https://crimea.ria.ru/20250102/zhutkoe-dtp-v-krymu-dvoe-detey-pogibli-v-lobovom-stolknovenii-dvukh-avto-1143069893.html

Жуткое ДТП в Крыму: двое детей погибли в лобовом столкновении двух авто

Жуткое ДТП в Крыму: двое детей погибли в лобовом столкновении двух авто - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Жуткое ДТП в Крыму: двое детей погибли в лобовом столкновении двух авто

Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в результате дорожной аварии в Советском районе Крыма. Об этом сообщает главное следственное... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T16:25

2025-01-02T16:25

2025-01-02T16:33

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дтп

дтп в крыму и севастополе

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прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в результате дорожной аварии в Советском районе Крыма. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Исполняющий обязанности руководителя главного следственного Евгений Руднев поручил руководителю Кировского межрайонного следственного отдела возбудить уголовное дело. "В ходе расследования будут установлены все обстоятельства ДТП, дана оценка соблюдению водителями правил дорожного движения и требований обеспечения безопасности при перевозке пассажиров", - указали в ведомстве. Как уточнили в прокуратуре Крыма, погибшие – дети 2018 и 2023 годов рождения. Также в ДТП есть пострадавшие. Ход и результаты проверки, организованной правоохранительными органами, взяты под контроль в прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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советский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, советский район, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым