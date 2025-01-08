https://crimea.ria.ru/20250108/privet-so-sredizemnogo-morya-v-sredu-v-krymu-potepleet-do-16-gradusov-1143159168.html

Привет со Средиземного моря: в среду в Крыму потеплеет до 16 градусов

Привет со Средиземного моря: в среду в Крыму потеплеет до 16 градусов - РИА Новости Крым, 08.01.2025

Привет со Средиземного моря: в среду в Крыму потеплеет до 16 градусов

В среду погоду в Крыму будет определять Атлантический циклон, который принесет на полуостров теплый воздух с восточной части Средиземного моря. Об этом... РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T00:01

2025-01-08T00:01

2025-01-08T00:01

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять Атлантический циклон, который принесет на полуостров теплый воздух с восточной части Средиземного моря. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +12...14.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +12...14.Тепло будет и на побережье. В Ялте и Алуште ночью температура воздуха составит +6...8, днем потеплеет до +16 градусов. В Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термомтеров покажут +9...11, днем поднимутся до отметки +14 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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