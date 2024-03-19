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Украинские ДРГ уничтожены на границе с Белгородской областью

Украинские ДРГ уничтожены на границе с Белгородской областью - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Украинские ДРГ уничтожены на границе с Белгородской областью

В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T13:19

2024-03-19T13:19

2024-03-19T14:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов. Кадры поражения объекта публикует официальный Telegram-канал Минобороны РФ.Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в пресс-службе ведомства.18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными. В тот же день боевики ВСУ потеряли на Белгородском направлении около 150 человек. Огневое поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "РДК"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУВСУ атаковали Белгородскую область реактивными снарядами VampireИз села в Белгородской области эвакуируют жителей

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, дрг, диверсанты, антитеррор, белгородская область, вооруженные силы россии