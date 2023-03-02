https://crimea.ria.ru/20230302/putin-ob-ukrainskikh-neonatsistakh-my-ikh-dozhmem-1127306093.html

Путин об украинских неонацистах: мы их дожмем

Путин об украинских неонацистах: мы их дожмем - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Путин об украинских неонацистах: мы их дожмем

Россия "дожмет" украинских неонацистов, которые совершают теракты против русского народа и пытаются лишить его истории, традиций и языка. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T15:43

2023-03-02T15:43

2023-03-02T15:49

владимир путин (политик)

россия

атака диверсантов на брянскую область

брянская область

происшествия

диверсанты

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Россия "дожмет" украинских неонацистов, которые совершают теракты против русского народа и пытаются лишить его истории, традиций и языка. Об этом заявил президент Владимир Путин.Обращаясь к участникам пилотной образовательной программы "Школа наставника", российский лидер процитировал выдающегося педагога Константина Ушинского, который "называл невыносимым насилием попытки отнять у народа его язык, оборвать ту самую прочную связь, соединяющую поколение в одно великое историческое живое целое".По словам Путина, именно украинские неонацисты занимаются таким насилием, совершая при этом террористические акты, подобные сегодняшней атаке на приграничное село в Брянской области.Ранее президент назвал события в Брянской области терактом. В четверг утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате обстрела погиб мужчина и ранения получил ребенок.В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Брянской области в данный момент проводится операция против нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. В ней также участвуют силы Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Это теракт – Путин о событиях в Брянской областиНападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часуВласти Брянской области назвали точные данные по пострадавшим от пуль ДРГ

https://crimea.ria.ru/20230302/fsb-provodit-operatsiyu-po-unichtozheniyu-diversantov-v-bryanskoy-oblasti-1127300438.html

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брянская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, атака диверсантов на брянскую область, брянская область, происшествия, диверсанты, новости, безопасность