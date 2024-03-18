https://crimea.ria.ru/20240318/10-reaktivnykh-snaryadov-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135792692.html

10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 18.03.2024

10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны пресекли новую попытку украинских боевиков атаковать Белгородскую область снарядами западного образца. Об этом... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T09:31

2024-03-18T09:31

2024-03-18T09:42

министерство обороны рф

белгородская область

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны пресекли новую попытку украинских боевиков атаковать Белгородскую область снарядами западного образца. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, около 8:30 18 марта над регионом уничтожены 10 реактивных снарядов Vampire.Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность, которая действовала в течение 40 минут.Российские средства ПВО в воскресенье днем сбили 11 беспилотников в небе над Белгородской областью. В результате атак один человек погиб и 11 пострадали. Ночью после новой атаки боевиков по поселку Октябрьский получили ранения еще 10 мирных жителей, в том числе 15-летний юноша. Утром глава области Вячеслав Гладков сообщал о гибели 16-летней девушки, ее отец получил серьезные травмы и ожоги при атаке ВСУ. В регионе несколько раз за день звучал сигнал ракетной опасности. Также в Минобороны сообщили об уничтожении вражеского вертолета Ми-8, который направлялся в сторону Белгородской области. 65 украинских диверсантов уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка.В субботу над регионом российские ПВО сбили 22 реактивных снаряда Vampire.Читайте также на РИА Новости Крым:10 человек пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУДиверсанты ВСУ уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую областьЮная девушка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, белгородская область, обстрелы белгородской области