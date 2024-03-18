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10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 18.03.2024
10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Российские системы противовоздушной обороны пресекли новую попытку украинских боевиков атаковать Белгородскую область снарядами западного образца. Об этом... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T09:31
2024-03-18T09:42
министерство обороны рф
белгородская область
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны пресекли новую попытку украинских боевиков атаковать Белгородскую область снарядами западного образца. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, около 8:30 18 марта над регионом уничтожены 10 реактивных снарядов Vampire.Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность, которая действовала в течение 40 минут.Российские средства ПВО в воскресенье днем сбили 11 беспилотников в небе над Белгородской областью. В результате атак один человек погиб и 11 пострадали. Ночью после новой атаки боевиков по поселку Октябрьский получили ранения еще 10 мирных жителей, в том числе 15-летний юноша. Утром глава области Вячеслав Гладков сообщал о гибели 16-летней девушки, ее отец получил серьезные травмы и ожоги при атаке ВСУ. В регионе несколько раз за день звучал сигнал ракетной опасности. Также в Минобороны сообщили об уничтожении вражеского вертолета Ми-8, который направлялся в сторону Белгородской области. 65 украинских диверсантов уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка.В субботу над регионом российские ПВО сбили 22 реактивных снаряда Vampire.Читайте также на РИА Новости Крым:10 человек пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУДиверсанты ВСУ уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую областьЮная девушка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область
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министерство обороны рф, белгородская область, обстрелы белгородской области
10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 реактивных снарядов Vampire

09:31 18.03.2024 (обновлено: 09:42 18.03.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны пресекли новую попытку украинских боевиков атаковать Белгородскую область снарядами западного образца. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, около 8:30 18 марта над регионом уничтожены 10 реактивных снарядов Vampire.
"Около 08.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - сказано в сообщении.
Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность, которая действовала в течение 40 минут.
Российские средства ПВО в воскресенье днем сбили 11 беспилотников в небе над Белгородской областью. В результате атак один человек погиб и 11 пострадали. Ночью после новой атаки боевиков по поселку Октябрьский получили ранения еще 10 мирных жителей, в том числе 15-летний юноша. Утром глава области Вячеслав Гладков сообщал о гибели 16-летней девушки, ее отец получил серьезные травмы и ожоги при атаке ВСУ.
В регионе несколько раз за день звучал сигнал ракетной опасности. Также в Минобороны сообщили об уничтожении вражеского вертолета Ми-8, который направлялся в сторону Белгородской области. 65 украинских диверсантов уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка.
В субботу над регионом российские ПВО сбили 22 реактивных снаряда Vampire.
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Министерство обороны РФБелгородская областьОбстрелы Белгородской области
 
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