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Крымский мост: ситуация к данному часу - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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Крымский мост: ситуация к данному часу
Крымский мост: ситуация к данному часу - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Крымский мост: ситуация к данному часу
Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T17:10
2025-01-06T17:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Двумя часам ранее проезда ждали порядка полутысячи маши, причем больше всего - на выезд из Крыма.Стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен. Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы ускорить время ожидания своей очереди в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост: ситуация к данному часу

На Крымском мосту нет очередей

17:10 06.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 17:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Двумя часам ранее проезда ждали порядка полутысячи маши, причем больше всего - на выезд из Крыма.
Стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен. Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы ускорить время ожидания своей очереди в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.
В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.
При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКрымКерчьТамань
 
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