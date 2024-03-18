10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 реактивных снарядов Vampire
09:31 18.03.2024 (обновлено: 09:42 18.03.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны пресекли новую попытку украинских боевиков атаковать Белгородскую область снарядами западного образца. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, около 8:30 18 марта над регионом уничтожены 10 реактивных снарядов Vampire.
"Около 08.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - сказано в сообщении.
Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность, которая действовала в течение 40 минут.
Российские средства ПВО в воскресенье днем сбили 11 беспилотников в небе над Белгородской областью. В результате атак один человек погиб и 11 пострадали. Ночью после новой атаки боевиков по поселку Октябрьский получили ранения еще 10 мирных жителей, в том числе 15-летний юноша. Утром глава области Вячеслав Гладков сообщал о гибели 16-летней девушки, ее отец получил серьезные травмы и ожоги при атаке ВСУ.
В регионе несколько раз за день звучал сигнал ракетной опасности. Также в Минобороны сообщили об уничтожении вражеского вертолета Ми-8, который направлялся в сторону Белгородской области. 65 украинских диверсантов уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка.
В субботу над регионом российские ПВО сбили 22 реактивных снаряда Vampire.
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