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Противостоять почти невозможно: эксперт об угрозе этноцида из-за ИИ

Противостоять почти невозможно: эксперт об угрозе этноцида из-за ИИ - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Противостоять почти невозможно: эксперт об угрозе этноцида из-за ИИ

В скором времени общество столкнется с массовой генерацией искусственным интеллектом фейков об истории России и СССР, которая будет осуществляться с целью... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T06:02

2024-06-19T06:02

2024-06-19T06:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В скором времени общество столкнется с массовой генерацией искусственным интеллектом фейков об истории России и СССР, которая будет осуществляться с целью уничтожения национальной идентичности и самосознания русского народа. Такой прогноз озвучил член научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров в ходе видеомоста Москва – Симферополь – Санкт-Петербург – Екатеринбург "22 июня — День памяти и скорби" на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По словам Никифорова, противостоять этому валу исторических фейков человеческими силами будет "практически невозможно", поэтому к борьбе с этой экспансией нужно будет подключать специалистов в сфере IT, которые смогли бы выработать механизмы противодействия этим фейкам.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что одной из важнейших задач российской дипломатии является борьба с попытками переписать историю Великой Отечественной войны и ее итогов, а также с героизацией нацизма, который Запад использует в своем противостоянии с Россией.По словам министра, Запад не замечает нацизма на Украине, так как он нужен ему как инструмент для борьбы с РФ.В ходе видеомоста "22 июня — День памяти и скорби" состоялась презентация книги "Геноцид народов России. Преступления против советского мирного населения и военнопленных в годы Великой Отечественной войны", изданная в рамках Федерального проекта "Без срока давности". Авторами монографии выступили ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Екатеринбурга и других городов. Руководитель проекта – член Научного совета Российского военно-исторического общества, ведущий специалист Всероссийского научно-методического центра "Философия образования" Владимир Кикнадзе.В книге рассмотрен генезис геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны: идеология фашизма, нацизма, национализма, русофобии и расовые предрассудки как причины геноцида, уходящие корнями в средние века; преступления нацистской Германии, ее сателлитов и пособников против мирного населения и военнопленных на оккупированной территории СССР в 1941–1944 годах.Также в труде представлены особенности попыток реабилитации фашизма, возрождение идеологии и практики радикального национализма в современных условиях, основные направления противодействия пропаганде фашизма, экстремизма и сепаратизма, в том числе в рамках денацификации Украины в ходе СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи уголовных дел: итоги 10 лет работы СК РФ против нацистов УкраиныВ РФ предложили взыскать репарации со спонсировавших Гитлера компанийПравда о Второй мировой войне мешает колониализму Запада – Путин

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, политика, история, искусственный интеллект, it-технологии, ссср, россия, коллективный запад