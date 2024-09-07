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В обвинения против российских СМИ не верю – экс-кандидат в президенты США - РИА Новости Крым, 07.09.2024
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В обвинения против российских СМИ не верю – экс-кандидат в президенты США
В обвинения против российских СМИ не верю – экс-кандидат в президенты США - РИА Новости Крым, 07.09.2024
В обвинения против российских СМИ не верю – экс-кандидат в президенты США
Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что не верит в обвинения американских властей в адрес российских СМИ. РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T17:11
2024-09-07T17:11
новости
россия
международная медиагруппа "россия сегодня"
мнения
сми
сша
санкции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что не верит в обвинения американских властей в адрес российских СМИ.Рамасвами обратил внимание на то, что подобные обвинения уже звучали в ходе прошлых выборных циклов, но не подтверждались.4 сентября США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Новые рестрикции коснулись главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров телеканала.Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала обвинения властей США в адрес RT в якобы вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах, заявив, что все западные СМИ "зашлись в приступе паранойи".Реакция на санкции в отношении российских журналистов поступает также от зарубежных коллег. Так, по мнению независимого итальянского журналиста Андреа Лучиди, санкции США против российских СМИ и обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы продиктованы страхом не допустить своих граждан к "другой перспективе".Санкции США против российских СМИ и всех, чья политика не совпадает с политикой Вашингтона, являются террором в информационном поле, важно создать альтернативные западным интернет-платформы для противодействия и раскрытия преступной деятельности, заявил в четверг РИА Новости глава профсоюза журналистов Сирии Муса Абдельнур.Ограничения США в отношении медиагруппы "Россия сегодня" свидетельствуют о замешательстве коллективного Запада и его двойных стандартах в отношении свободы слова и прав человека, сказал РИА Новости глава парламентской группы алжирско-российской дружбы Абдель Салам Башага.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" нужны США для формирования нужной новостной повестки в преддверии выборов президента, и Москва уже готовит ответ на эти рестрикции.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бессмысленно и смехотворно": Дмитрий Киселев об украинских санкцияхЗеленский продлил санкции против МИА "Россия сегодня" на три годаСанкции США против "России сегодня": зачем их ввели и как ответит Москва
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, россия, международная медиагруппа "россия сегодня", мнения, сми, сша, санкции
В обвинения против российских СМИ не верю – экс-кандидат в президенты США

Экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами не верит в обвинения против российских СМИ

17:11 07.09.2024
 
© © AP Photo / Matt RourkeВивек Рамасвами. Архивное фото
Вивек Рамасвами. Архивное фото
© © AP Photo / Matt Rourke
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что не верит в обвинения американских властей в адрес российских СМИ.
"На самом деле я не покупаю то, что они (власти США – ред.) пытаются продать", – сказал Рамасвами в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, видеозапись выложена в соцсети Х.
Рамасвами обратил внимание на то, что подобные обвинения уже звучали в ходе прошлых выборных циклов, но не подтверждались.
4 сентября США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Новые рестрикции коснулись главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров телеканала.
Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала обвинения властей США в адрес RT в якобы вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах, заявив, что все западные СМИ "зашлись в приступе паранойи".
Реакция на санкции в отношении российских журналистов поступает также от зарубежных коллег. Так, по мнению независимого итальянского журналиста Андреа Лучиди, санкции США против российских СМИ и обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы продиктованы страхом не допустить своих граждан к "другой перспективе".
Санкции США против российских СМИ и всех, чья политика не совпадает с политикой Вашингтона, являются террором в информационном поле, важно создать альтернативные западным интернет-платформы для противодействия и раскрытия преступной деятельности, заявил в четверг РИА Новости глава профсоюза журналистов Сирии Муса Абдельнур.
Ограничения США в отношении медиагруппы "Россия сегодня" свидетельствуют о замешательстве коллективного Запада и его двойных стандартах в отношении свободы слова и прав человека, сказал РИА Новости глава парламентской группы алжирско-российской дружбы Абдель Салам Башага.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" нужны США для формирования нужной новостной повестки в преддверии выборов президента, и Москва уже готовит ответ на эти рестрикции.
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НовостиРоссияМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"МненияСМИСШАСанкции
 
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