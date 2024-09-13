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Блинкен обвинил RT в участии во вмешательстве в дела других стран
Блинкен обвинил RT в участии во вмешательстве в дела других стран - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Блинкен обвинил RT в участии во вмешательстве в дела других стран
Госсекретарь США Энтони Блинкен публично обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках", пишет РИА... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T21:13
2024-09-13T21:13
2024-09-13T21:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Энтони Блинкен публично обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках", пишет РИА Новости.Глава американской дипломатии отметил, что благодаря новым данным, многие из которых якобы были получены от самих сотрудников телеканала, RT обладает возможностями для проведения киберопераций и якобы был задействован в тайных операциях по оказанию влияния и военных закупках.По словам Блинкена, США, Великобритания и Канада запускают дипломатическую кампанию против телеканала и призывают относиться к его действиям как к разведке.Кроме того, Вашингтонт вводит санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT.
https://crimea.ria.ru/20240904/ssha-vveli-sanktsii-protiv-rossiya-segodnya-ria-novosti-rt-sputnik-1140125071.html
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новости, rt, россия, сша, энтони блинкен, политика, санкции
Блинкен обвинил RT в участии во вмешательстве в дела других стран
Блинкен обвинил RT в участии в тайных операциях по вмешательству в дела других стран
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Энтони Блинкен публично обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках", пишет РИА Новости.
"Сегодня мы объявляем, что эти поддерживаемые Кремлем медиа не только играют роль в попытках подорвать демократические институты США, но также вмешиваются во внутренние дела государств по всему миру", – сказал он, выступая на площадке госдепартамента.
Глава американской дипломатии отметил, что благодаря новым данным, многие из которых якобы были получены от самих сотрудников телеканала, RT обладает возможностями для проведения киберопераций и якобы был задействован в тайных операциях по оказанию влияния и военных закупках.
По словам Блинкена, США, Великобритания и Канада запускают дипломатическую кампанию против телеканала и призывают относиться к его действиям как к разведке.
Кроме того, Вашингтонт вводит санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT.