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Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
Девять тысяч детей Белгородской области вывезут в другие регионы России из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил во вторник губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T13:06
2024-03-19T13:14
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Девять тысяч детей Белгородской области вывезут в другие регионы России из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, уже на этой неделе 1,2 тыс детей отправятся в Пензу, Тамбов, Калугу, затем – в Ставропольский край по договоренностям с губернаторами этих регионов.Три человека пострадали в результате очередной атаки ВСУ на Белгородскую область во вторник, среди них подросток, сообщал ранее Гладков. В Минобороны РФ ранее сообщили, что ВСУ атаковали Белгородскую область реактивными снарядами Vampire – девять снарядов были сбиты дежурными средствами ПВО. Обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ ведутся ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Белгороду сбито еще 8 воздушных целей10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областьюЮная девушка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область
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РИА Новости Крым
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новости
Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области в другие регионы РФ из-за обстрелов ВСУ

13:06 19.03.2024 (обновлено: 13:14 19.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуация гражданских лиц
Эвакуация гражданских лиц - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Девять тысяч детей Белгородской области вывезут в другие регионы России из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Большое количество сел мы отселяем. Вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского городского округа, Грайворонского района", – сказал губернатор.
По его словам, уже на этой неделе 1,2 тыс детей отправятся в Пензу, Тамбов, Калугу, затем – в Ставропольский край по договоренностям с губернаторами этих регионов.
Три человека пострадали в результате очередной атаки ВСУ на Белгородскую область во вторник, среди них подросток, сообщал ранее Гладков. В Минобороны РФ ранее сообщили, что ВСУ атаковали Белгородскую область реактивными снарядами Vampire – девять снарядов были сбиты дежурными средствами ПВО. Обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ ведутся ежедневно.
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