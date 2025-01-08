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Привет со Средиземного моря: в среду в Крыму потеплеет до 16 градусов - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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Привет со Средиземного моря: в среду в Крыму потеплеет до 16 градусов
Привет со Средиземного моря: в среду в Крыму потеплеет до 16 градусов - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Привет со Средиземного моря: в среду в Крыму потеплеет до 16 градусов
В среду погоду в Крыму будет определять Атлантический циклон, который принесет на полуостров теплый воздух с восточной части Средиземного моря. Об этом... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять Атлантический циклон, который принесет на полуостров теплый воздух с восточной части Средиземного моря. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +12...14.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +12...14.Тепло будет и на побережье. В Ялте и Алуште ночью температура воздуха составит +6...8, днем потеплеет до +16 градусов. В Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термомтеров покажут +9...11, днем поднимутся до отметки +14 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Привет со Средиземного моря: в среду в Крыму потеплеет до 16 градусов

В среду Атлантический циклон принесет в Крым потепление

00:01 08.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРождественское утро 2025
Рождественское утро 2025 - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять Атлантический циклон, который принесет на полуостров теплый воздух с восточной части Средиземного моря. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"На полуострове без осадков и тепло. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, днем +11…16, в горах +5…10 градусов", - отметили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +12...14.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +12...14.
Тепло будет и на побережье. В Ялте и Алуште ночью температура воздуха составит +6...8, днем потеплеет до +16 градусов. В Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термомтеров покажут +9...11, днем поднимутся до отметки +14 градусов.
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Заголовок открываемого материала
00:01Привет со Средиземного моря: в среду в Крыму потеплеет до 16 градусов
00:00Какой сегодня праздник: 8 января
22:58Часть Симферополя до четверга осталась без воды
22:08В Крыму мазут обнаружили на семи новых участках
21:57Землетрясение в Тибете и спасение птиц в Крыму: главное за день
21:339-летняя девочка ранена в Горловке при атаке украинских "кассет"
21:20F-16 не могут соперничать с российскими самолетами, признали в ВСУ
21:03Не должно было случиться: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
20:19Змеелента: наши любимые экранные гады
19:57Греб подальше от фронта: уклонист бежал с Украины на резиновой лодке
19:39Годовалый ребенок погиб на пожаре в фермерском хозяйстве
19:18В Севастополе выявили два новых очага загрязнения мазутом
19:14Как очищают побережье Севастополя от мазута – видео
19:00Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицам
18:39Как ощутить дух Рождества – ответ священника
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