https://crimea.ria.ru/20240913/blinken-obvinil-rt-v-uchastii-vo-vmeshatelstve-v-dela-drugikh-stran-1140334990.html

Блинкен обвинил RT в участии во вмешательстве в дела других стран

Блинкен обвинил RT в участии во вмешательстве в дела других стран - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Блинкен обвинил RT в участии во вмешательстве в дела других стран

Госсекретарь США Энтони Блинкен публично обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках", пишет РИА... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T21:13

2024-09-13T21:13

2024-09-13T21:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Энтони Блинкен публично обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках", пишет РИА Новости.Глава американской дипломатии отметил, что благодаря новым данным, многие из которых якобы были получены от самих сотрудников телеканала, RT обладает возможностями для проведения киберопераций и якобы был задействован в тайных операциях по оказанию влияния и военных закупках.По словам Блинкена, США, Великобритания и Канада запускают дипломатическую кампанию против телеканала и призывают относиться к его действиям как к разведке.Кроме того, Вашингтонт вводит санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT.

https://crimea.ria.ru/20240904/ssha-vveli-sanktsii-protiv-rossiya-segodnya-ria-novosti-rt-sputnik-1140125071.html

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