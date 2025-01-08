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Киевский режим потерял еще более 1400 боевиков за сутки в зоне СВО

Киевский режим потерял еще более 1400 боевиков за сутки в зоне СВО - РИА Новости Крым, 08.01.2025

Киевский режим потерял еще более 1400 боевиков за сутки в зоне СВО

Российские военные уничтожили за сутки еще более 1400 украинских боевиков и разбили вражескую технику и вооружения, в том числе американские. Об этом сообщается РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T14:02

2025-01-08T14:02

2025-01-08T14:02

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

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харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за сутки еще более 1400 украинских боевиков и разбили вражескую технику и вооружения, в том числе американские. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в среду.В зоне ответственности группировки "Север" противник потерял до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие.Подразделения группы в"Запад" улучшили тактическое положение, отразили контратаку, уничтожили до 380 украинских солдат, боевую машину пехоты, две американские боевые бронированные машины HMMWV, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, пять складов боеприпасов.Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю, отразила 13 контратак. Противник потерял свыше 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два буксируемых орудия.Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, отразили контратаку, уничтожили до 160 вражеских солдат, американскую боевую бронированную машину MaxxPro, автомобиль, четыре орудия, склад материальных средств и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Днепра" ликвидировали до 70 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии."Южная" группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, отразив три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, американский бронетранспортер М113, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов. В боях уничтожены почти 3000 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили управляемой ракетой по порту БердянскаПВО сбила 105 беспилотников и шесть снарядов HIMARSМассированный удар ВСУ по Саратову и Энгельсу – что известно

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу