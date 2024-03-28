https://crimea.ria.ru/20240328/v-kremle-nazvali-makrona-samym-yarym-storonnikom-eskalatsii-na-ukraine-1136098578.html

В Кремле назвали Макрона самым ярым сторонником эскалации на Украине

В Кремле назвали Макрона самым ярым сторонником эскалации на Украине - РИА Новости Крым, 28.03.2024

В Кремле назвали Макрона самым ярым сторонником эскалации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон занимает наиболее радикальные позиции среди европейских политических кругов в вопросе эскалации конфликта на Украине, заявил... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T13:06

2024-03-28T13:06

2024-03-28T13:06

эммануэль макрон

франция

украина

дмитрий песков

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон занимает наиболее радикальные позиции среди европейских политических кругов в вопросе эскалации конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что несколько стран и Украина обсуждают возможность мирного урегулирования конфликта, Песков отметил:"Всех их объединяет декларируемая политическая воля на то, чтобы поддерживать Украину в том объеме, в котором возможно до самого конца. Все эти нюансы мы самым тщательным образом отслеживаем, сути происходящего не меняет, Германия и так уже изрядно вовлечена в конфликт".Он также добавил, что Москва не участвует в консультациях на уровне советников по безопасности по украинскому урегулированию, о которых недавно сообщил Шольц.Пресс-секретарь российского лидера также оценил слова бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера, который заявил, что его дружба с президентом РФ Владимиром Путиным может сыграть свою роль в переговорном процессе по конфликту на Украине.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на минувшей неделе заявил, что Франция готовит военный контингент в количестве порядка двух тысяч человек для отправки на Украину. Нарышкин отметил, что в этом случае данное подразделение станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских сил.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может провести операции, чтобы "противостоять российским войскам" на Украине. Он также высказал мнение, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины, и назвал Россию противником.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в него.В случае появления французских военных контингентов на Украине они станут приоритетной целью для России, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим готовится встречать солдат Франции и Германии – ЗахароваЗачем Макрону на самом деле "войска" на Украине – мнениеРоссия находится в состоянии войны – Кремль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, украина, дмитрий песков, политика, россия, новости