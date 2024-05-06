В Польше сделали заявление по поводу отправки войск на Украину
Глава Минобороны Польши: страна не будет посылать свои войска на Украину
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. Польша не будет направлять свои войска на Украину, однако страна продолжит поставлять Киеву вооружение. Об этом со ссылкой на заявление министра национальной обороны республики Владислава Косиняк-Камыша пишет РИА Новости.
"Такую концепцию (направления на Украину войск – ред.) представлял господин президент Эммануэль Макрон несколько месяцев назад. Польша не готовится и не будет высылать польские войска на Украину", - сообщил Косиняк-Камыш.
При этом он добавил, что Варшава продолжит помогать Киеву, в частности, обучая личный состав украинской армии и поставляя вооружение.
"Мы будем помогать Украине, обучая украинских солдат у нас в стране, поставляя технику, участвуя в коалициях помощи Украине", - добавил министр обороны.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис ранее не исключил участие вооруженных сил США в конфликте на Украине. По его словам, такой сценарий вероятен, если Киев потерпит поражение. А президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. При этом он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". Позже французское издание Politico сообщило, что во Франции создадут коалицию государств, которые рассматривают возможность направить войска на Украину.
В Москве отреагировали на такие заявления Макрона. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции.
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