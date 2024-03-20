https://crimea.ria.ru/20240320/v-khode-atak-na-rossiyskuyu-granitsu-vsu-poteryali-svyshe-35-tys-chelovek--1135869983.html

В ходе атак на российскую границу ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. человек

В ходе атак на российскую границу ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. человек - РИА Новости Крым, 20.03.2024

В ходе атак на российскую границу ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. человек

ВСУ в ходе атак на приграничные населенные пункты РФ потеряли более 3,5 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе на заседании... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T14:17

2024-03-20T14:17

2024-03-20T14:31

всу (вооруженные силы украины)

сергей шойгу

коллегия минобороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. ВСУ в ходе атак на приграничные населенные пункты РФ потеряли более 3,5 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе на заседании коллегии ведомства. Он уточнил, что украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Наиболее активные действия велись в районе населенного пункта Козинка.Кроме того, уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, пять пусковых установок реактивной системы залпового огня Vampire и вертолет Ми-8.Попытки прорыва ВСУ российской границы15 марта была пресечена очередная попытка прорыва подразделений ВСУ и иностранных наемников на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. ДРГ на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, высадили десант до 30 человек на украинской территории, после чего диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка Белгородской области.Противник понес существенные потери и отступил на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки ДРГ, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где их уничтожили.18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными. В тот же день боевики ВСУ потеряли на Белгородском направлении около 150 человек. Огневое поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "РДК"*.В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов. В этот же день на Белгородском направлении ликвидированы 40 боевиков ВСУ в районе Козинки.Как заявил во вторник президент Владимир Путин, все попытки прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп, зарубежных наемников и "всякого отребья" через границу Российской Федерации провалились.*Террористическая организация, запрещенная в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал потери ВСУ с начала 2024 годаУ нас есть свои планы: Путин о мерах по защите Белгородской области Украинские ДРГ уничтожены на границе с Белгородской областью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), сергей шойгу, коллегия минобороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости сво