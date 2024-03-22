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Россия находится в состоянии войны – Кремль - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Россия находится в состоянии войны – Кремль
Россия находится в состоянии войны – Кремль - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Россия находится в состоянии войны – Кремль
Специальная военная операция на Украине уже стала для России войной после вмешательства Запада в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T12:07
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дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине уже стала для России войной после вмешательства Запада в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Владимир Путин заявил, что не исключает создания "санитарной зоны" на Украине из-за атак на приграничные регионы России.Он также подчеркнул, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей, которые остались неизменными с начала специальной военной операции - денацификация, демилитаризация Украины, ее нейтральный статус. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза – Шойгу"Пленных не берем": эксперт о французском "войске Макрона" на УкраинеВ ходе атак на российскую границу ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. человекПутин призвал наращивать боеготовность приграничных сил в Черном море
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дмитрий песков, кремль, новости сво, украина, россия, нато, новости
Россия находится в состоянии войны – Кремль

СВО стала для России войной после включения Запада в украинский конфликт - Песков

12:07 22.03.2024 (обновлено: 12:15 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине уже стала для России войной после вмешательства Запада в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", – сказал представитель Кремля в интервью "Аргументам и фактам".
Ранее Владимир Путин заявил, что не исключает создания "санитарной зоны" на Украине из-за атак на приграничные регионы России.
Он также подчеркнул, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей, которые остались неизменными с начала специальной военной операции - денацификация, демилитаризация Украины, ее нейтральный статус.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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