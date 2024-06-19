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Противостоять почти невозможно: эксперт об угрозе этноцида из-за ИИ
Противостоять почти невозможно: эксперт об угрозе этноцида из-за ИИ - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Противостоять почти невозможно: эксперт об угрозе этноцида из-за ИИ
В скором времени общество столкнется с массовой генерацией искусственным интеллектом фейков об истории России и СССР, которая будет осуществляться с целью... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T06:02
2024-06-19T06:02
2024-06-19T06:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В скором времени общество столкнется с массовой генерацией искусственным интеллектом фейков об истории России и СССР, которая будет осуществляться с целью уничтожения национальной идентичности и самосознания русского народа. Такой прогноз озвучил член научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров в ходе видеомоста Москва – Симферополь – Санкт-Петербург – Екатеринбург "22 июня — День памяти и скорби" на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По словам Никифорова, противостоять этому валу исторических фейков человеческими силами будет "практически невозможно", поэтому к борьбе с этой экспансией нужно будет подключать специалистов в сфере IT, которые смогли бы выработать механизмы противодействия этим фейкам.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что одной из важнейших задач российской дипломатии является борьба с попытками переписать историю Великой Отечественной войны и ее итогов, а также с героизацией нацизма, который Запад использует в своем противостоянии с Россией.По словам министра, Запад не замечает нацизма на Украине, так как он нужен ему как инструмент для борьбы с РФ.В ходе видеомоста "22 июня — День памяти и скорби" состоялась презентация книги "Геноцид народов России. Преступления против советского мирного населения и военнопленных в годы Великой Отечественной войны", изданная в рамках Федерального проекта "Без срока давности". Авторами монографии выступили ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Екатеринбурга и других городов. Руководитель проекта – член Научного совета Российского военно-исторического общества, ведущий специалист Всероссийского научно-методического центра "Философия образования" Владимир Кикнадзе.В книге рассмотрен генезис геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны: идеология фашизма, нацизма, национализма, русофобии и расовые предрассудки как причины геноцида, уходящие корнями в средние века; преступления нацистской Германии, ее сателлитов и пособников против мирного населения и военнопленных на оккупированной территории СССР в 1941–1944 годах.Также в труде представлены особенности попыток реабилитации фашизма, возрождение идеологии и практики радикального национализма в современных условиях, основные направления противодействия пропаганде фашизма, экстремизма и сепаратизма, в том числе в рамках денацификации Украины в ходе СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи уголовных дел: итоги 10 лет работы СК РФ против нацистов УкраиныВ РФ предложили взыскать репарации со спонсировавших Гитлера компанийПравда о Второй мировой войне мешает колониализму Запада – Путин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, политика, история, искусственный интеллект, it-технологии, ссср, россия, коллективный запад
Противостоять почти невозможно: эксперт об угрозе этноцида из-за ИИ
Эксперт заявил об угрозе этноцида из-за генерации исторических фейков с помощью ИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В скором времени общество столкнется с массовой генерацией искусственным интеллектом фейков об истории России и СССР, которая будет осуществляться с целью уничтожения национальной идентичности и самосознания русского народа. Такой прогноз озвучил член научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров в ходе видеомоста Москва – Симферополь – Санкт-Петербург – Екатеринбург "22 июня — День памяти и скорби" на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Искусственный интеллект будет просто генерировать вал фейковых исторических публикаций. Такое замусоривание информационной среды любыми материалами представляет собой очевидную угрозу. Это одна из форм этноцида, то есть лишения народа исторической памяти, замена научного знания на абсолютно нереалистичную фейковую картину представлений о прошлом", - сказал историк.
По словам Никифорова, противостоять этому валу исторических фейков человеческими силами будет "практически невозможно", поэтому к борьбе с этой экспансией нужно будет подключать специалистов в сфере IT, которые смогли бы выработать механизмы противодействия этим фейкам.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил
, что одной из важнейших задач российской дипломатии является борьба с попытками переписать историю Великой Отечественной войны и ее итогов, а также с героизацией нацизма, который Запад использует в своем противостоянии с Россией.
По словам министра, Запад не замечает нацизма на Украине, так как он нужен ему как инструмент для борьбы с РФ.
В ходе видеомоста "22 июня — День памяти и скорби" состоялась презентация книги "Геноцид народов России. Преступления против советского мирного населения и военнопленных в годы Великой Отечественной войны", изданная в рамках Федерального проекта "Без срока давности". Авторами монографии выступили ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Екатеринбурга и других городов. Руководитель проекта – член Научного совета Российского военно-исторического общества, ведущий специалист Всероссийского научно-методического центра "Философия образования" Владимир Кикнадзе.
В книге рассмотрен генезис геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны: идеология фашизма, нацизма, национализма, русофобии и расовые предрассудки как причины геноцида, уходящие корнями в средние века; преступления нацистской Германии, ее сателлитов и пособников против мирного населения и военнопленных на оккупированной территории СССР в 1941–1944 годах.
Также в труде представлены особенности попыток реабилитации фашизма, возрождение идеологии и практики радикального национализма в современных условиях, основные направления противодействия пропаганде фашизма, экстремизма и сепаратизма, в том числе в рамках денацификации Украины в ходе СВО.
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