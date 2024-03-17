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Один человек погиб и 11 пострадали при атаке ВСУ на Белгород
Один человек погиб и 11 пострадали при атаке ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Один человек погиб и 11 пострадали при атаке ВСУ на Белгород
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО после атаки ВСУ. Один мужчина скончался, еще 11 пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T16:36
2024-03-17T16:36
2024-03-17T16:45
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО после атаки ВСУ. Один мужчина скончался, еще 11 пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Также, по его информации, в Белгороде различные разрушения выявлены в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, 9 частных домовладениях, на трех хозяйственных субъектах, в 12 автомобилях.В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ выявлены повреждения в селах: Таврово-10 - в двух частных домовладениях: в одном частном домовладении поврежден электрический кабель и посечен забор, во втором — посечена кровля; в Дубовом повреждения есть в 4 частных домовладениях и одном автомобиле; в Майском повреждена кровля в двух домах и гараже; в Репном осколками посечена кровля дома.Ранее сообщалось, что вооруженные силы России пресекли все попытки украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка. Об этом сообщили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области отражают атаку вражеской ДРГВ Петербурге разбита законспирированная ячейка террористовНаемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую область
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белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков
Один человек погиб и 11 пострадали при атаке ВСУ на Белгород
Один человек погиб и 11 пострадали при атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район
16:36 17.03.2024 (обновлено: 16:45 17.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО после атаки ВСУ. Один мужчина скончался, еще 11 пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В момент обстрела города мужчина находился на парковке. От полученных ран он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. 11 человек получили ранения различной степени тяжести. 8 человек находятся в городской больнице №2. В самом тяжелом состоянии – женщина с осколочным ранением грудной клетки", - написал он в своем ТГ-канале.
Также, по его информации, в Белгороде различные разрушения выявлены в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, 9 частных домовладениях, на трех хозяйственных субъектах, в 12 автомобилях.
В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ выявлены повреждения в селах: Таврово-10 - в двух частных домовладениях: в одном частном домовладении поврежден электрический кабель и посечен забор, во втором — посечена кровля; в Дубовом повреждения есть в 4 частных домовладениях и одном автомобиле; в Майском повреждена кровля в двух домах и гараже; в Репном осколками посечена кровля дома.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы России пресекли все попытки украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область
в районе населенного пункта Козинка. Об этом сообщили в Минобороны.
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