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Трафик по Крымскому мосту в новогодние праздники вырос на треть
Трафик по Крымскому мосту в новогодние праздники вырос на треть - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Трафик по Крымскому мосту в новогодние праздники вырос на треть
В период новогодних праздников по Крымскому мосту проехали более 100 тысяч транспортных средств, что на 35% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T16:10
2025-01-09T16:10
2025-01-09T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В период новогодних праздников по Крымскому мосту проехали более 100 тысяч транспортных средств, что на 35% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.Старовойт также добавил, что Крым вошел в перечень самых популярных направлений страны для автобусных маршрутов.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что Крым вошел в десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок по России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотые пески России" – когда в Крыму появится новый курортКрым способен принимать 10 миллионов туристов в год – экспертВ Крыму местные туристы должны иметь больше скидок – мнение
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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транспорт, новости крыма, роман старовойт, минтранс россии, крым, керчь, керченский пролив, тамань
Трафик по Крымскому мосту в новогодние праздники вырос на треть
Трафик по Крымскому мосту в новогодние праздники увеличился на 35% - Старовойт