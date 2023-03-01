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Боевик признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ Крыма
Боевик признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ Крыма - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Боевик признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ Крыма
Член террористической организации посмертно признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников крымского управления ФСБ и экстремизме. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T10:24
2023-03-01T10:24
2023-03-01T10:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Член террористической организации посмертно признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников крымского управления ФСБ и экстремизме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.Управлением по расследованию особо важных дел и судом установлено, что с 1990 года мужчина являлся активным членом запрещенной террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*). Приехав на полуостров, с апреля 2017 года по май 2021 года на территории Советского района и в Симферополе он вербовал людей, склонял и вовлекал их в данную организацию. Уточняется, что фигурант дела – гражданин другого государства.В ходе расследования уголовного дела следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к совершению преступлений: получены результаты многочисленных экспертиз, среди которых взрывотехнические, баллистическая, химическая, допрошено около 50 свидетелей. По итогам рассмотрения суд признал мужчину виновным в участии в террористической организации, вербовке людей в нее, приготовлении к теракту, посягательстве на жизнь правоохранителя."Южным окружным военным судом член террористической организации был признан виновным. В связи со смертью обвиняемого уголовное дело прекращено, его причастность к совершению указанных преступлений доказана полностью", - заключили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Запад пытается реанимировать ячейки террористов в РоссииФСБ задержала пятерых пособников террористовВ Крыму разоблачили финансистов ИГИЛ**запрещенная в России организация
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Боевик признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ Крыма
СК: член террористической организации из Крыма посмертно признан виновным в экстремизме
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Член террористической организации посмертно признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников крымского управления ФСБ и экстремизме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.
Управлением по расследованию особо важных дел и судом установлено, что с 1990 года мужчина являлся активным членом запрещенной террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*). Приехав на полуостров, с апреля 2017 года по май 2021 года на территории Советского района и в Симферополе он вербовал людей, склонял и вовлекал их в данную организацию. Уточняется, что фигурант дела – гражданин другого государства.
"В мае 2021 года мужчина планировал совершить теракт в местах массового пребывания людей, для чего незаконно приобрел два самодельных взрывных устройства и огнестрельное оружие. Однако довести свой умысел до конца он не смог, так как его преступная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ России. Злоумышленник погиб в ходе оказания им вооруженного сопротивления", - говорится в сообщении ведомства.
В ходе расследования уголовного дела следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к совершению преступлений: получены результаты многочисленных экспертиз, среди которых взрывотехнические, баллистическая, химическая, допрошено около 50 свидетелей. По итогам рассмотрения суд признал мужчину виновным в участии в террористической организации, вербовке людей в нее, приготовлении к теракту, посягательстве на жизнь правоохранителя.
"Южным окружным военным судом член террористической организации был признан виновным. В связи со смертью обвиняемого уголовное дело прекращено, его причастность к совершению указанных преступлений доказана полностью", - заключили в ведомстве.
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*запрещенная в России организация