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Жуткое ДТП в Крыму: двое детей погибли в лобовом столкновении двух авто
Жуткое ДТП в Крыму: двое детей погибли в лобовом столкновении двух авто - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Жуткое ДТП в Крыму: двое детей погибли в лобовом столкновении двух авто
Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в результате дорожной аварии в Советском районе Крыма. Об этом сообщает главное следственное... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T16:25
2025-01-02T16:25
2025-01-02T16:33
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
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прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в результате дорожной аварии в Советском районе Крыма. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Исполняющий обязанности руководителя главного следственного Евгений Руднев поручил руководителю Кировского межрайонного следственного отдела возбудить уголовное дело. "В ходе расследования будут установлены все обстоятельства ДТП, дана оценка соблюдению водителями правил дорожного движения и требований обеспечения безопасности при перевозке пассажиров", - указали в ведомстве. Как уточнили в прокуратуре Крыма, погибшие – дети 2018 и 2023 годов рождения. Также в ДТП есть пострадавшие. Ход и результаты проверки, организованной правоохранительными органами, взяты под контроль в прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, советский район, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым
Жуткое ДТП в Крыму: двое детей погибли в лобовом столкновении двух авто
В Крыму двое детей и взрослый погибли в результате лобового столкновения двух машин
16:25 02.01.2025 (обновлено: 16:33 02.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в результате дорожной аварии в Советском районе Крыма. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"2 января на автодороге в районе села Шахтино Советского района автомобиль Chevrolet, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Lada, в котором находилось шесть человек. В результате ДТП трое пассажиров автомобиля Lada, среди которых двое несовершеннолетних, погибли", - говорится в сообщении.
Исполняющий обязанности руководителя главного следственного Евгений Руднев поручил руководителю Кировского межрайонного следственного отдела возбудить уголовное дело.
"В ходе расследования будут установлены все обстоятельства ДТП, дана оценка соблюдению водителями правил дорожного движения и требований обеспечения безопасности при перевозке пассажиров", - указали в ведомстве.
Как уточнили в прокуратуре Крыма, погибшие – дети 2018 и 2023 годов рождения. Также в ДТП есть пострадавшие. Ход и результаты проверки, организованной правоохранительными органами, взяты под контроль в прокуратуре.
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