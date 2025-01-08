Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250108/vsu-udarili-upravlyaemoy-raketoy-po-portu-berdyanska-1143169385.html
ВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска
ВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска - РИА Новости Крым, 08.01.2025
ВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска
В Запорожской области ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T13:06
2025-01-08T13:15
бердянск
новости
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111416/53/1114165356_396:263:3100:1784_1920x0_80_0_0_29d89510ee50ad5b3f5ca8bc0c8337cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта, подчеркнул губернатор.И сообщил, что удар был прицельный в одну из пустых емкостей хранения нефтепродуктов. "Бессмысленная и циничная атака противника, который ставил своей целью создать экологическую катастрофу в Азовском море", – подытожил Балицкий.В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие.Всего за сутки средствами российской ПВО были сбиты 105 беспилотников и шесть снарядов HIMARS.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
бердянск
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111416/53/1114165356_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_a9194250b43f40dd8dd11708b9f54f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бердянск, новости, запорожская область, происшествия, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска

ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой

13:06 08.01.2025 (обновлено: 13:15 08.01.2025)
 
© РИА Новости . А. Молчалин / Перейти в фотобанкБердянский морской порт
Бердянский морской порт - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . А. Молчалин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, погашены", – сказано в сообщении.
Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта, подчеркнул губернатор.
И сообщил, что удар был прицельный в одну из пустых емкостей хранения нефтепродуктов. "Бессмысленная и циничная атака противника, который ставил своей целью создать экологическую катастрофу в Азовском море", – подытожил Балицкий.
В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие.
Всего за сутки средствами российской ПВО были сбиты 105 беспилотников и шесть снарядов HIMARS.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
БердянскНовостиЗапорожская областьПроисшествияЕвгений БалицкийВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10ВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи
14:43Более 126 тонн загрязненного мазутом грунта убрали в Севастополе
14:32У Крымского моста начала расти очередь
14:16Потери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков
14:07В Крыму ждут увеличения мазутного загрязнения – что делают власти
14:02Киевский режим потерял еще более 1400 боевиков за сутки в зоне СВО
13:30Разработан план откачки мазута с "Волгонефти-239" – когда завершат работы
13:06ВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска
12:52Под Курахово боевики ВСУ сдались в плен
12:43Росгвардейцы нашли пропавших в Ялте несовершеннолетних детей
12:27ПВО сбила 105 беспилотников и шесть снарядов HIMARS
12:16Нужна помощь: в Крыму растет число зараженных мазутом птиц
11:43Командир воинской части в Одессе погорел на взятках
11:16Больше половины украинцев не доверяют Зеленскому – соцопрос
10:45Крым вошел в десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок по России
10:21Наемники c Украины готовили теракты в Венесуэле
09:57Более 500 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Тибете
09:17Резиденция Камалы Харрис попала в зону лесного пожара в Лос-Анджелесе
08:48От Пушкина до Аватара: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер года
08:06Сколько мечетей построили в Крыму за год
Лента новостейМолния