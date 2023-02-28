https://crimea.ria.ru/20230228/putin-zapad-pytaetsya-reanimirovat-yacheyki-terroristov-v-rossii-1127264230.html
Путин: Запад пытается реанимировать ячейки террористов в России
Путин: Запад пытается реанимировать ячейки террористов в России - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Путин: Запад пытается реанимировать ячейки террористов в России
Усиление террористической угрозы для России обусловлено действиями киевского режима, а также Запада, который стремится реанимировать ячейки экстремистов и... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T16:35
2023-02-28T16:35
2023-02-28T16:38
владимир путин (политик)
россия
безопасность
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Усиление террористической угрозы для России обусловлено действиями киевского режима, а также Запада, который стремится реанимировать ячейки экстремистов и террористов в РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин.Президент отметил, что Запад никогда не брезговал использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все его громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом. Западные спецслужбы традиционно всегда активно работали по России, а сейчас они бросили против РФ дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы, подчеркнул Путин.Он призвал органы ФСБ совместно с правоохранителями и при координации Национального антитеррористического комитета "эффективно ответить на эти вызовы", "действовать решительно и наступательно, используя весь арсенал оперативных, аналитических и иных средств".Также глава государства поставил перед ФСБ задачу "выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию"."Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас эти попытки, конечно, активизировались", - констатировал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Как США используют исламистских террористов в "украинском кейсе"ФСБ задержала пятерых пособников террористовВысокоточное оружие может попасть к террористам через Украину – Путин
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"Они давно ими используются на Донбассе": Путин о террористических методах Киева
"Они давно ими используются на Донбассе": Путин о террористических методах Киева
2023-02-28T16:35
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владимир путин (политик), россия, безопасность, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), видео
Путин: Запад пытается реанимировать ячейки террористов в России
Путин: Запад стремится реанимировать ячейки экстремистов и террористов в России
16:35 28.02.2023 (обновлено: 16:38 28.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Усиление террористической угрозы для России обусловлено действиями киевского режима, а также Запада, который стремится реанимировать ячейки экстремистов и террористов в РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин.
"По-прежнему актуальной задачей является противодействие террористической угрозе. За прошедший год количество подобных преступлений выросло. Очевидно, что это связано и с попытками киевского режима использовать террористические методы, и со стремлением запада реанимировать ячейки экстремистов и террористов – своих "старых друзей" – на нашей территории", - сказал глава государства на заседании коллегии ФСБ во вторник.
Президент отметил, что Запад никогда не брезговал использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все его громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом. Западные спецслужбы традиционно всегда активно работали по России, а сейчас они бросили против РФ дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы, подчеркнул Путин.
Он призвал органы ФСБ совместно с правоохранителями и при координации Национального антитеррористического комитета "эффективно ответить на эти вызовы", "действовать решительно и наступательно, используя весь арсенал оперативных, аналитических и иных средств".
"При этом нужно постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, транспортные узлы, предприятия ОПК (оборонно-промышленного комплекса - ред.) и ТЭК (топливно-энергетического комплекса)", - добавил Путин.
Также глава государства поставил перед ФСБ задачу "выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию".
"Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас эти попытки, конечно, активизировались", - констатировал он.
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