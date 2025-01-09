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Детсады и дороги: Севастополь перевыполнил план по стройкам - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Детсады и дороги: Севастополь перевыполнил план по стройкам
Детсады и дороги: Севастополь перевыполнил план по стройкам - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Детсады и дороги: Севастополь перевыполнил план по стройкам
Бюджет Севастополя 2024 года исполнен практически полностью, а план по строительству объектов капитального строительства перевыполнен. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T19:25
2025-01-09T19:25
севастополь
михаил развожаев
новости
бюджет севастополя
благоустройство
городская среда
финансы
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Бюджет Севастополя 2024 года исполнен практически полностью, а план по строительству объектов капитального строительства перевыполнен. Об этом сообщил губернатор города Михаил РазвожаевНа мероприятия в рамках программы социально-экономического развития за прошлый год направили 18,3 млрд руб. За год в эксплуатацию ввели 22 объекта капстроительства из запланированных двадцати."В числе реализованных проектов восьмой этап трассы "Таврида", Мартыновский канализационный коллектор, пожарное депо в селе Павловка, детский сад на улице Руднева, физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для бокса на улице Вакуленчука, многофункциональный культурно-досуговый центр в Казачьей бухте и другие", – перечислил Развожаев.Руководителям профильных ведомств поручено как можно быстрее взять новые объекты на баланс и запустить их в максимально сжатые сроки.Проект бюджета Севастополя на 2025 год и плановый период с 2026 по 2027 годы был принят в первом чтении в ноябре прошлого года. Планируется, что общий объем доходов городской казны в 2025 году составит 65,8 млрд рублей, а расходов – 70,5 млрд, сообщил ранее глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Про Кремниевую долину в "Одеколоне": в Севастополе строят технопаркВ Севастополе долгострои будут завершать участники СЭЗБюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходов
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, михаил развожаев, новости, бюджет севастополя, благоустройство, городская среда, финансы, строительство
Детсады и дороги: Севастополь перевыполнил план по стройкам

В Севастополе перевыполнили план по строительству капитальных объектов – Развожаев

19:25 09.01.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевДетский сад
Детский сад
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Бюджет Севастополя 2024 года исполнен практически полностью, а план по строительству объектов капитального строительства перевыполнен. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев

"Исполнение бюджета в 2024 году составило 97,5%. Финансирование первоочередных социально значимых расходов выполнено в полном объеме. Исполнение в рамках нацпроектов составляет 99,9%, в рамках программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя – 99,11%", – привел цифры губернатор.

На мероприятия в рамках программы социально-экономического развития за прошлый год направили 18,3 млрд руб. За год в эксплуатацию ввели 22 объекта капстроительства из запланированных двадцати.
"В числе реализованных проектов восьмой этап трассы "Таврида", Мартыновский канализационный коллектор, пожарное депо в селе Павловка, детский сад на улице Руднева, физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для бокса на улице Вакуленчука, многофункциональный культурно-досуговый центр в Казачьей бухте и другие", – перечислил Развожаев.
Руководителям профильных ведомств поручено как можно быстрее взять новые объекты на баланс и запустить их в максимально сжатые сроки.
Проект бюджета Севастополя на 2025 год и плановый период с 2026 по 2027 годы был принят в первом чтении в ноябре прошлого года. Планируется, что общий объем доходов городской казны в 2025 году составит 65,8 млрд рублей, а расходов – 70,5 млрд, сообщил ранее глава региона.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовостиБюджет СевастополяБлагоустройствоГородская средаФинансыСтроительство
 
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