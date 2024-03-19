Рейтинг@Mail.ru
Украинские ДРГ уничтожены на границе с Белгородской областью - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240319/v-sumskoy-oblasti-unichtozhen-punkt-dislokatsii-ukrainskoy-drg-1135828380.html
Украинские ДРГ уничтожены на границе с Белгородской областью
Украинские ДРГ уничтожены на границе с Белгородской областью - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Украинские ДРГ уничтожены на границе с Белгородской областью
В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T13:19
2024-03-19T14:37
новости
министерство обороны рф
дрг
диверсанты
антитеррор
белгородская область
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132054814_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3cb368b9668398e9a353814a30979ff2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов. Кадры поражения объекта публикует официальный Telegram-канал Минобороны РФ.Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в пресс-службе ведомства.18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными. В тот же день боевики ВСУ потеряли на Белгородском направлении около 150 человек. Огневое поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "РДК"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУВСУ атаковали Белгородскую область реактивными снарядами VampireИз села в Белгородской области эвакуируют жителей
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132054814_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_0a237d39d5c8932edf4cb8c3b1400a3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, министерство обороны рф, дрг, диверсанты, антитеррор, белгородская область, вооруженные силы россии
Украинские ДРГ уничтожены на границе с Белгородской областью

Украинские ДРГ уничтожены на границе с Белгородской областью – Минобороны

13:19 19.03.2024 (обновлено: 14:37 19.03.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрыв
Взрыв
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов. Кадры поражения объекта публикует официальный Telegram-канал Минобороны РФ.
"Разведкой группировки войск "Запад" была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве приграничного района с Белгородской областью. Высокоточным упреждающим ударом подразделениями группировки скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены", – говорится в сообщении.
Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в пресс-службе ведомства.
18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными. В тот же день боевики ВСУ потеряли на Белгородском направлении около 150 человек. Огневое поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "РДК"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
ВСУ атаковали Белгородскую область реактивными снарядами Vampire
Из села в Белгородской области эвакуируют жителей
 
НовостиМинистерство обороны РФДРГДиверсантыАнтитеррорБелгородская областьВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:54Путин рассказал о безопасности Новороссии и самом сложном участке для ФСБ
14:53Путин поручил ФСБ искать и наказывать предателей России 0:49
14:48От контрразведки ФСБ зависит защита систем госуправления – Путин
14:39Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились – Путин
14:31ВС РФ ликвидировали 40 диверсантов ВСУ на Белгородском направлении
14:28Украинские войска за сутки потеряли еще 570 боевиков
14:23Путин призвал наращивать боеготовность приграничных сил в Черном море
14:18143 украинских дрона и 38 реактивных снарядов сбили ВС РФ за сутки
14:14Атака ВСУ на Белгородскую область: пострадал еще один подросток
14:13В Алуште мужчина сорвался с 20-метрового обрыва
13:47Российские военные освободили Орловку в Донбассе
13:42ВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человек
13:27Дорогу Бахчисарай – Ай-Петри закроют на ремонт: схема объезда
13:19Украинские ДРГ уничтожены на границе с Белгородской областью
13:06Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
12:56Может рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи
12:44Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ России
12:41Подсветка телевышки в Симферополе будет ежедневной - Аксенов
12:37В тяжелом состоянии: среди пострадавших от атаки ВСУ подросток
12:06Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном
Лента новостейМолния