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ФСБ задержала агента украинской разведки - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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ФСБ задержала агента украинской разведки
ФСБ задержала агента украинской разведки - РИА Новости Крым, 02.03.2023
ФСБ задержала агента украинской разведки
Сотрудники ФСБ задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, который передавал украинской разведке информацию о военных объектах в Хабаровском крае, сообщает Центр... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T10:29
2023-03-02T10:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, который передавал украинской разведке информацию о военных объектах в Хабаровском крае, сообщает Центр общественных связей силового ведомства.По оценке ФСБ, данные могут быть использованы "для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники".Следственным подразделением органов безопасности возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".Ранее сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, которые передавали украинским спецслужбам данные об объектах Минобороны России. Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала пятерых пособников террористовФСБ пресекла в Крыму канал поставок военных разработок за рубежБоевик признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ Крыма
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, новости, хабаровский край, шпионаж, общество, украина, главное управление разведки украины (гур), министерство обороны рф
ФСБ задержала агента украинской разведки

ФСБ: россиянин передавал украинской разведке информацию о военных объектах

10:29 02.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, который передавал украинской разведке информацию о военных объектах в Хабаровском крае, сообщает Центр общественных связей силового ведомства.
По данным спецслужбы, задержанный сам связался по интернету с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и предложил передавать сведения об объектах Минобороны России, расположенных на территории Хабаровского края.
По оценке ФСБ, данные могут быть использованы "для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники".
Следственным подразделением органов безопасности возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
Ранее сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, которые передавали украинским спецслужбам данные об объектах Минобороны России.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)РоссияНовостиХабаровский крайШпионажОбществоУкраинаГлавное управление разведки Украины (ГУР)Министерство обороны РФ
 
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