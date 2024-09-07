https://crimea.ria.ru/20240907/v-obvineniya-protiv-rossiyskikh-smi-ne-veryu--eks-kandidat-v-prezidenty-ssha-1140199888.html

В обвинения против российских СМИ не верю – экс-кандидат в президенты США

В обвинения против российских СМИ не верю – экс-кандидат в президенты США - РИА Новости Крым, 07.09.2024

В обвинения против российских СМИ не верю – экс-кандидат в президенты США

Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что не верит в обвинения американских властей в адрес российских СМИ. РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T17:11

2024-09-07T17:11

2024-09-07T17:11

новости

россия

международная медиагруппа "россия сегодня"

мнения

сми

сша

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140199951_0:68:1346:825_1920x0_80_0_0_4ba498a4caf1cdba6a67b8f3c903891a.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что не верит в обвинения американских властей в адрес российских СМИ.Рамасвами обратил внимание на то, что подобные обвинения уже звучали в ходе прошлых выборных циклов, но не подтверждались.4 сентября США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Новые рестрикции коснулись главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров телеканала.Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала обвинения властей США в адрес RT в якобы вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах, заявив, что все западные СМИ "зашлись в приступе паранойи".Реакция на санкции в отношении российских журналистов поступает также от зарубежных коллег. Так, по мнению независимого итальянского журналиста Андреа Лучиди, санкции США против российских СМИ и обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы продиктованы страхом не допустить своих граждан к "другой перспективе".Санкции США против российских СМИ и всех, чья политика не совпадает с политикой Вашингтона, являются террором в информационном поле, важно создать альтернативные западным интернет-платформы для противодействия и раскрытия преступной деятельности, заявил в четверг РИА Новости глава профсоюза журналистов Сирии Муса Абдельнур.Ограничения США в отношении медиагруппы "Россия сегодня" свидетельствуют о замешательстве коллективного Запада и его двойных стандартах в отношении свободы слова и прав человека, сказал РИА Новости глава парламентской группы алжирско-российской дружбы Абдель Салам Башага.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" нужны США для формирования нужной новостной повестки в преддверии выборов президента, и Москва уже готовит ответ на эти рестрикции.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бессмысленно и смехотворно": Дмитрий Киселев об украинских санкцияхЗеленский продлил санкции против МИА "Россия сегодня" на три годаСанкции США против "России сегодня": зачем их ввели и как ответит Москва

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, международная медиагруппа "россия сегодня", мнения, сми, сша, санкции