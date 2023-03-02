https://crimea.ria.ru/20230302/fsb-zaderzhala-agenta-ukrainskoy-razvedki-1127294192.html

ФСБ задержала агента украинской разведки

ФСБ задержала агента украинской разведки - РИА Новости Крым, 02.03.2023

ФСБ задержала агента украинской разведки

Сотрудники ФСБ задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, который передавал украинской разведке информацию о военных объектах в Хабаровском крае, сообщает Центр... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T10:29

2023-03-02T10:29

2023-03-02T10:29

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

россия

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шпионаж

общество

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главное управление разведки украины (гур)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, который передавал украинской разведке информацию о военных объектах в Хабаровском крае, сообщает Центр общественных связей силового ведомства.По оценке ФСБ, данные могут быть использованы "для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники".Следственным подразделением органов безопасности возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".Ранее сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, которые передавали украинским спецслужбам данные об объектах Минобороны России. Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала пятерых пособников террористовФСБ пресекла в Крыму канал поставок военных разработок за рубежБоевик признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ Крыма

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2023

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, новости, хабаровский край, шпионаж, общество, украина, главное управление разведки украины (гур), министерство обороны рф