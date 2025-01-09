https://crimea.ria.ru/20250109/147-dorozhnykh-obektov-otremontirovali-za-god-v-sevastopole-1143203832.html

147 дорожных объектов отремонтировали за год в Севастополе

147 дорожных объектов отремонтировали за год в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.01.2025

147 дорожных объектов отремонтировали за год в Севастополе

Более 140 дорожных объектов отремонтированы в Севастополе в 2024 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Такая... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T21:32

2025-01-09T21:32

2025-01-09T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Более 140 дорожных объектов отремонтированы в Севастополе в 2024 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Такая информация размещена на портале правительства Севастополя со ссылкой на доклад и. о. заместителя губернатора Павел Иено.Кроме того, в правительстве докладывают о завершении в прошлом году капитального ремонта подземного пешеходного перехода на остановке "Памятник Матросу Кошке" и транспортной развязки на пересечении улицы Вакуленчука, проспекта Октябрьской революции и Фиолентовского шоссе.В частности, в подземном пешеходном переходе дополнительно заполнили гидроизоляцию. В ближайшее время проведут конкурсные процедуры и найдут организацию с соответствующей лицензией по обслуживанию лифтов. Павел Иено отметил, что в течение января все это будет полностью выполнено, лифты запустят в работу.Продолжится начатое в прошлом году строительство объектов, контракты которых предусматривают работы на несколько лет. Среди них второй этаж строительства транспортной развязки на Столетовском проспекте и улице Тараса Шевченко, строительство дороги-дублера на улице Вакуленчука, которая ведет к двум детским садам и физкультурно-оздоровительному комплексу.Также будет дальше ремонтироваться дорога на улице Капитанской, строиться транспортная развязка "Огурец" и автомобильная дорога на проспекте Античный. На последнем уже переустроены коммуникации и проводятся архитектурно-изыскательные работы, идет подготовка грунта для проезжей части.В апреле 2024 года губернатор Михаил Развожаев по итогам совещания под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина сообщил, что Севастополь вошел в число регионов России, достигших лучших результатов нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году. До конца этого планировалось отремонтировать более 120 дорог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда завершат ремонт набережной в Андреевке под СевастополемВ Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограммеРемонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолжен

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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