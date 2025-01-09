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Трафик по Крымскому мосту в новогодние праздники вырос на треть - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Трафик по Крымскому мосту в новогодние праздники вырос на треть
Трафик по Крымскому мосту в новогодние праздники вырос на треть - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Трафик по Крымскому мосту в новогодние праздники вырос на треть
В период новогодних праздников по Крымскому мосту проехали более 100 тысяч транспортных средств, что на 35% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T16:10
2025-01-09T16:10
транспорт
новости крыма
роман старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В период новогодних праздников по Крымскому мосту проехали более 100 тысяч транспортных средств, что на 35% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.Старовойт также добавил, что Крым вошел в перечень самых популярных направлений страны для автобусных маршрутов.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что Крым вошел в десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок по России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотые пески России" – когда в Крыму появится новый курортКрым способен принимать 10 миллионов туристов в год – экспертВ Крыму местные туристы должны иметь больше скидок – мнение
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транспорт, новости крыма, роман старовойт, минтранс россии, крым, керчь, керченский пролив, тамань
Трафик по Крымскому мосту в новогодние праздники вырос на треть

Трафик по Крымскому мосту в новогодние праздники увеличился на 35% - Старовойт

16:10 09.01.2025
 
© РИА Новости . Константин МихальчевскийКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В период новогодних праздников по Крымскому мосту проехали более 100 тысяч транспортных средств, что на 35% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"По Крымскому мосту с 29 декабря по 8 января в обоих направлениях проследовало почти 100 тысяч транспортных средств. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого 2024 года", - сказал глава ведомства на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Старовойт также добавил, что Крым вошел в перечень самых популярных направлений страны для автобусных маршрутов.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что Крым вошел в десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок по России.
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ТранспортНовости КрымаРоман СтаровойтМинтранс РоссииКрымКерчьКерченский проливТамань
 
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