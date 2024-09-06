https://crimea.ria.ru/20240906/v-ssha-blogershu-uvolili-iz-mediakompanii-iz-za-predpolagaemoy-svyazi-s-rt-1140180533.html

В США блогершу уволили из медиакомпании из-за предполагаемой связи с RT

В США блогершу уволили из медиакомпании из-за предполагаемой связи с RT - РИА Новости Крым, 06.09.2024

В США блогершу уволили из медиакомпании из-за предполагаемой связи с RT

Крупная американская компания Blaze Media расторгла контракт с блогершей Лорен Чен по причине того, что она якобы сотрудничала с телеканалом RT. Об этом... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T15:34

2024-09-06T15:34

2024-09-06T15:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Крупная американская компания Blaze Media расторгла контракт с блогершей Лорен Чен по причине того, что она якобы сотрудничала с телеканалом RT. Об этом сообщает американское издание Semafor.По данным журналистов, увольнение блогерши произошло на следующий день после введения санкций против RT.Сообщается, что Лорен Чен и ее муж Лиам Донован являются соучредителями Tenet Media – малоизвестной медиакомпании, которая якобы "платила блогерам за ролики с содержанием российской пропаганды и других правых тезисов".Другая американская газета Daily Beast обратила внимание на то, что в обвинительном заключении по делу в США о якобы финансировании блогеров государственными российскими СМИ также упоминаются основатели Tenet Media. Хотя их имена не были названы, журналисты утверждают, что речь идет именно о Чен и ее супруге Доноване.4 сентября США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Новые рестрикции коснулись главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров телеканала.В Госдепе США заявили, что условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий ужесточили, определив их статус как "зарубежные миссии". Американский закон требует уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.

https://crimea.ria.ru/20240905/kak-zapadnye-smi-otreagirovali-na-sanktsii-protiv-rossii-segodnya-1140148109.html

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