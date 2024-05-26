https://crimea.ria.ru/20240526/poslednyuyu-gran-v-otnoshenii-rossii-zapad-nezametno-peresech-ne-smozhet-1137605802.html
"Последнюю грань" в отношении России Запад незаметно пересечь не сможет
"Последнюю грань" в отношении России Запад незаметно пересечь не сможет - РИА Новости Крым, 26.05.2024
"Последнюю грань" в отношении России Запад незаметно пересечь не сможет
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не сможет незаметно пересечь "последнюю грань" в отношении России. Об этом он заявил в комментарии... РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T13:52
2024-05-26T13:52
2024-05-26T14:01
сергей лавров
павел зарубин
мнения
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
коллективный запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137605938_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f92ada45f97ff46e92209efecc56cce.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не сможет незаметно пересечь "последнюю грань" в отношении России. Об этом он заявил в комментарии журналисту Павлу Зарубину.Так министр ответил на вопрос журналиста, может ли Запад перейти к более конкретным враждебным действиям в отношении РФ.Также Сергей Лавров выразил мнение, что разговоры об ударах американским оружием по России отражают безысходность."Как я понимаю, эти разговоры отражают в определенном смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. Это похоже на агонию", – сказал Лавров в ответ на вопрос Павла Зарубина, комментируя разговоры на Западе об ударах американским оружием по территории РФ.Министр подчеркнул, что Россия показала Западу, что не будет мириться с попытками использования Украины как угрозы безопасности России и инструмента уничтожения всего русского на исторических русских землях. После этого там и стали принимать решения в том числе о поставках Киеву вооружений, отметил Лавров.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который заявил в интервью газете Guardian, что Соединенные Штаты пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне специальной военной операции, если Россия применит на Украине ядерное оружие.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами ЗападаЛондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружиемНАТО не будет направлять войска на Украину - Столтенберг
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137605938_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_be604de9c7bd467b871a2ac4cf677486.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, павел зарубин, мнения, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, коллективный запад
"Последнюю грань" в отношении России Запад незаметно пересечь не сможет
Запад не сможет незаметно пересечь "последнюю грань" в отношении России – Лавров
13:52 26.05.2024 (обновлено: 14:01 26.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не сможет незаметно пересечь "последнюю грань" в отношении России. Об этом он заявил в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
"Я вас уверяю, что они (страны Запада – ред.) незаметно пересечь эту грань не смогут", – сказал Лавров.
Так министр ответил на вопрос журналиста, может ли Запад перейти к более конкретным враждебным действиям в отношении РФ.
Также Сергей Лавров выразил мнение, что разговоры об ударах американским оружием по России отражают безысходность.
"Как я понимаю, эти разговоры отражают в определенном смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. Это похоже на агонию", – сказал Лавров в ответ на вопрос Павла Зарубина, комментируя разговоры на Западе об ударах американским оружием по территории РФ.
Министр подчеркнул, что Россия показала Западу, что не будет мириться с попытками использования Украины как угрозы безопасности России и инструмента уничтожения всего русского на исторических русских землях. После этого там и стали принимать решения в том числе о поставках Киеву вооружений, отметил Лавров.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который заявил в интервью газете Guardian, что Соединенные Штаты пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне специальной военной операции, если Россия применит на Украине ядерное оружие.
Читайте также на РИА Новости Крым: