочь от армии через мины – уклонисты с Украины бегут в Белоруссию
11:53Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла в четыре раза
11:31Telegram начнет модерировать приватные чаты
Лента новостейМолния