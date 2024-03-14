https://crimea.ria.ru/20240314/v-kurskoy-oblasti-otrazhayut-ataku-vrazheskoy-drg-1135648605.html

В Курской области отражают атаку вражеской ДРГ

В Курской области отражают атаку вражеской ДРГ - РИА Новости Крым, 14.03.2024

В Курской области отражают атаку вражеской ДРГ

В Курской области идет бой с украинской ДРГ, вместе с военными отражают вражескую атаку подразделения Росгвардии, об этом сообщили в ведомстве. РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T12:56

2024-03-14T12:56

2024-03-14T13:03

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

курская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Курской области идет бой с украинской ДРГ, вместе с военными отражают вражескую атаку подразделения Росгвардии, об этом сообщили в ведомстве.О попытке прорыва украинских диверсантов сообщил также губернатор Курской области Роман Старовойт. По его информации, атаку отражают у поселка Теткино."Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино. Но бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не позволили и не позволят им это сделать", - написал он в своем Telegram-канале.В центре общественных связей ФСБ России ранее сообщили, что с 10 марта пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах Белгородской и Курской областей. Уничтожено свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт.Как рассказал губернатор Роман Старовойт, украинская ДРГ пыталась прорваться в поселок Теткино в Курской области, был стрелковый бой, но прорыва не случилось.Читайте также на РИА Новости Крым:В Петербурге разбита законспирированная ячейка террористов"Русский добровольческий корпус": кто они и чью волю исполняютПри попытке прорыва границы России украинскими ДРГ убиты 234 боевика

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), курская область, всу (вооруженные силы украины), роман старовойт, новости сво, новости, вооруженные силы россии, пограничная служба фсб