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В Польше сделали заявление по поводу отправки войск на Украину

В Польше сделали заявление по поводу отправки войск на Украину - РИА Новости Крым, 06.05.2024

В Польше сделали заявление по поводу отправки войск на Украину

Польша не будет направлять свои войска на Украину, однако страна продолжит поставлять Киеву вооружение. Об этом со ссылкой на заявление министра национальной... РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T14:50

2024-05-06T14:50

2024-05-06T14:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. Польша не будет направлять свои войска на Украину, однако страна продолжит поставлять Киеву вооружение. Об этом со ссылкой на заявление министра национальной обороны республики Владислава Косиняк-Камыша пишет РИА Новости.При этом он добавил, что Варшава продолжит помогать Киеву, в частности, обучая личный состав украинской армии и поставляя вооружение."Мы будем помогать Украине, обучая украинских солдат у нас в стране, поставляя технику, участвуя в коалициях помощи Украине", - добавил министр обороны.Лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис ранее не исключил участие вооруженных сил США в конфликте на Украине. По его словам, такой сценарий вероятен, если Киев потерпит поражение. А президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. При этом он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". Позже французское издание Politico сообщило, что во Франции создадут коалицию государств, которые рассматривают возможность направить войска на Украину.В Москве отреагировали на такие заявления Макрона. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции.Читайте также на РИА Новости Крым:Кризис на Украине рискует выйти за географические рамки - МИД РФОтправка войск на Украину создаст проблемы для Франции – ШойгуНАТО не обсуждает ввод контингента на Украину - Столтенберг

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, польша, внешняя политика, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, новости