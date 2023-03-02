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Нападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Нападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часу
Нападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Нападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часу
В приграничном Климовском районе Брянской области силовики проводят мероприятия по уничтожению проникшей в регион группы украинских диверсантов, информации о... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T13:21
2023-03-02T13:34
атака диверсантов на брянскую область
брянская область
происшествия
новости
россия
всу (вооруженные силы украины)
украина
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
диверсанты
заложники
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В приграничном Климовском районе Брянской области силовики проводят мероприятия по уничтожению проникшей в регион группы украинских диверсантов, информации о численности ДРГ и точном количестве пострадавших на данный момент нет.ДРГ проникла в Брянскую областьВ четверг утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате обстрела погиб мужчина и ранения получил ребенок.В комментарии РИА Новости Крым пресс-секретарь губернатора Юлия Старовойтова сообщила, что состояние ребенка оценивается как стабильное.И подчеркнула, что пострадавшие ехали на личном автомобиле. Информация, распространяемая в ряде СМИ якобы о нападении диверсантов на школьный автобус, не соответствует действительности.ЗаложникиНесколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области, пишет РИА Новости. Обстоятельства происшествия и личности захватчиков выясняются."Предварительно, захвачено несколько человек в магазине в селе Любечане", - говорится в сообщении.В свою очередь ТАСС сообщает, что диверсанты напали и на Любечане, и на Сушаны, между которыми около 15 км. Со ссылкой на силовиков уточняется, что речь идет о нескольких десятках вооруженных людей. У них в заложниках могут находиться до шести человек. Официальные структуры численность ДРГ не называют.На данный момент известно, что украинским боевикам не удалось проникнуть на территории школ Брянской области, образовательные учреждения не затронуты.Операция ФСБ в Брянской областиРоссийские силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов, сообщил центр общественных связей ФСБ.Источники в Госдуме сообщают, что в ближайшие часы президент России Владими Путин проведет экстренное заседание Совбеза.
https://crimea.ria.ru/20230302/vlasti-bryanskoy-oblasti-nazvali-tochnye-dannye-po-postradavshim-ot-pul-drg-1127301074.html
https://crimea.ria.ru/20230302/fsb-provodit-operatsiyu-po-unichtozheniyu-diversantov-v-bryanskoy-oblasti-1127300438.html
брянская область
россия
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атака диверсантов на брянскую область, брянская область, происшествия, новости, россия, всу (вооруженные силы украины), украина, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсанты, заложники
Нападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часу

Диверсанты взяли в заложники людей в Брянской области, есть погибший и раненые

13:21 02.03.2023 (обновлено: 13:34 02.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В приграничном Климовском районе Брянской области силовики проводят мероприятия по уничтожению проникшей в регион группы украинских диверсантов, информации о численности ДРГ и точном количестве пострадавших на данный момент нет.

ДРГ проникла в Брянскую область

В четверг утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате обстрела погиб мужчина и ранения получил ребенок.
"Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь", - проинформировал он.
В комментарии РИА Новости Крым пресс-секретарь губернатора Юлия Старовойтова сообщила, что состояние ребенка оценивается как стабильное.
"Мужчина-водитель погиб, мальчик 10 лет жив. Он госпитализирован, врачи оценивают его состояние как стабильное", – сообщила она.
И подчеркнула, что пострадавшие ехали на личном автомобиле. Информация, распространяемая в ряде СМИ якобы о нападении диверсантов на школьный автобус, не соответствует действительности.
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
13:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
Власти Брянской области назвали точные данные по пострадавшим от пуль ДРГ

Заложники

Несколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области, пишет РИА Новости. Обстоятельства происшествия и личности захватчиков выясняются.
"Предварительно, захвачено несколько человек в магазине в селе Любечане", - говорится в сообщении.
В свою очередь ТАСС сообщает, что диверсанты напали и на Любечане, и на Сушаны, между которыми около 15 км. Со ссылкой на силовиков уточняется, что речь идет о нескольких десятках вооруженных людей. У них в заложниках могут находиться до шести человек. Официальные структуры численность ДРГ не называют.
На данный момент известно, что украинским боевикам не удалось проникнуть на территории школ Брянской области, образовательные учреждения не затронуты.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
12:43
ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области

Операция ФСБ в Брянской области

Российские силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов, сообщил центр общественных связей ФСБ.
"В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны РФ проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов", - проинформировали в ведомстве.
Источники в Госдуме сообщают, что в ближайшие часы президент России Владими Путин проведет экстренное заседание Совбеза.
Атака диверсантов на Брянскую областьБрянская областьПроисшествияНовостиРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ДиверсантыЗаложники
 
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