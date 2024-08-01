https://crimea.ria.ru/20240801/pro-kremnievuyu-dolinu-v-odekolone-v-sevastopole-stroyat-tekhnopark-1139294575.html

Про Кремниевую долину в "Одеколоне": в Севастополе строят технопарк

Про Кремниевую долину в "Одеколоне": в Севастополе строят технопарк - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Про Кремниевую долину в "Одеколоне": в Севастополе строят технопарк

Если строить где-то в России свою Кремниевую долину, то именно в Крыму. Так или примерно так подумал когда-то айтишник и бизнесмен Дмитрий Гачко, который... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T18:09

2024-08-01T18:09

2024-08-01T18:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Если строить где-то в России свою Кремниевую долину, то именно в Крыму. Так или примерно так подумал когда-то айтишник и бизнесмен Дмитрий Гачко, который впервые приехал на полуостров в 2014 году.Свою мечту о русской Кремниевой долине Дмитрий решил реализовать в Севастополе. Так здесь появилась уникальная площадка для развития цифровых технологий в России и обучения профессиональных кадров, в которых сегодня остро нуждается отрасль. Соглашение о создании крупного технопарка и IT-кластера было подписано с губернатором региона на полях ПМЭФ. Компания стала участником Свободной экономической зоны. О том, что такое IT Парк, стартап-студия, буткемп и как развивать IT-бизнес в России, мы поговорили с основателем проекта Дмитрием Гачко.У них Кремниевая долина, у нас – Одеколон- В 2014-м году я сел на самолет и полетел искать, где это можно сделать. Очень быстро стало понятно, что это можно только в Севастополе, - рассказывает Дмитрий.Хотелось чего-то масштабного и в то же время необычного. Здания в Кремниевой долине, на которую ориентируются все айтишники, отличаются необычной современной архитектурой. А в Севастополе внимание сразу привлек так называемый "Одеколон" – необычная высотка с шариком на макушке, которая когда-то принадлежала заводу "Муссон". Этот шар на самом деле – круглый обтекатель станции спутниковой связи "Волна-М", которая выпускалась в НПО "Муссон" до 1992 года.- Здание называют "Одеколон", потому что оно похоже на флакон советского одеколона "Консул". Оно нам сразу понравилось, нам важно, чтобы сотрудники гордились тем, что работают в нашем технопарке. А это здание самое высокое в городе, и человек почти из любого района Севастополя может показать – вот где я работаю.В 2015 году Дмитрий зарегистрировал компанию в Севастополе – фактически филиал группы компаний, головной офис которой находится в Питере. Постепенно набирали людей, формировали команду. В 2018 году смогли выкупить и "Одеколон", и "Сундук" – недостроенный корпус завода площадью 40 тысяч квадратных метров. С этого все и началось.Что такое технопарк и стартап-студияМесто здесь атмосферное. Снаружи – обычная промзона, которая есть на окраине любого города. А внутри – современный дизайн в стиле хай-тек, в котором выдержаны все этажи. Офисы, разделенные перегородками из оргстекла, кафе, кухня, конференц-зал, коворкинг. Компании, которые здесь размещаются, называют не арендаторами, а резидентами.- Будучи сами айтишниками, мы понимаем примерно, что для них хорошо, а что плохо, - говорит Дмитрий. - И мы создаем среду для многих-многих IT-компаний, чтобы люди сотрудничали, создавали стартапы, порождали новые проекты и росли.На базе IT-Парка работает стартап-студия, созданная совместно с Севастопольским государственным университетом. Через нее компания выбирает интересные для нее проекты и финансирует их. Таким образом талантливые молодые люди могут реализовать свои идеи, а компания – отобрать талантливых студентов для себя и других резидентов технопарка.Резиденты технопарка могут снимать здесь помещения на постоянной основе, а могут и временно, на один-два месяца.Айтишники – народ максимально неформальный, привыкший работать на удаленке. Но даже самому свободолюбивому фрилансеру иногда хочется натянуть офисные штаны и выйти в люди. А компаниям бывает нужно собрать команду в одном месте, чтобы придать ей мотивации для работы. В севастопольском технопарке для этого строится буткемп – место, где сможет жить и работать команда из 16-18 человек.- Это у нас сейчас в ремонте активном, там 5 этажей планируется. Многие работают удаленно и даже в разных странах. И вот мы решили создать у нас некое общее пространство для совместного проживания и работы, то есть как шарашка 2.0 при Сталине, только комфортнее, - шутит Дмитрий.Проект RISC-VСтаршему инженеру, конструктору систем на кристалле в проекте RISC-V Ивану Кравченко всего 29 лет. Из них пятнадцать он посвятил обучению профессии – сначала в техникуме радиоэлектроники, затем в Институте радиоэлектроники Севастопольского государственного университета, потом там же в аспирантуре. Вскоре Иван собирается защищать кандидатскую диссертацию.В компании 29-летний конструктор руководит направлением по созданию уникального российского микропроцессора.- Название "Риски" – это игра слов от названия архитектуры микропроцессоров RISC-V. Это перспективная архитектура, которая сейчас активно развивается как у нас в стране, так и за рубежом, она открытая и распространяется свободно. Ну и вот мы на ее основе делаем линейку микросхем, которые могут быть использованы в контроллерах для БПЛА, всевозможных промышленных автоматов, роботов. В перспективе их можно будет использовать и в качестве серверных процессоров, то есть в решениях, которые требуют высокой вычислительной производительности.Эти микропроцессоры могут быть задействованы в устройствах, которые работают с искусственным интеллектом и нейросетями. Все это Иван пытается объяснить нам, чайникам.IT Парк – очень хорошая возможность для старта карьеры, говорит он. Только и студенты, чтобы сюда попасть, должны что-то знать в своей профессии.- Вот мы в этом году провели образовательный курс интенсивный, он длился около трех недель, по результату которого мы приняли в свою команду двух стажеров, - рассказывает Иван. - Чтобы попасть в какую-нибудь команду, которая здесь базируется, нужно обладать определенным багажом знаний и желанием учиться. Мы и сами очень хотим таких людей в свою команду заполучить, потому что у нас большой дефицит кадров, особенно в сфере микроэлектроники.ИмпортозамещениеС 2018 года в компании активно занимаются импортозамещением, и за это время уже разработали несколько продуктов, которые стали альтернативой популярных американских платформ.- Вот у нас есть платформа SimpleOne - это компания, в которой сейчас уже порядка 100 человек работает. Они заменили и активно сейчас внедряют аналог американского продукта ServiceNow. Это гигантская корпорация в США, а мы сейчас заместили почти все продукты, - рассказывает Дмитрий. - Кроме того, есть vStack у нас – гиперконвергентная платформа виртуализации. Это более сложная, более инфраструктурная вещь, но это тоже аналог американской компании VMware, и мы активно замещаем их.IT Парк стартовал в этом отношении на пять лет раньше, чем многие другие российские компании, которые столкнулись с санкциями только в 2022 году. Основатель компании Дмитрий Гачко благодарен за это Севастополю. По его словам, после 2014 года ощущение реальности в Москве и в Севастополе начало очень сильно расходиться.Почему IT на Руси жить хорошоВ России сейчас для IT-бизнеса условия намного выгоднее, чем за рубежом. Компании, которые перевели бизнес за границу, сталкиваются сейчас с очень сильной конкуренцией. Русских там никто не ждал, говорит Дмитрий. А в России очень большие перспективы открываются как раз после ухода с рынка ключевых игроков.IT-компании с 2022 года не платят налога на прибыль, приводит пример бизнесмен. Он появится только в 2025 году и составит 5% – это намного меньше, чем в других сферах. Ставка страховых выплат на сотрудника для IT-компаний – 7,6%, независимо от местонахождения.- Для примера, в любой свободной экономической зоне России для резидентов страховые составляют 7,6, но для IT-бизнеса не надо даже в СЭЗ входить, они это получают по умолчанию. Но вот налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) мы платим, 90% этого налога идет в местный бюджет, в нашем случае в бюджет Севастополя.Средняя зарплата в компании – 120 тысяч рублей. При этом есть студенты, которые получают на старте сорок тысяч, и есть высококвалифицированные специалисты, у которых зарплата от 600 до 700 тысяч рублей. Программисты всегда зарабатывали хорошо.Учитывая, что с 2025 года в России вводится новая прогрессивная шкала НДФЛ, по которой люди с высоким уровнем дохода будут платить от 18 до 22% налога вместо привычных 13%, можно понять, что местные власти должны быть очень заинтересованы в размещении на своей территории IT-компаний. В Севастополе проекту технопарка предоставили статус приоритетного, что помогает быстрее проходить всевозможные бюрократические процедуры.- Мы потихонечку растем, вот у нас осталось два этажа доделать, и там уже понятно, какие резиденты будут. Около семисот человек в этом здании у нас может поместиться. Следующей очередью будет буткемп, и потом на очереди большое здание – "Сундук". Там будут большие конференц-залы, зона прототипирования, там будут размещаться компании, которые занимаются микроэлектроникой. И суммарно я рассчитываю, что емкость нашего технопарка в рамках этой всей территории - это порядка 4500 человек.Заполнить такой большой технопарк – трудная, но посильная задача, говорит Дмитрий Гачко. Для этого в компании сотрудничают с Севастопольским государственным университетом.- Забираем у них студентов, учим и "продаем" нашим резидентам. Если учесть, что у них сейчас 14 тысяч студентов, то с их помощью, я думаю, технопарк скоро заработает в полную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Если запретят иностранные платформы – что предлагает RUTUBEАбитуриенты Крыма хотят работать в туризме и IT-сфереПротивостоять почти невозможно: какие риски несет искусственный интеллект

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2024

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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