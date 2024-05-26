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Разрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада - РИА Новости Крым, 26.05.2024
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Разрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада
Разрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Разрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада
Украина будет бить дальнобойными ракетами западных партнеров по российским объектам, даже если ей не дадут такого разрешения. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T07:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Украина будет бить дальнобойными ракетами западных партнеров по российским объектам, даже если ей не дадут такого разрешения. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников Украины снять ограничения на удары по российской территории.Все эти заявления европейских политиков - это часть шоу, главные события которого разворачиваются в США. Демократы и республиканцы сейчас поменялись местами: раньше первые требовали денег на финансирование конфликта, а другие отказывались их выделять. Теперь демократы, наоборот, выступают против ударов по России. Заняли позицию "белых и пушистых", иронизирует Андрей Кошкин.Еще одна цель Столтенберга – стимулировать западных партнеров, чтобы они выделяли больше помощи Украине. Политики США "запугивают европейцев" предстоящей войной с Россией, чтобы они начали выпускать больше ракет, сказал Андрей Кошкин.Накануне Йенс Столтенберг высказался о том, что НАТО может задействовать статью о коллективной обороне в случае кибератаки на одну из стран альянса. Как пишет издание, генсек НАТО "предупредил Россию" о возможности задействования пятой статьи, если кибератаки будут "серьезными". В этом же интервью Столтенберг отверг идею сбивать российские ракеты над территорией Украины силами средств ПВО приграничных с ней стран.Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна уже предоставила максимально возможную помощь Украине, и в очередной раз объяснил отказ предоставить дальнобойные ракеты Taurus.Читайте также на РИА Новости Крым:"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с РоссиейЕвропа готовится вступить в войну с Россией – ОрбанПентагон против: заявление об ударах американским оружием по РФ
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украина, мнения, андрей кошкин, политика, россия, новости сво, новости
Разрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада

Генсек НАТО требует разрешить Киеву бить ракетами по российским объектам

07:01 26.05.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Украина будет бить дальнобойными ракетами западных партнеров по российским объектам, даже если ей не дадут такого разрешения. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников Украины снять ограничения на удары по российской территории.
"Дадут Киеву или нет – они и так ударят. Киев уже это делает. Им же говорят "по Крыму бейте, потому что это территория Украины". А по тем территориям, которые запад признает российскими, они бьют беспилотниками и другим оружием", - подчеркнул Андрей Кошкин.
Все эти заявления европейских политиков - это часть шоу, главные события которого разворачиваются в США. Демократы и республиканцы сейчас поменялись местами: раньше первые требовали денег на финансирование конфликта, а другие отказывались их выделять. Теперь демократы, наоборот, выступают против ударов по России. Заняли позицию "белых и пушистых", иронизирует Андрей Кошкин.

"А республиканцы, которым надо набирать очки, говорят теперь, что власть выбила деньги налогоплательщиков, а побеждать не хочет. То есть для них это всего лишь борьба за избирателя, не более того. А нам важно обеспечить свою обороноспособность", - уверен эксперт.

Еще одна цель Столтенберга – стимулировать западных партнеров, чтобы они выделяли больше помощи Украине. Политики США "запугивают европейцев" предстоящей войной с Россией, чтобы они начали выпускать больше ракет, сказал Андрей Кошкин.
Накануне Йенс Столтенберг высказался о том, что НАТО может задействовать статью о коллективной обороне в случае кибератаки на одну из стран альянса. Как пишет издание, генсек НАТО "предупредил Россию" о возможности задействования пятой статьи, если кибератаки будут "серьезными". В этом же интервью Столтенберг отверг идею сбивать российские ракеты над территорией Украины силами средств ПВО приграничных с ней стран.
Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна уже предоставила максимально возможную помощь Украине, и в очередной раз объяснил отказ предоставить дальнобойные ракеты Taurus.
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