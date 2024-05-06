Рейтинг@Mail.ru
В Польше сделали заявление по поводу отправки войск на Украину - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240506/v-polshe-sdelali-zayavlenie-po-povodu-otpravki-voysk-na-ukrainu-1137078841.html
В Польше сделали заявление по поводу отправки войск на Украину
В Польше сделали заявление по поводу отправки войск на Украину - РИА Новости Крым, 06.05.2024
В Польше сделали заявление по поводу отправки войск на Украину
Польша не будет направлять свои войска на Украину, однако страна продолжит поставлять Киеву вооружение. Об этом со ссылкой на заявление министра национальной... РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T14:50
2024-05-06T14:50
россия
польша
внешняя политика
новости сво
украина
всу (вооруженные силы украины)
поставки западного оружия украине
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/06/1131203097_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e276844d3832db0349dc13953281bd32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. Польша не будет направлять свои войска на Украину, однако страна продолжит поставлять Киеву вооружение. Об этом со ссылкой на заявление министра национальной обороны республики Владислава Косиняк-Камыша пишет РИА Новости.При этом он добавил, что Варшава продолжит помогать Киеву, в частности, обучая личный состав украинской армии и поставляя вооружение."Мы будем помогать Украине, обучая украинских солдат у нас в стране, поставляя технику, участвуя в коалициях помощи Украине", - добавил министр обороны.Лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис ранее не исключил участие вооруженных сил США в конфликте на Украине. По его словам, такой сценарий вероятен, если Киев потерпит поражение. А президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. При этом он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". Позже французское издание Politico сообщило, что во Франции создадут коалицию государств, которые рассматривают возможность направить войска на Украину.В Москве отреагировали на такие заявления Макрона. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции.Читайте также на РИА Новости Крым:Кризис на Украине рискует выйти за географические рамки - МИД РФОтправка войск на Украину создаст проблемы для Франции – ШойгуНАТО не обсуждает ввод контингента на Украину - Столтенберг
россия
польша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/06/1131203097_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_712efb8abb705f23422215d92ea1014f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, польша, внешняя политика, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, новости
В Польше сделали заявление по поводу отправки войск на Украину

Глава Минобороны Польши: страна не будет посылать свои войска на Украину

14:50 06.05.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. Польша не будет направлять свои войска на Украину, однако страна продолжит поставлять Киеву вооружение. Об этом со ссылкой на заявление министра национальной обороны республики Владислава Косиняк-Камыша пишет РИА Новости.
"Такую концепцию (направления на Украину войск – ред.) представлял господин президент Эммануэль Макрон несколько месяцев назад. Польша не готовится и не будет высылать польские войска на Украину", - сообщил Косиняк-Камыш.
При этом он добавил, что Варшава продолжит помогать Киеву, в частности, обучая личный состав украинской армии и поставляя вооружение.
"Мы будем помогать Украине, обучая украинских солдат у нас в стране, поставляя технику, участвуя в коалициях помощи Украине", - добавил министр обороны.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис ранее не исключил участие вооруженных сил США в конфликте на Украине. По его словам, такой сценарий вероятен, если Киев потерпит поражение. А президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. При этом он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". Позже французское издание Politico сообщило, что во Франции создадут коалицию государств, которые рассматривают возможность направить войска на Украину.
В Москве отреагировали на такие заявления Макрона. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кризис на Украине рискует выйти за географические рамки - МИД РФ
Отправка войск на Украину создаст проблемы для Франции – Шойгу
НАТО не обсуждает ввод контингента на Украину - Столтенберг
 
РоссияПольшаВнешняя политикаНовости СВОУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Поставки западного оружия УкраинеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:48Благоустройство Белогорского района – где проведут капремонт
16:21Путин поблагодарил кабинет министров РФ за работу
16:10Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри возобновила работу
15:52Зеленский внес в Раду проект продления военного положения еще на 3 месяца
15:22В ЕС нашли оправдание угрозам Киева об ударе по Крымскому мосту
15:01После гибели Сергея Макеева в Крыму возбуждено уголовное дело – МВД
14:50В Польше сделали заявление по поводу отправки войск на Украину
14:34ВСУ теряют людей и позиции: обстановка в зоне спецоперации
14:16Женщина ранена в результате падения дрона ВСУ в Белгородской области
13:59Российские военные уничтожили два завода по производству беспилотников
13:24ВС России освободили села Соловьево в ДНР и Котляровка под Харьковом
13:21Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у побережья Крыма
13:16Иноагентам запретили участвовать в выборах
13:03Киев будет признателен: премьер-министр Украины о вводе иностранных войск
12:30Выходные в мае: крымчан ждет вторая короткая рабочая неделя
12:22Бывший главком ВСУ объявлен в розыск
12:07"Новый виток эскалации" – Песков объяснил необходимость ядерных учений
11:55Атака ВСУ на авто в Белгородской области – что известно о ЧП к этому часу
11:47В Херсонской области ФСБ задержала украинского шпиона
11:45Повторная атака ВСУ в Белгородской области – есть пострадавший
Лента новостейМолния