https://crimea.ria.ru/20250109/trafik-po-krymskomu-mostu-v-novogodnie-prazdniki-vyros-na-tret-1143198630.html

Трафик по Крымскому мосту в новогодние праздники вырос на треть

Трафик по Крымскому мосту в новогодние праздники вырос на треть - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Трафик по Крымскому мосту в новогодние праздники вырос на треть

В период новогодних праздников по Крымскому мосту проехали более 100 тысяч транспортных средств, что на 35% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T16:10

2025-01-09T16:10

2025-01-09T16:10

транспорт

новости крыма

роман старовойт

минтранс россии

крым

керчь

керченский пролив

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В период новогодних праздников по Крымскому мосту проехали более 100 тысяч транспортных средств, что на 35% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.Старовойт также добавил, что Крым вошел в перечень самых популярных направлений страны для автобусных маршрутов.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что Крым вошел в десятку регионов-лидеров по количеству турпоездок по России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотые пески России" – когда в Крыму появится новый курортКрым способен принимать 10 миллионов туристов в год – экспертВ Крыму местные туристы должны иметь больше скидок – мнение

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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