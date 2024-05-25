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Столтенберг отверг идею сбивать российские ракеты системами ПВО НАТО - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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Столтенберг отверг идею сбивать российские ракеты системами ПВО НАТО
Столтенберг отверг идею сбивать российские ракеты системами ПВО НАТО - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Столтенберг отверг идею сбивать российские ракеты системами ПВО НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist отверг идею экс-генсека альянса Андреса Фог Расмуссена сбивать ракеты РФ над Украиной системами ПВО... РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T09:28
2024-05-25T09:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist отверг идею экс-генсека альянса Андреса Фог Расмуссена сбивать ракеты РФ над Украиной системами ПВО альянса.Издание отмечает, что Столтенберг проводит различие между разрешением Украине атаковать цели в России с помощью "подаренных систем" и любым прямым участием НАТО в конфликте.В четверг представитель МИД Павел Вронский в интервью порталу Укринформ заявил, что Польша рассматривает возможность использования своих систем ПВО, расположенных вблизи границ страны, против российских ракет, но пока никаких решений по этому вопросу не принято. Так представитель польского МИД прокомментировал слова Владимира Зеленского и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о возможности использования польских систем ПВО против российских ракет над территорией Украины.Политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Польша готова активно защищать украинцев на словах, но будет последней страной Восточной Европы, которая на деле примет непосредственное участие в боях. По мнению Петрова, попытки Польши повлиять на ситуацию встретят со стороны России жесткий ответ и вряд ли Варшава всерьез решится на это, осознавая все риски.Читайте также на РИА Новости Крым:"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с РоссиейУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику ЗападаВ Польше сделали заявление по поводу отправки войск на Украину
https://crimea.ria.ru/20240523/v-krymu-predupredili-o-posledstviyakh-udarov-po-rossii-raketami-ssha-1137530456.html
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йенс столтенберг, новости, нато, россия, политика, пво, украина
Столтенберг отверг идею сбивать российские ракеты системами ПВО НАТО

Столтенберг отверг идею сбивать российские ракеты системами ПВО НАТО

09:28 25.05.2024 (обновлено: 09:40 25.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist отверг идею экс-генсека альянса Андреса Фог Расмуссена сбивать ракеты РФ над Украиной системами ПВО альянса.

"Мы не будем стороной конфликта", – заявил Столтенберг.

Издание отмечает, что Столтенберг проводит различие между разрешением Украине атаковать цели в России с помощью "подаренных систем" и любым прямым участием НАТО в конфликте.
В четверг представитель МИД Павел Вронский в интервью порталу Укринформ заявил, что Польша рассматривает возможность использования своих систем ПВО, расположенных вблизи границ страны, против российских ракет, но пока никаких решений по этому вопросу не принято. Так представитель польского МИД прокомментировал слова Владимира Зеленского и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о возможности использования польских систем ПВО против российских ракет над территорией Украины.
Политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Польша готова активно защищать украинцев на словах, но будет последней страной Восточной Европы, которая на деле примет непосредственное участие в боях. По мнению Петрова, попытки Польши повлиять на ситуацию встретят со стороны России жесткий ответ и вряд ли Варшава всерьез решится на это, осознавая все риски.
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