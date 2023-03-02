https://crimea.ria.ru/20230302/napadenie-diversantov-na-bryanskuyu-oblast--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1127301860.html

Нападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часу

Нападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Нападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часу

В приграничном Климовском районе Брянской области силовики проводят мероприятия по уничтожению проникшей в регион группы украинских диверсантов, информации о... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T13:21

2023-03-02T13:21

2023-03-02T13:34

атака диверсантов на брянскую область

брянская область

происшествия

новости

россия

всу (вооруженные силы украины)

украина

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

диверсанты

заложники

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В приграничном Климовском районе Брянской области силовики проводят мероприятия по уничтожению проникшей в регион группы украинских диверсантов, информации о численности ДРГ и точном количестве пострадавших на данный момент нет.ДРГ проникла в Брянскую областьВ четверг утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате обстрела погиб мужчина и ранения получил ребенок.В комментарии РИА Новости Крым пресс-секретарь губернатора Юлия Старовойтова сообщила, что состояние ребенка оценивается как стабильное.И подчеркнула, что пострадавшие ехали на личном автомобиле. Информация, распространяемая в ряде СМИ якобы о нападении диверсантов на школьный автобус, не соответствует действительности.ЗаложникиНесколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области, пишет РИА Новости. Обстоятельства происшествия и личности захватчиков выясняются."Предварительно, захвачено несколько человек в магазине в селе Любечане", - говорится в сообщении.В свою очередь ТАСС сообщает, что диверсанты напали и на Любечане, и на Сушаны, между которыми около 15 км. Со ссылкой на силовиков уточняется, что речь идет о нескольких десятках вооруженных людей. У них в заложниках могут находиться до шести человек. Официальные структуры численность ДРГ не называют.На данный момент известно, что украинским боевикам не удалось проникнуть на территории школ Брянской области, образовательные учреждения не затронуты.Операция ФСБ в Брянской областиРоссийские силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов, сообщил центр общественных связей ФСБ.Источники в Госдуме сообщают, что в ближайшие часы президент России Владими Путин проведет экстренное заседание Совбеза.

https://crimea.ria.ru/20230302/vlasti-bryanskoy-oblasti-nazvali-tochnye-dannye-po-postradavshim-ot-pul-drg-1127301074.html

https://crimea.ria.ru/20230302/fsb-provodit-operatsiyu-po-unichtozheniyu-diversantov-v-bryanskoy-oblasti-1127300438.html

брянская область

россия

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атака диверсантов на брянскую область, брянская область, происшествия, новости, россия, всу (вооруженные силы украины), украина, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсанты, заложники