https://crimea.ria.ru/20250109/147-dorozhnykh-obektov-otremontirovali-za-god-v-sevastopole-1143203832.html
147 дорожных объектов отремонтировали за год в Севастополе
147 дорожных объектов отремонтировали за год в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.01.2025
147 дорожных объектов отремонтировали за год в Севастополе
Более 140 дорожных объектов отремонтированы в Севастополе в 2024 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Такая... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T21:32
2025-01-09T21:32
2025-01-09T21:32
севастополь
павел иено
новости
городская среда
благоустройство
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
симферополь
бахчисарай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/09/1143201589_0:125:666:500_1920x0_80_0_0_59b209162d30555bef0c45568517b37a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Более 140 дорожных объектов отремонтированы в Севастополе в 2024 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Такая информация размещена на портале правительства Севастополя со ссылкой на доклад и. о. заместителя губернатора Павел Иено.Кроме того, в правительстве докладывают о завершении в прошлом году капитального ремонта подземного пешеходного перехода на остановке "Памятник Матросу Кошке" и транспортной развязки на пересечении улицы Вакуленчука, проспекта Октябрьской революции и Фиолентовского шоссе.В частности, в подземном пешеходном переходе дополнительно заполнили гидроизоляцию. В ближайшее время проведут конкурсные процедуры и найдут организацию с соответствующей лицензией по обслуживанию лифтов. Павел Иено отметил, что в течение января все это будет полностью выполнено, лифты запустят в работу.Продолжится начатое в прошлом году строительство объектов, контракты которых предусматривают работы на несколько лет. Среди них второй этаж строительства транспортной развязки на Столетовском проспекте и улице Тараса Шевченко, строительство дороги-дублера на улице Вакуленчука, которая ведет к двум детским садам и физкультурно-оздоровительному комплексу.Также будет дальше ремонтироваться дорога на улице Капитанской, строиться транспортная развязка "Огурец" и автомобильная дорога на проспекте Античный. На последнем уже переустроены коммуникации и проводятся архитектурно-изыскательные работы, идет подготовка грунта для проезжей части.В апреле 2024 года губернатор Михаил Развожаев по итогам совещания под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина сообщил, что Севастополь вошел в число регионов России, достигших лучших результатов нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году. До конца этого планировалось отремонтировать более 120 дорог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда завершат ремонт набережной в Андреевке под СевастополемВ Севастополе ремонтируют дороги к объектам строительства по госпрограммеРемонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолжен
севастополь
симферополь
бахчисарай
ласпи
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/09/1143201589_0:0:666:500_1920x0_80_0_0_95a4f46ea5031c8dc5fde9d5a15c0e88.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, павел иено, новости, городская среда, благоустройство, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, симферополь, бахчисарай, ласпи, правительство севастополя, трасса таврида, лифт
147 дорожных объектов отремонтировали за год в Севастополе
В Севастополе за год отремонтировали 147 дорожных объектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Более 140 дорожных объектов отремонтированы в Севастополе в 2024 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Такая информация размещена на портале правительства Севастополя со ссылкой на доклад и. о. заместителя губернатора Павел Иено.
"В городе было отремонтировано 147 дорожных объектов, из них 142 – это автомобильные дороги, протяженностью почти 60 километров, три объекта – искусственные сооружения: мост на подъезде к поселку Любимовка, путепровод на 55-м километре дороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь и противообвальная галерея в Ласпи", – сообщил Иено.
Кроме того, в правительстве докладывают о завершении в прошлом году капитального ремонта подземного пешеходного перехода на остановке "Памятник Матросу Кошке" и транспортной развязки на пересечении улицы Вакуленчука, проспекта Октябрьской революции и Фиолентовского шоссе.
В частности, в подземном пешеходном переходе дополнительно заполнили гидроизоляцию. В ближайшее время проведут конкурсные процедуры и найдут организацию с соответствующей лицензией по обслуживанию лифтов. Павел Иено отметил, что в течение января все это будет полностью выполнено, лифты запустят в работу.
"В рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя были завершены строительство 8-го этапа трассы Таврида и реконструкция дороги на ул. Древней", – добавили в правительстве Севастополя.
Продолжится начатое в прошлом году строительство объектов, контракты которых предусматривают работы на несколько лет. Среди них второй этаж строительства транспортной развязки на Столетовском проспекте и улице Тараса Шевченко, строительство дороги-дублера на улице Вакуленчука, которая ведет к двум детским садам и физкультурно-оздоровительному комплексу.
Также будет дальше ремонтироваться дорога на улице Капитанской, строиться транспортная развязка "Огурец" и автомобильная дорога на проспекте Античный. На последнем уже переустроены коммуникации и проводятся архитектурно-изыскательные работы, идет подготовка грунта для проезжей части.
"В прошлом году мы также закончили проектирование двух важных объектов: тоннель на улице Пожарова и дорога в Казачью бухту. Сейчас находимся в экспертизе, вскоре планируем приступить к работам", – сказал и. о. заместителя губернатора.
В апреле 2024 года губернатор Михаил Развожаев по итогам совещания под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина сообщил, что Севастополь вошел в число регионов России, достигших лучших результатов нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году. До конца этого планировалось отремонтировать
более 120 дорог.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: