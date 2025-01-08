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ВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска
ВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска - РИА Новости Крым, 08.01.2025
ВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска
В Запорожской области ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T13:06
2025-01-08T13:06
2025-01-08T13:15
бердянск
новости
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта, подчеркнул губернатор.И сообщил, что удар был прицельный в одну из пустых емкостей хранения нефтепродуктов. "Бессмысленная и циничная атака противника, который ставил своей целью создать экологическую катастрофу в Азовском море", – подытожил Балицкий.В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие.Всего за сутки средствами российской ПВО были сбиты 105 беспилотников и шесть снарядов HIMARS.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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бердянск, новости, запорожская область, происшествия, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ ударили управляемой ракетой по порту Бердянска
ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой
13:06 08.01.2025 (обновлено: 13:15 08.01.2025)