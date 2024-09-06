https://crimea.ria.ru/20240906/v-ssha-blogershu-uvolili-iz-mediakompanii-iz-za-predpolagaemoy-svyazi-s-rt-1140180533.html
В США блогершу уволили из медиакомпании из-за предполагаемой связи с RT
В США блогершу уволили из медиакомпании из-за предполагаемой связи с RT - РИА Новости Крым, 06.09.2024
В США блогершу уволили из медиакомпании из-за предполагаемой связи с RT
Крупная американская компания Blaze Media расторгла контракт с блогершей Лорен Чен по причине того, что она якобы сотрудничала с телеканалом RT. Об этом... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T15:34
2024-09-06T15:34
2024-09-06T15:34
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сми
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Крупная американская компания Blaze Media расторгла контракт с блогершей Лорен Чен по причине того, что она якобы сотрудничала с телеканалом RT. Об этом сообщает американское издание Semafor.По данным журналистов, увольнение блогерши произошло на следующий день после введения санкций против RT.Сообщается, что Лорен Чен и ее муж Лиам Донован являются соучредителями Tenet Media – малоизвестной медиакомпании, которая якобы "платила блогерам за ролики с содержанием российской пропаганды и других правых тезисов".Другая американская газета Daily Beast обратила внимание на то, что в обвинительном заключении по делу в США о якобы финансировании блогеров государственными российскими СМИ также упоминаются основатели Tenet Media. Хотя их имена не были названы, журналисты утверждают, что речь идет именно о Чен и ее супруге Доноване.4 сентября США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Новые рестрикции коснулись главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров телеканала.В Госдепе США заявили, что условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий ужесточили, определив их статус как "зарубежные миссии". Американский закон требует уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
https://crimea.ria.ru/20240905/kak-zapadnye-smi-otreagirovali-na-sanktsii-protiv-rossii-segodnya-1140148109.html
РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
rt, сми, в мире, происшествия, новости, санкции
В США блогершу уволили из медиакомпании из-за предполагаемой связи с RT
Блогершу Лорен Чен уволили из компании Blaze Media по подозрению в сотрудничестве с RT
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Крупная американская компания Blaze Media расторгла контракт с блогершей Лорен Чен по причине того, что она якобы сотрудничала с телеканалом RT. Об этом сообщает американское издание Semafor.
"Лорен Чен была независимым подрядчиком, контракт с которым был расторгнут", - сообщил гендиректор Blaze Media Тайлер Кардон.
По данным журналистов, увольнение блогерши произошло на следующий день после введения санкций против RT.
Сообщается, что Лорен Чен и ее муж Лиам Донован являются соучредителями Tenet Media – малоизвестной медиакомпании, которая якобы "платила блогерам за ролики с содержанием российской пропаганды и других правых тезисов".
Другая американская газета Daily Beast обратила внимание на то, что в обвинительном заключении по делу в США о якобы финансировании блогеров государственными российскими СМИ также упоминаются основатели Tenet Media. Хотя их имена не были названы, журналисты утверждают, что речь идет именно о Чен и ее супруге Доноване.
4 сентября США ввели санкции
против медиагруппы "Россия сегодня", а также РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Новые рестрикции коснулись главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров телеканала.
В Госдепе США заявили, что условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий ужесточили, определив их статус как "зарубежные миссии". Американский закон требует уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.