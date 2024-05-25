https://crimea.ria.ru/20240525/nato-mozhet-zadeystvovat-statyu-o-kollektivnoy-oborone--stoltenberg-1137585274.html
НАТО может задействовать статью о коллективной обороне – Столтенберг
НАТО может задействовать статью о коллективной обороне – Столтенберг - РИА Новости Крым, 25.05.2024
НАТО может задействовать статью о коллективной обороне – Столтенберг
НАТО может задействовать пятую статью Североатлантического договора – о коллективной обороне – в случае кибератаки на одну из стран альянса, заявил генсек НАТО... РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T10:46
2024-05-25T10:46
2024-05-25T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. НАТО может задействовать пятую статью Североатлантического договора – о коллективной обороне – в случае кибератаки на одну из стран альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist.Согласно пятой статье Североатлантического договора, если страна НАТО становится жертвой вооруженного нападения, остальные будут считать это нападением на весь альянс и в рамках помощи союзнику могут предпринимать "действия, которые сочтут необходимыми", в том числе военные.Как пишет издание, Столтенберг "предупредил Россию" о возможности задействования пятой статьи, если кибератаки будут "серьезными".Также Столтенберг в интервью изданию Economist отверг идею экс-генсека альянса Андреса Фог Расмуссена сбивать ракеты РФ над Украиной системами ПВО альянса. Издание отмечает, что Столтенберг проводит различие между разрешением Украине атаковать цели в России с помощью "подаренных систем" и любым прямым участием НАТО в конфликте.Читайте также на РИА Новости Крым:"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с РоссиейУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику ЗападаНАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией
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йенс столтенберг, новости, нато, политика, в мире
НАТО может задействовать статью о коллективной обороне – Столтенберг
НАТО может задействовать статью о коллективной обороне в случае кибератаки – Столтенберг
10:46 25.05.2024 (обновлено: 10:56 25.05.2024)