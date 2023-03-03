https://crimea.ria.ru/20230303/russkiy-dobrovolcheskiy-korpus-kto-oni-i-chyu-volyu-ispolnyayut-1127336146.html

"Русский добровольческий корпус": кто они и чью волю исполняют

"Русский добровольческий корпус": кто они и чью волю исполняют - РИА Новости Крым, 03.03.2023

"Русский добровольческий корпус": кто они и чью волю исполняют

Воюющий на стороне киевского режима так называемый "Русский добровольческий корпус" (РДК), который взял на себя ответственность за атаку в приграничном районе... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T18:08

2023-03-03T18:08

2023-03-03T18:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Воюющий на стороне киевского режима так называемый "Русский добровольческий корпус" (РДК), который взял на себя ответственность за атаку в приграничном районе Брянской области, является в большей степени медийным проектом, за которым стоят спецслужбы США. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Картинка для западной аудиторииОн напомнил, что РДК был сформирован в прошлом году. В него вошли выходцы из России, которые сбежали на Украину для того, чтобы действовать против России, в том числе с оружием в руках.По мнению эксперта, "корпус" – в большей степени медийный проект, создающий видимость, в первую очередь для западной аудитории, что в России якобы существует "мощное протестное движение" против действующей власти. Свой идеологический "имидж" они формируют трескучей риторикой о ненависти к Советскому Союзу и декларируют "непримиримую борьбу с путинской Россией" и "развал и раздел" РФ. При этом РДК использует нацистскую символику, в том числе шевроны "Русской освободительной армии" – коллаборационистского формирования, воевавшего в Великой Отечественной войне на стороне гитлеровской Германии против Советского Союза.Украинские спецслужбы – только посредникиВоенный эксперт убежден, что за деятельностью "корпуса" стоят не беглые российские оппозиционеры, Главное управление разведки минобороны Украины (ГУР) или Служба безопасности Украины (СБУ), а западные спецслужбы, в частности, Центральное разведывательное управление США. По его указке в том числе осуществляется вербовка россиян в ряды этого формирования."ГУР, СБУ и другие – это исполнители, посредники, которые работают с русскоязычной аудиторией. Если объекту вербовки будет звонить или писать какой-то американец, говорящий на русском языке, будет сразу понятно, что это иностранец, даже если он будет писать какие-то сообщения. А когда работают СБУ и ГУР, им потенциально могут больше доверять, чем иностранцам. Это инструментарий гибридной войны, на который сейчас делает ставку ЦРУ", – пояснил Леонков.Аналитик также добавил, что, судя по видеороликам, которые сняли боевики РДК якобы в Брянской области, целью этой атаки было в том числе создание громкого медийного эффекта.Атака диверсантов на Брянскую областьВ четверг на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины.По данным ФСБ, российские силовики во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры выдавили противника на территорию Украины. После этого по диверсантам был нанесен массированный артиллерийский удар.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.О причастности РДК к атаке в Брянской области ранее сообщали некоторые Telegram-каналы. Также было опубликованы видеоролики, на которых люди с оружием и в камуфляже и маскхалатах заявили, что они являются представителями "корпуса" и находятся в Брянской области.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выводы о признании РДК террористической организацией будут сделаны по результатам расследования всех обстоятельств произошедшего в Брянской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков: Кремль примет меры по недопущению новых терактовВзрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантовПоследствия нападения украинских боевиков на Брянскую область – видео ФСБ

https://crimea.ria.ru/20230228/ssha-planiruyut-provokatsiyu-s-toksichnymi-khimikatami-na-ukraine--minoborony-1127243492.html

https://crimea.ria.ru/20230303/sk-kvalifitsiroval-napadenie-na-sela-bryanskoy-oblasti-kak-terakt-1127333286.html

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2023

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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атака диверсантов на брянскую область, брянская область, русский добровольческий корпус, диверсанты, мнения, алексей леонков, цру, сша