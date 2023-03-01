https://crimea.ria.ru/20230301/boevik-priznan-vinovnym-v-posyagatelstve-na-zhizn-sotrudnikov-ufsb-kryma-1127276979.html

Боевик признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ Крыма

Боевик признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ Крыма - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Боевик признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников УФСБ Крыма

Член террористической организации посмертно признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников крымского управления ФСБ и экстремизме. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T10:24

2023-03-01T10:24

2023-03-01T10:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Член террористической организации посмертно признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников крымского управления ФСБ и экстремизме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.Управлением по расследованию особо важных дел и судом установлено, что с 1990 года мужчина являлся активным членом запрещенной террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*). Приехав на полуостров, с апреля 2017 года по май 2021 года на территории Советского района и в Симферополе он вербовал людей, склонял и вовлекал их в данную организацию. Уточняется, что фигурант дела – гражданин другого государства.В ходе расследования уголовного дела следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к совершению преступлений: получены результаты многочисленных экспертиз, среди которых взрывотехнические, баллистическая, химическая, допрошено около 50 свидетелей. По итогам рассмотрения суд признал мужчину виновным в участии в террористической организации, вербовке людей в нее, приготовлении к теракту, посягательстве на жизнь правоохранителя."Южным окружным военным судом член террористической организации был признан виновным. В связи со смертью обвиняемого уголовное дело прекращено, его причастность к совершению указанных преступлений доказана полностью", - заключили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Запад пытается реанимировать ячейки террористов в РоссииФСБ задержала пятерых пособников террористовВ Крыму разоблачили финансистов ИГИЛ**запрещенная в России организация

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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