https://crimea.ria.ru/20240525/nato-mozhet-zadeystvovat-statyu-o-kollektivnoy-oborone--stoltenberg-1137585274.html

НАТО может задействовать статью о коллективной обороне – Столтенберг

НАТО может задействовать статью о коллективной обороне – Столтенберг - РИА Новости Крым, 25.05.2024

НАТО может задействовать статью о коллективной обороне – Столтенберг

НАТО может задействовать пятую статью Североатлантического договора – о коллективной обороне – в случае кибератаки на одну из стран альянса, заявил генсек НАТО... РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T10:46

2024-05-25T10:46

2024-05-25T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. НАТО может задействовать пятую статью Североатлантического договора – о коллективной обороне – в случае кибератаки на одну из стран альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist.Согласно пятой статье Североатлантического договора, если страна НАТО становится жертвой вооруженного нападения, остальные будут считать это нападением на весь альянс и в рамках помощи союзнику могут предпринимать "действия, которые сочтут необходимыми", в том числе военные.Как пишет издание, Столтенберг "предупредил Россию" о возможности задействования пятой статьи, если кибератаки будут "серьезными".Также Столтенберг в интервью изданию Economist отверг идею экс-генсека альянса Андреса Фог Расмуссена сбивать ракеты РФ над Украиной системами ПВО альянса. Издание отмечает, что Столтенберг проводит различие между разрешением Украине атаковать цели в России с помощью "подаренных систем" и любым прямым участием НАТО в конфликте.Читайте также на РИА Новости Крым:"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с РоссиейУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику ЗападаНАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йенс столтенберг, новости, нато, политика, в мире