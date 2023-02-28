https://crimea.ria.ru/20230228/putin-zapad-pytaetsya-reanimirovat-yacheyki-terroristov-v-rossii-1127264230.html

Путин: Запад пытается реанимировать ячейки террористов в России

Путин: Запад пытается реанимировать ячейки террористов в России - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Путин: Запад пытается реанимировать ячейки террористов в России

Усиление террористической угрозы для России обусловлено действиями киевского режима, а также Запада, который стремится реанимировать ячейки экстремистов и... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T16:35

2023-02-28T16:35

2023-02-28T16:38

владимир путин (политик)

россия

безопасность

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Усиление террористической угрозы для России обусловлено действиями киевского режима, а также Запада, который стремится реанимировать ячейки экстремистов и террористов в РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин.Президент отметил, что Запад никогда не брезговал использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все его громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом. Западные спецслужбы традиционно всегда активно работали по России, а сейчас они бросили против РФ дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы, подчеркнул Путин.Он призвал органы ФСБ совместно с правоохранителями и при координации Национального антитеррористического комитета "эффективно ответить на эти вызовы", "действовать решительно и наступательно, используя весь арсенал оперативных, аналитических и иных средств".Также глава государства поставил перед ФСБ задачу "выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию"."Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас эти попытки, конечно, активизировались", - констатировал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Как США используют исламистских террористов в "украинском кейсе"ФСБ задержала пятерых пособников террористовВысокоточное оружие может попасть к террористам через Украину – Путин

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"Они давно ими используются на Донбассе": Путин о террористических методах Киева "Они давно ими используются на Донбассе": Путин о террористических методах Киева 2023-02-28T16:35 true PT0M19S

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владимир путин (политик), россия, безопасность, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), видео