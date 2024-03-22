https://crimea.ria.ru/20240322/rossiya-nakhoditsya-v-sostoyanii-voyny--kreml--1135920369.html

Россия находится в состоянии войны – Кремль

Россия находится в состоянии войны – Кремль - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Россия находится в состоянии войны – Кремль

Специальная военная операция на Украине уже стала для России войной после вмешательства Запада в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T12:07

2024-03-22T12:07

2024-03-22T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине уже стала для России войной после вмешательства Запада в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Владимир Путин заявил, что не исключает создания "санитарной зоны" на Украине из-за атак на приграничные регионы России.Он также подчеркнул, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей, которые остались неизменными с начала специальной военной операции - денацификация, демилитаризация Украины, ее нейтральный статус. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза – Шойгу"Пленных не берем": эксперт о французском "войске Макрона" на УкраинеВ ходе атак на российскую границу ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. человекПутин призвал наращивать боеготовность приграничных сил в Черном море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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