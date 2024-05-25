https://crimea.ria.ru/20240525/stoltenberg-otverg-ideyu-sbivat-rossiyskie-rakety-sistemami-pvo-nato-1137583837.html

Столтенберг отверг идею сбивать российские ракеты системами ПВО НАТО

Столтенберг отверг идею сбивать российские ракеты системами ПВО НАТО - РИА Новости Крым, 25.05.2024

Столтенберг отверг идею сбивать российские ракеты системами ПВО НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist отверг идею экс-генсека альянса Андреса Фог Расмуссена сбивать ракеты РФ над Украиной системами ПВО... РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T09:28

2024-05-25T09:28

2024-05-25T09:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist отверг идею экс-генсека альянса Андреса Фог Расмуссена сбивать ракеты РФ над Украиной системами ПВО альянса.Издание отмечает, что Столтенберг проводит различие между разрешением Украине атаковать цели в России с помощью "подаренных систем" и любым прямым участием НАТО в конфликте.В четверг представитель МИД Павел Вронский в интервью порталу Укринформ заявил, что Польша рассматривает возможность использования своих систем ПВО, расположенных вблизи границ страны, против российских ракет, но пока никаких решений по этому вопросу не принято. Так представитель польского МИД прокомментировал слова Владимира Зеленского и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о возможности использования польских систем ПВО против российских ракет над территорией Украины.Политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Польша готова активно защищать украинцев на словах, но будет последней страной Восточной Европы, которая на деле примет непосредственное участие в боях. По мнению Петрова, попытки Польши повлиять на ситуацию встретят со стороны России жесткий ответ и вряд ли Варшава всерьез решится на это, осознавая все риски.Читайте также на РИА Новости Крым:"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с РоссиейУчения ядерных сил России – ответ на наглую и агрессивную политику ЗападаВ Польше сделали заявление по поводу отправки войск на Украину

https://crimea.ria.ru/20240523/v-krymu-predupredili-o-posledstviyakh-udarov-po-rossii-raketami-ssha-1137530456.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йенс столтенберг, новости, нато, россия, политика, пво, украина