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Привет со Средиземного моря: в среду в Крыму потеплеет до 16 градусов
Привет со Средиземного моря: в среду в Крыму потеплеет до 16 градусов - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Привет со Средиземного моря: в среду в Крыму потеплеет до 16 градусов
В среду погоду в Крыму будет определять Атлантический циклон, который принесет на полуостров теплый воздух с восточной части Средиземного моря. Об этом... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T00:01
2025-01-08T00:01
2025-01-08T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять Атлантический циклон, который принесет на полуостров теплый воздух с восточной части Средиземного моря. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +12...14.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +12...14.Тепло будет и на побережье. В Ялте и Алуште ночью температура воздуха составит +6...8, днем потеплеет до +16 градусов. В Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термомтеров покажут +9...11, днем поднимутся до отметки +14 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Привет со Средиземного моря: в среду в Крыму потеплеет до 16 градусов
В среду Атлантический циклон принесет в Крым потепление
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять Атлантический циклон, который принесет на полуостров теплый воздух с восточной части Средиземного моря. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"На полуострове без осадков и тепло. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, днем +11…16, в горах +5…10 градусов", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +12...14.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +12...14.
Тепло будет и на побережье. В Ялте и Алуште ночью температура воздуха составит +6...8, днем потеплеет до +16 градусов. В Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термомтеров покажут +9...11, днем поднимутся до отметки +14 градусов.
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