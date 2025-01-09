https://crimea.ria.ru/20250109/rezhim-masshtabnogo-bedstviya-obyavlen-v-kalifornii-1143180245.html
Режим масштабного бедствия объявлен в Калифорнии
Режим масштабного бедствия объявлен в Калифорнии - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Режим масштабного бедствия объявлен в Калифорнии
Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за бушующих в штате сильнейших пожаров, пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом. РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T06:19
2025-01-09T06:19
2025-01-09T06:31
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
в мире
пожар
происшествия
новости
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/09/1143180131_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_0adf4bb019f36af8a0c7fdafb69a20c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за бушующих в штате сильнейших пожаров, пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.В Калифорнии горит лес, огонь унес жизни людей пяти человек. есть и пострадавшие. Природный пожар охватил запад округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.Наиболее разрушительным стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более двух тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов. Оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается, и в дальнейшем помощь может быть расширена на другие районы и иные разновидности поддержки.Объявление масштабного бедствия откроет доступ к федеральной помощи для жителей округа Лос-Анджелес и поможет местным властям справиться с последствиями.Федеральную помощь также направят ряду некоммерческих организаций для проведения аварийных работ. Кроме того, деньги потратят на меры по предотвращению стихийных бедствий по всему штату в будущем.Накануне местные СМИ сообщали, что в зону эвакуации населения из-за пожаров попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Уточняется, что сама Харрис в данный момент находится в Вашингтоне.6 января на США обрушилась мощная снежная буря. Непогода унесла жизни четырех человек и обесточила жителей штатов Миссури, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Западная Вирджиния и Вирджиния. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/09/1143180131_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_7c9125cbc06fcf92e4e2e95d97c93b0c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), в мире, пожар, происшествия, новости, деньги
Режим масштабного бедствия объявлен в Калифорнии
В Калифорнии объявлен режим масштабного бедствия из-за сильных пожаров
06:19 09.01.2025 (обновлено: 06:31 09.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за бушующих в штате сильнейших пожаров, пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
В Калифорнии горит лес, огонь унес жизни людей пяти человек. есть и пострадавшие. Природный пожар охватил запад округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.
Наиболее разрушительным стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более двух тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось.
Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов. Оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается, и в дальнейшем помощь может быть расширена на другие районы и иные разновидности поддержки.
Объявление масштабного бедствия откроет доступ к федеральной помощи для жителей округа Лос-Анджелес и поможет местным властям справиться с последствиями.
Федеральную помощь также направят ряду некоммерческих организаций для проведения аварийных работ. Кроме того, деньги потратят на меры по предотвращению стихийных бедствий по всему штату в будущем.
Накануне местные СМИ сообщали, что в зону эвакуации населения из-за пожаров попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис
. Уточняется, что сама Харрис в данный момент находится в Вашингтоне.
6 января на США обрушилась мощная снежная буря
. Непогода унесла жизни четырех человек и обесточила жителей штатов Миссури, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Западная Вирджиния и Вирджиния.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.