https://crimea.ria.ru/20240317/odin-chelovek-pogib-i-11-postradali-pri-atake-vsu-na-belgorod-1135775109.html

Один человек погиб и 11 пострадали при атаке ВСУ на Белгород

Один человек погиб и 11 пострадали при атаке ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Один человек погиб и 11 пострадали при атаке ВСУ на Белгород

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО после атаки ВСУ. Один мужчина скончался, еще 11 пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T16:36

2024-03-17T16:36

2024-03-17T16:45

белгород

атака всу на белгород

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО после атаки ВСУ. Один мужчина скончался, еще 11 пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Также, по его информации, в Белгороде различные разрушения выявлены в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, 9 частных домовладениях, на трех хозяйственных субъектах, в 12 автомобилях.В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ выявлены повреждения в селах: Таврово-10 - в двух частных домовладениях: в одном частном домовладении поврежден электрический кабель и посечен забор, во втором — посечена кровля; в Дубовом повреждения есть в 4 частных домовладениях и одном автомобиле; в Майском повреждена кровля в двух домах и гараже; в Репном осколками посечена кровля дома.Ранее сообщалось, что вооруженные силы России пресекли все попытки украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка. Об этом сообщили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области отражают атаку вражеской ДРГВ Петербурге разбита законспирированная ячейка террористовНаемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую область

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белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков