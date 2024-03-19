https://crimea.ria.ru/20240319/devyat-tysyach-detey-vyvezut-iz-belgorodskoy-oblasti-iz-za-obstrelov-vsu-1135828073.html

Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

Девять тысяч детей Белгородской области вывезут в другие регионы России из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил во вторник губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T13:06

2024-03-19T13:06

2024-03-19T13:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Девять тысяч детей Белгородской области вывезут в другие регионы России из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, уже на этой неделе 1,2 тыс детей отправятся в Пензу, Тамбов, Калугу, затем – в Ставропольский край по договоренностям с губернаторами этих регионов.Три человека пострадали в результате очередной атаки ВСУ на Белгородскую область во вторник, среди них подросток, сообщал ранее Гладков. В Минобороны РФ ранее сообщили, что ВСУ атаковали Белгородскую область реактивными снарядами Vampire – девять снарядов были сбиты дежурными средствами ПВО. Обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ ведутся ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Белгороду сбито еще 8 воздушных целей10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областьюЮная девушка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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