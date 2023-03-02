https://crimea.ria.ru/20230302/vlasti-bryanskoy-oblasti-nazvali-tochnye-dannye-po-postradavshim-ot-pul-drg-1127301074.html

Власти Брянской области назвали точные данные по пострадавшим от пуль ДРГ

Власти Брянской области назвали точные данные по пострадавшим от пуль ДРГ - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Власти Брянской области назвали точные данные по пострадавшим от пуль ДРГ

Мужчина погиб, мальчик госпитализирован в результате нападения украинских диверсантов на Брянскую область. Об этом РИА Новости Крым сообщила пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T13:08

2023-03-02T13:08

2023-03-02T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Мужчина погиб, мальчик госпитализирован в результате нападения украинских диверсантов на Брянскую область. Об этом РИА Новости Крым сообщила пресс-секретарь губернатора Брянской области Юлия Старовойтова.Собеседница подчеркнула, что пострадавшие ехали на личном автомобиле. Информация о школьном автобусе и якобы пострадавшей девочке не соответствует действительности.Представитель губернатора не смогла прояснить ситуацию с захватом заложников. Комментировать подробности могут только силовики, уточнила она и порекомендовала ориентироваться на официальные сообщения губернатора.Ряд атак совершен в четверг на Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Он в больнице.Несколько человек, по предварительным данным, взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области. ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов.Кроме того, беспилотник нанес удар по жилому дому в брянском селе Сушаны. А в селе Ломаковка в результате обстрела повреждены оказались два дома. Оперативные и экстренные службы работают на местах.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина погиб в результате обстрела поселка Теткино в Курской областиАтака беспилотника и минометный обстрел: ВСУ бьют по Брянской областиФСБ задержала агента украинской разведки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака диверсантов на брянскую область, брянская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, россия, диверсанты, обстрелы брянской области