Украинские ДРГ уничтожены на границе с Белгородской областью
Украинские ДРГ уничтожены на границе с Белгородской областью – Минобороны
13:19 19.03.2024 (обновлено: 14:37 19.03.2024)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов. Кадры поражения объекта публикует официальный Telegram-канал Минобороны РФ.
"Разведкой группировки войск "Запад" была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве приграничного района с Белгородской областью. Высокоточным упреждающим ударом подразделениями группировки скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены", – говорится в сообщении.
Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в пресс-службе ведомства.
18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными. В тот же день боевики ВСУ потеряли на Белгородском направлении около 150 человек. Огневое поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "РДК"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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