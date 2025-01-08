https://crimea.ria.ru/20250108/vsu-udarili-upravlyaemoy-raketoy-po-portu-berdyanska-1143169385.html

ВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска

ВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска - РИА Новости Крым, 08.01.2025

ВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска

В Запорожской области ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T13:06

2025-01-08T13:06

2025-01-08T13:15

бердянск

новости

запорожская область

происшествия

евгений балицкий

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта, подчеркнул губернатор.И сообщил, что удар был прицельный в одну из пустых емкостей хранения нефтепродуктов. "Бессмысленная и циничная атака противника, который ставил своей целью создать экологическую катастрофу в Азовском море", – подытожил Балицкий.В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие.Всего за сутки средствами российской ПВО были сбиты 105 беспилотников и шесть снарядов HIMARS.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

бердянск

запорожская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бердянск, новости, запорожская область, происшествия, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу