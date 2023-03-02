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Власти Брянской области назвали точные данные по пострадавшим от пуль ДРГ - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Власти Брянской области назвали точные данные по пострадавшим от пуль ДРГ
Власти Брянской области назвали точные данные по пострадавшим от пуль ДРГ - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Власти Брянской области назвали точные данные по пострадавшим от пуль ДРГ
Мужчина погиб, мальчик госпитализирован в результате нападения украинских диверсантов на Брянскую область. Об этом РИА Новости Крым сообщила пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T13:08
2023-03-02T13:10
эксклюзивы риа новости крым
атака диверсантов на брянскую область
брянская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
украина
россия
диверсанты
обстрелы брянской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Мужчина погиб, мальчик госпитализирован в результате нападения украинских диверсантов на Брянскую область. Об этом РИА Новости Крым сообщила пресс-секретарь губернатора Брянской области Юлия Старовойтова.Собеседница подчеркнула, что пострадавшие ехали на личном автомобиле. Информация о школьном автобусе и якобы пострадавшей девочке не соответствует действительности.Представитель губернатора не смогла прояснить ситуацию с захватом заложников. Комментировать подробности могут только силовики, уточнила она и порекомендовала ориентироваться на официальные сообщения губернатора.Ряд атак совершен в четверг на Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Он в больнице.Несколько человек, по предварительным данным, взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области. ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов.Кроме того, беспилотник нанес удар по жилому дому в брянском селе Сушаны. А в селе Ломаковка в результате обстрела повреждены оказались два дома. Оперативные и экстренные службы работают на местах.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина погиб в результате обстрела поселка Теткино в Курской областиАтака беспилотника и минометный обстрел: ВСУ бьют по Брянской областиФСБ задержала агента украинской разведки
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атака диверсантов на брянскую область, брянская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, россия, диверсанты, обстрелы брянской области
Власти Брянской области назвали точные данные по пострадавшим от пуль ДРГ

Мужчина погиб, мальчик в больнице: в Брянской области уточнили число пострадавших от ДРГ

13:08 02.03.2023 (обновлено: 13:10 02.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Мужчина погиб, мальчик госпитализирован в результате нападения украинских диверсантов на Брянскую область. Об этом РИА Новости Крым сообщила пресс-секретарь губернатора Брянской области Юлия Старовойтова.
"Мужчина-водитель, действительно, погиб. Ребенок – мальчик 10 лет – жив. Он госпитализирован, врачи оценивают его состояние как стабильное", – сообщила она.
Собеседница подчеркнула, что пострадавшие ехали на личном автомобиле. Информация о школьном автобусе и якобы пострадавшей девочке не соответствует действительности.
Представитель губернатора не смогла прояснить ситуацию с захватом заложников. Комментировать подробности могут только силовики, уточнила она и порекомендовала ориентироваться на официальные сообщения губернатора.
Ряд атак совершен в четверг на Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Он в больнице.
Несколько человек, по предварительным данным, взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области. ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов.
Кроме того, беспилотник нанес удар по жилому дому в брянском селе Сушаны. А в селе Ломаковка в результате обстрела повреждены оказались два дома. Оперативные и экстренные службы работают на местах.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАтака диверсантов на Брянскую областьБрянская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияУкраинаРоссияДиверсантыОбстрелы Брянской области
 
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