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В Курской области отражают атаку вражеской ДРГ - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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В Курской области отражают атаку вражеской ДРГ
В Курской области отражают атаку вражеской ДРГ - РИА Новости Крым, 14.03.2024
В Курской области отражают атаку вражеской ДРГ
В Курской области идет бой с украинской ДРГ, вместе с военными отражают вражескую атаку подразделения Росгвардии, об этом сообщили в ведомстве. РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T12:56
2024-03-14T13:03
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
курская область
всу (вооруженные силы украины)
роман старовойт
новости сво
новости
вооруженные силы россии
пограничная служба фсб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Курской области идет бой с украинской ДРГ, вместе с военными отражают вражескую атаку подразделения Росгвардии, об этом сообщили в ведомстве.О попытке прорыва украинских диверсантов сообщил также губернатор Курской области Роман Старовойт. По его информации, атаку отражают у поселка Теткино."Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино. Но бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не позволили и не позволят им это сделать", - написал он в своем Telegram-канале.В центре общественных связей ФСБ России ранее сообщили, что с 10 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.Как рассказал губернатор Роман Старовойт, украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино в Курской области, был стрелковый бой, но прорыва не случилось.Читайте также на РИА Новости Крым:В Петербурге разбита законспирированная ячейка террористов"Русский добровольческий корпус": кто они и чью волю исполняютПри попытке прорыва границы России украинскими ДРГ убиты 234 боевика
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РИА Новости Крым
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), курская область, всу (вооруженные силы украины), роман старовойт, новости сво, новости, вооруженные силы россии, пограничная служба фсб
В Курской области отражают атаку вражеской ДРГ

В Курской области российские силовики отражают атаку вражеской ДРГ

12:56 14.03.2024 (обновлено: 13:03 14.03.2024)
 
© Пресс-служба РосгвардииБоец Росгвардии
Боец Росгвардии
© Пресс-служба Росгвардии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Курской области идет бой с украинской ДРГ, вместе с военными отражают вражескую атаку подразделения Росгвардии, об этом сообщили в ведомстве.
"Росгвардейцы ведут бой совместно с военнослужащими Вооруженных сил и сотрудниками Пограничного управления ФСБ России", - говорится в сообщении.
О попытке прорыва украинских диверсантов сообщил также губернатор Курской области Роман Старовойт. По его информации, атаку отражают у поселка Теткино.
"Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино. Но бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не позволили и не позволят им это сделать", - написал он в своем Telegram-канале.
В центре общественных связей ФСБ России ранее сообщили, что с 10 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.
Как рассказал губернатор Роман Старовойт, украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино в Курской области, был стрелковый бой, но прорыва не случилось.
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Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Курская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Роман СтаровойтНовости СВОНовостиВооруженные силы РоссииПограничная служба ФСБ
 
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