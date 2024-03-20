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В ходе атак на российскую границу ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. человек
В ходе атак на российскую границу ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. человек - РИА Новости Крым, 20.03.2024
В ходе атак на российскую границу ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. человек
ВСУ в ходе атак на приграничные населенные пункты РФ потеряли более 3,5 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе на заседании... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T14:17
2024-03-20T14:17
2024-03-20T14:31
всу (вооруженные силы украины)
сергей шойгу
коллегия минобороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. ВСУ в ходе атак на приграничные населенные пункты РФ потеряли более 3,5 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе на заседании коллегии ведомства. Он уточнил, что украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Наиболее активные действия велись в районе населенного пункта Козинка.Кроме того, уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, пять пусковых установок реактивной системы залпового огня Vampire и вертолет Ми-8.Попытки прорыва ВСУ российской границы15 марта была пресечена очередная попытка прорыва подразделений ВСУ и иностранных наемников на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. ДРГ на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, высадили десант до 30 человек на украинской территории, после чего диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка Белгородской области.Противник понес существенные потери и отступил на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки ДРГ, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где их уничтожили.18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными. В тот же день боевики ВСУ потеряли на Белгородском направлении около 150 человек. Огневое поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "РДК"*.В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов. В этот же день на Белгородском направлении ликвидированы 40 боевиков ВСУ в районе Козинки.Как заявил во вторник президент Владимир Путин, все попытки прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп, зарубежных наемников и "всякого отребья" через границу Российской Федерации провалились.*Террористическая организация, запрещенная в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал потери ВСУ с начала 2024 годаУ нас есть свои планы: Путин о мерах по защите Белгородской области Украинские ДРГ уничтожены на границе с Белгородской областью
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всу (вооруженные силы украины), сергей шойгу, коллегия минобороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости сво
В ходе атак на российскую границу ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. человек
В ходе атак на приграничные регионы России ВСУ потеряли более 3,5 тысяч человек
14:17 20.03.2024 (обновлено: 14:31 20.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. ВСУ в ходе атак на приграничные населенные пункты РФ потеряли более 3,5 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе на заседании коллегии ведомства.
Он уточнил, что украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Наиболее активные действия велись в районе населенного пункта Козинка.
"Все атаки противника были успешно отражены, он отброшен за пределы российской территории. При этом потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тысяч, из них 790 – безвозвратные потери", - цитирует Шойгу пресс-служба ведомства.
Кроме того, уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, пять пусковых установок реактивной системы залпового огня Vampire и вертолет Ми-8.
Попытки прорыва ВСУ российской границы
15 марта была пресечена очередная попытка прорыва подразделений ВСУ и иностранных наемников на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. ДРГ на двух вертолетах Ми-8
, используя особенности рельефа местности, высадили десант до 30 человек на украинской территории, после чего диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка Белгородской области.
Противник понес существенные потери и отступил на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки ДРГ, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где их уничтожили.
18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу
в Белгородской области. Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными. В тот же день боевики ВСУ потеряли на Белгородском направлении
около 150 человек. Огневое поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "РДК"*.
В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен
пункт временной дислокации украинских диверсантов. В этот же день на Белгородском направлении ликвидированы
40 боевиков ВСУ в районе Козинки.
Как заявил во вторник президент Владимир Путин, все попытки прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп, зарубежных наемников и "всякого отребья" через границу Российской Федерации провалились.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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