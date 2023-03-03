https://crimea.ria.ru/20230303/posledstviya-napadeniya-ukrainskikh-boevikov-na-bryanskuyu-oblast--video-fsb-1127321484.html

Последствия нападения украинских боевиков на Брянскую область – видео ФСБ

Последствия нападения украинских боевиков на Брянскую область – видео ФСБ - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Последствия нападения украинских боевиков на Брянскую область – видео ФСБ

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео с последствиями нападения украинских диверсантов на приграничные населенные пункты в Брянской области. РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T12:40

2023-03-03T12:40

2023-03-03T12:40

атака диверсантов на брянскую область

брянская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео с последствиями нападения украинских диверсантов на приграничные населенные пункты в Брянской области.На кадрах с места трагедии два гражданских автомобиля Chevrolet Niva и "ВАЗ", которые подверглись обстрелу боевиков. Обе машины буквально изрешечены пулями. Внутри обоих автомобилей на водительских сидениях находятся тела двух погибших мужчин. В одной из машин в момент обстрела находились дети.Также на видео показаны детали брошенного диверсантами гранатомета, а также установленные ими мины-ловушки.В четверг на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины.По данным ФСБ, российские силовики во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры выдавили противника на территорию Украины. После этого по диверсантам был нанесен массированный артиллерийский удар.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз вечером в четверг сообщил, что врачи успешно прооперировали раненого мальчика. Из его тела извлекли пулю натовского производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Врачи прооперировали раненного диверсантами мальчикаВзрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантовПутин об украинских неонацистах: мы их дожмем

https://crimea.ria.ru/20230302/spas-dvoikh-detey-ranenogo-v-bryanskoy-oblasti-malchika-nagradyat-1127315219.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака диверсантов на брянскую область, брянская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, диверсанты, украина, россия, граница, безопасность, новости, видео