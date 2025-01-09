https://crimea.ria.ru/20250109/detsady-i-dorogi-sevastopol-perevypolnil-plan-po-stroykam-1143209123.html

Детсады и дороги: Севастополь перевыполнил план по стройкам

Детсады и дороги: Севастополь перевыполнил план по стройкам - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Детсады и дороги: Севастополь перевыполнил план по стройкам

Бюджет Севастополя 2024 года исполнен практически полностью, а план по строительству объектов капитального строительства перевыполнен. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T19:25

2025-01-09T19:25

2025-01-09T19:25

севастополь

михаил развожаев

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строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Бюджет Севастополя 2024 года исполнен практически полностью, а план по строительству объектов капитального строительства перевыполнен. Об этом сообщил губернатор города Михаил РазвожаевНа мероприятия в рамках программы социально-экономического развития за прошлый год направили 18,3 млрд руб. За год в эксплуатацию ввели 22 объекта капстроительства из запланированных двадцати."В числе реализованных проектов восьмой этап трассы "Таврида", Мартыновский канализационный коллектор, пожарное депо в селе Павловка, детский сад на улице Руднева, физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для бокса на улице Вакуленчука, многофункциональный культурно-досуговый центр в Казачьей бухте и другие", – перечислил Развожаев.Руководителям профильных ведомств поручено как можно быстрее взять новые объекты на баланс и запустить их в максимально сжатые сроки.Проект бюджета Севастополя на 2025 год и плановый период с 2026 по 2027 годы был принят в первом чтении в ноябре прошлого года. Планируется, что общий объем доходов городской казны в 2025 году составит 65,8 млрд рублей, а расходов – 70,5 млрд, сообщил ранее глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Про Кремниевую долину в "Одеколоне": в Севастополе строят технопаркВ Севастополе долгострои будут завершать участники СЭЗБюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости, бюджет севастополя, благоустройство, городская среда, финансы, строительство