https://crimea.ria.ru/20250104/na-dorogakh-kryma-dezhurit-spetstekhnika-1143099582.html

На дорогах Крыма дежурит спецтехника

На дорогах Крыма дежурит спецтехника - РИА Новости Крым, 04.01.2025

На дорогах Крыма дежурит спецтехника

В Крыму в связи с резким похолоданием на дороги вышла специализированная техника. Об этом сообщили в "Крымавтодоре". РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T22:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в связи с резким похолоданием на дороги вышла специализированная техника. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".Вечером в субботу на Ангарском перевале температура воздуха опустилась до -2 градусов, пока без осадков, покрытие влажное, обработанное. В Симферополе в районе ГРЭСа -1, без осадков, покрытие влажное, обработанное. В Добровской долине под Симферополем -2, дорога влажная. В Красноперекопске ноль градусов, осадков нет, покрытие влажное.В "Крымавтодоре" призвали автомобилистов быть особенно внимательными на спусках и подъемах.Ранее в республиканской Госавтоинспекции предупредили о мокром снеге и гололеде на дорогах и дали рекомендации автомобилистам во время поездок в непростых погодных условиях. В субботу холодный атмосферный фронт от Атлантического циклона принес на полуостров дождь, переходящий к вечеру в мокрый снег. В воскресенье в регионе ожидается мокрый снег и туманы.В Крыму 4 января объявлено штормовое предупреждение из-за усиления юго-западного ветра до 22 метров секунду. Крымчанам и гостям полуострова рекомендует не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов и деревьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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