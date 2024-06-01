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Нацизм как инструмент Запада: Лавров назвал задачу российских дипломатов
Нацизм как инструмент Запада: Лавров назвал задачу российских дипломатов - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Нацизм как инструмент Запада: Лавров назвал задачу российских дипломатов
Одной из важнейших задач российской дипломатии является борьба с попытками переписать историю Великой Отечественной войны и ее итогов, а также с героизацией... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T17:38
2024-06-01T17:38
2024-06-01T17:38
сергей лавров
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реабилитация нацизма
нацизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Одной из важнейших задач российской дипломатии является борьба с попытками переписать историю Великой Отечественной войны и ее итогов, а также с героизацией нацизма, который Запад использует в своем противостоянии с РФ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Об этом в интервью для проекта "Без срока давности" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова приводит пресс-служба МИД РФ на официальном сайте ведомства. Глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что сегодня можно наблюдать многочисленные попытки недругов России переписать историю, в частности события и итоги Великой Отечественной войны, и "приравнять победителей нацизма к самим нацистским ордам". "Особенно ярко это проявляется на примере Украины", – отметил Лавров. При этом Запад не замечает нацизма на Украине, так как он нужен ему как инструмент для борьбы с РФ. Лавров отметил, что именно с попустительства Запада, США и Евросоюза стало возможным, чтобы бывшие бойцы преступной Ваффен-СС, бежавшие и выжившие после преследований, могли сегодня гордо шествовать по столицам стран Прибалтики. Неудивительно, что сегодня это государства, которые инициируют наиболее русофобские позиции и действия Евросоюза и Североатлантического альянса, сказал он."В ответ на наши озабоченности… нас уверяли в том, что, мол, их примут в Евросоюз и НАТО и у них пропадут русофобские настроения. Дескать, они такие плохие из-за того, что боятся нас. Ничего не изменилось, совсем наоборот. Если сейчас посмотреть на ситуацию в НАТО и ЕС, прибалты вместе с поляками и чехами – это самая агрессивная группа в европейских структурах", – добавил Лавров.Любые призывы не трогать и не вспоминать оставшихся в живых бывших нацистов Лавров назвал плохо замаскированной под милосердие попыткой возродить нацизм в новых поколениях. И подчеркнул, что работа по расследованию преступлений нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны абсолютно бесценна.Ранее Лавров заявил, что диалог о мире с Киевом сейчас представить трудно. Он назвал откровенной чепухой так называемый мирный саммит по Украине в Швейцарии. И отметил, что Запад, поддерживая преступный киевский режим на Украине, не сможет незаметно пересечь последнюю грань в отношении Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовились к войне с Россией на Украине с 1990-х годов – экспертЛавров: передача F-16 Киеву – преднамеренное действие НАТОНа совести Вашингтона: Лавров о применении оружия США по целям в России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сергей лавров, мнения, россия, новости, украина, реабилитация нацизма, нацизм
Нацизм как инструмент Запада: Лавров назвал задачу российских дипломатов
Борьба с героизацией нацизма – одна из важнейших задач российской дипломатии
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Одной из важнейших задач российской дипломатии является борьба с попытками переписать историю Великой Отечественной войны и ее итогов, а также с героизацией нацизма, который Запад использует в своем противостоянии с РФ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Об этом в интервью для проекта "Без срока давности" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова приводит пресс-служба МИД РФ на официальном сайте ведомства.
Глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что сегодня можно наблюдать многочисленные попытки недругов России переписать историю, в частности события и итоги Великой Отечественной войны, и "приравнять победителей нацизма к самим нацистским ордам".
"Особенно ярко это проявляется на примере Украины", – отметил Лавров. При этом Запад не замечает нацизма на Украине, так как он нужен ему как инструмент для борьбы с РФ.
"Двуличие и попустительство своим подопечным, прощение им всего и вся, включая эти откровенные действия по внедрению нацистской теории и практики, стали обычным только потому, что эти люди устраивают Запад и Соединенные Штаты в качестве инструмента в борьбе против Российской Федерации", – сказал глава МИД.
Лавров отметил, что именно с попустительства Запада, США и Евросоюза стало возможным, чтобы бывшие бойцы преступной Ваффен-СС, бежавшие и выжившие после преследований, могли сегодня гордо шествовать по столицам стран Прибалтики. Неудивительно, что сегодня это государства, которые инициируют наиболее русофобские позиции и действия Евросоюза и Североатлантического альянса, сказал он.
"В ответ на наши озабоченности… нас уверяли в том, что, мол, их примут в Евросоюз и НАТО и у них пропадут русофобские настроения. Дескать, они такие плохие из-за того, что боятся нас. Ничего не изменилось, совсем наоборот. Если сейчас посмотреть на ситуацию в НАТО и ЕС, прибалты вместе с поляками и чехами – это самая агрессивная группа в европейских структурах", – добавил Лавров.
Любые призывы не трогать и не вспоминать оставшихся в живых бывших нацистов Лавров назвал плохо замаскированной под милосердие попыткой возродить нацизм в новых поколениях. И подчеркнул, что работа по расследованию преступлений нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны абсолютно бесценна.
"Без исторической памяти невозможно быть нацией. История нашей страны доказывала это многократно… Поэтому так важна разъяснительная работа, которую ведут наши общественные организации, МИД России, другие структуры… Это одна из важнейших задач, стоящих перед страной и нашей дипломатией", – подытожил глава МИД.
Ранее Лавров заявил
, что диалог о мире с Киевом сейчас представить трудно. Он назвал откровенной чепухой
так называемый мирный саммит по Украине в Швейцарии. И отметил
, что Запад, поддерживая преступный киевский режим на Украине, не сможет незаметно пересечь последнюю грань в отношении Россией.
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