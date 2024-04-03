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Отправка войск на Украину создаст проблемы для Франции – Шойгу

Отправка войск на Украину создаст проблемы для Франции – Шойгу - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Отправка войск на Украину создаст проблемы для Франции – Шойгу

Отправка французского военного контингента на Украину создаст проблемы для Парижа. Об этом в ходе телефонных переговоров с главой французского военного... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T23:21

2024-04-03T23:21

2024-04-03T23:46

россия

сергей шойгу

франция

себастьян лекорню

министерство обороны рф

контингент нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Отправка французского военного контингента на Украину создаст проблемы для Парижа. Об этом в ходе телефонных переговоров с главой французского военного ведомства Себастьяном Лекорню заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает Минобороны.Ранее в ведомстве отметили, что телефонные переговоры министров обороны России и Франции состоялись по настоятельной просьбе французской стороны.В то же время в ходе переговоров была отмечена готовность к диалогу по Украине. По мнению главы российского военного ведомства, исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе", при этом "проведение встречи в Женеве без участия России – бессмысленно".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать".Позже французское издание Politico сообщило, что во Франции создадут коалицию государств, которые рассматривают возможность направить войска на Украину.Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Германия не отправит своих военнослужащих на Украину, причем Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом. Йенс Столтенберг также заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит консультироваться в важных вопросах с членами НАТО, поскольку решение одного союзника влияет на всех членов организации.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО не обсуждает ввод контингента на Украину - СтолтенбергФранцузских военных готовят для оперативного броска на Украину в апрелеВ Кремле назвали Макрона самым ярым сторонником эскалации на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей шойгу, франция, себастьян лекорню, министерство обороны рф, контингент нато, новости, украина, в мире