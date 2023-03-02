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Путин об украинских неонацистах: мы их дожмем - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Путин об украинских неонацистах: мы их дожмем
Путин об украинских неонацистах: мы их дожмем - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Путин об украинских неонацистах: мы их дожмем
Россия "дожмет" украинских неонацистов, которые совершают теракты против русского народа и пытаются лишить его истории, традиций и языка. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T15:43
2023-03-02T15:49
владимир путин (политик)
россия
атака диверсантов на брянскую область
брянская область
происшествия
диверсанты
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Россия "дожмет" украинских неонацистов, которые совершают теракты против русского народа и пытаются лишить его истории, традиций и языка. Об этом заявил президент Владимир Путин.Обращаясь к участникам пилотной образовательной программы "Школа наставника", российский лидер процитировал выдающегося педагога Константина Ушинского, который "называл невыносимым насилием попытки отнять у народа его язык, оборвать ту самую прочную связь, соединяющую поколение в одно великое историческое живое целое".По словам Путина, именно украинские неонацисты занимаются таким насилием, совершая при этом террористические акты, подобные сегодняшней атаке на приграничное село в Брянской области.Ранее президент назвал события в Брянской области терактом. В четверг утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате обстрела погиб мужчина и ранения получил ребенок.В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Брянской области в данный момент проводится операция против нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. В ней также участвуют силы Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Это теракт – Путин о событиях в Брянской областиНападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часуВласти Брянской области назвали точные данные по пострадавшим от пуль ДРГ
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владимир путин (политик), россия, атака диверсантов на брянскую область, брянская область, происшествия, диверсанты, новости, безопасность
Путин об украинских неонацистах: мы их дожмем

Путин высказался об украинских неонацистах: у них ничего не получится, мы их дожмем

15:43 02.03.2023 (обновлено: 15:49 02.03.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПутин высказался об украинских неонацистах: у них ничего получится, мы их дожмем
Путин высказался об украинских неонацистах: у них ничего получится, мы их дожмем - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Россия "дожмет" украинских неонацистов, которые совершают теракты против русского народа и пытаются лишить его истории, традиций и языка. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Обращаясь к участникам пилотной образовательной программы "Школа наставника", российский лидер процитировал выдающегося педагога Константина Ушинского, который "называл невыносимым насилием попытки отнять у народа его язык, оборвать ту самую прочную связь, соединяющую поколение в одно великое историческое живое целое".
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
12:43
ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области
По словам Путина, именно украинские неонацисты занимаются таким насилием, совершая при этом террористические акты, подобные сегодняшней атаке на приграничное село в Брянской области.
"Это насилие – настоящее преступление – свершают как раз неонацисты и их хозяева. Уверен, что и о сегодняшних преступлениях эти самые хозяева не только не обратят внимание, но и не вспомнят. Но вновь повторю: ничего у них не поучится, мы их дожмем", – заявил президент.
Ранее президент назвал события в Брянской области терактом. В четверг утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате обстрела погиб мужчина и ранения получил ребенок.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Брянской области в данный момент проводится операция против нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. В ней также участвуют силы Минобороны.
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Владимир Путин (политик)РоссияАтака диверсантов на Брянскую областьБрянская областьПроисшествияДиверсантыНовостиБезопасность
 
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