https://crimea.ria.ru/20240601/natsizm-kak-instrument-zapada-lavrov-nazval-zadachu-rossiyskikh-diplomatov--1137780711.html

Нацизм как инструмент Запада: Лавров назвал задачу российских дипломатов

Нацизм как инструмент Запада: Лавров назвал задачу российских дипломатов - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Нацизм как инструмент Запада: Лавров назвал задачу российских дипломатов

Одной из важнейших задач российской дипломатии является борьба с попытками переписать историю Великой Отечественной войны и ее итогов, а также с героизацией... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T17:38

2024-06-01T17:38

2024-06-01T17:38

сергей лавров

мнения

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новости

украина

реабилитация нацизма

нацизм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Одной из важнейших задач российской дипломатии является борьба с попытками переписать историю Великой Отечественной войны и ее итогов, а также с героизацией нацизма, который Запад использует в своем противостоянии с РФ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Об этом в интервью для проекта "Без срока давности" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова приводит пресс-служба МИД РФ на официальном сайте ведомства. Глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что сегодня можно наблюдать многочисленные попытки недругов России переписать историю, в частности события и итоги Великой Отечественной войны, и "приравнять победителей нацизма к самим нацистским ордам". "Особенно ярко это проявляется на примере Украины", – отметил Лавров. При этом Запад не замечает нацизма на Украине, так как он нужен ему как инструмент для борьбы с РФ. Лавров отметил, что именно с попустительства Запада, США и Евросоюза стало возможным, чтобы бывшие бойцы преступной Ваффен-СС, бежавшие и выжившие после преследований, могли сегодня гордо шествовать по столицам стран Прибалтики. Неудивительно, что сегодня это государства, которые инициируют наиболее русофобские позиции и действия Евросоюза и Североатлантического альянса, сказал он."В ответ на наши озабоченности… нас уверяли в том, что, мол, их примут в Евросоюз и НАТО и у них пропадут русофобские настроения. Дескать, они такие плохие из-за того, что боятся нас. Ничего не изменилось, совсем наоборот. Если сейчас посмотреть на ситуацию в НАТО и ЕС, прибалты вместе с поляками и чехами – это самая агрессивная группа в европейских структурах", – добавил Лавров.Любые призывы не трогать и не вспоминать оставшихся в живых бывших нацистов Лавров назвал плохо замаскированной под милосердие попыткой возродить нацизм в новых поколениях. И подчеркнул, что работа по расследованию преступлений нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны абсолютно бесценна.Ранее Лавров заявил, что диалог о мире с Киевом сейчас представить трудно. Он назвал откровенной чепухой так называемый мирный саммит по Украине в Швейцарии. И отметил, что Запад, поддерживая преступный киевский режим на Украине, не сможет незаметно пересечь последнюю грань в отношении Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовились к войне с Россией на Украине с 1990-х годов – экспертЛавров: передача F-16 Киеву – преднамеренное действие НАТОНа совести Вашингтона: Лавров о применении оружия США по целям в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, мнения, россия, новости, украина, реабилитация нацизма, нацизм