https://crimea.ria.ru/20230222/fsb-zaderzhala-pyaterykh-posobnikov-terroristov-1127144940.html

ФСБ задержала пятерых пособников террористов

ФСБ задержала пятерых пособников террористов - РИА Новости Крым, 22.02.2023

ФСБ задержала пятерых пособников террористов

ФСБ задержала в трех регионах России пособников исламистов из запрещенной организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые собирали деньги для боевиков в Сирии. Об... РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T11:19

2023-02-22T11:19

2023-02-22T11:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. ФСБ задержала в трех регионах России пособников исламистов из запрещенной организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые собирали деньги для боевиков в Сирии. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ведомства сообщает РИА Новости."ФСБ России в результате скоординированных оперативно-розыскных мероприятий на территории Москвы, а также Кировской и Пензенской областей задержаны пять пособников международной террористической организации (МТО) "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в России), действующей на территории Сирии... Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье о содействии террористической деятельности", - говорится в сообщении.По данным ведомства, фигуранты дел, следуя инструкциям функционеров террористической организации, регулярно переводили деньги на счета боевиков, которые находятся в подконтрольной террористам идлибской зоне. Эти средства использовались для приобретения вооружения, транспорта и амуниции.В ходе санкционированных обысков в домах у подозреваемых изъяты средства коммуникации, платежные инструменты и другие "подтверждения их противоправной деятельности"."Хайят Тахрир аш-Шам"* – одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Ее сторонники неоднократно задерживались в России за подготовку терактов, последний случай – в апреле прошлого года в Калужской области.* Организация признана террористической и запрещена в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала пособников исламистов - они собирали деньги для боевиковФСБ задержала иностранца за содействие терроризмуАксенов прокомментировал задержание украинских террористов в Крыму

https://crimea.ria.ru/20200320/V-Krymu-razoblachili-finansistov-IGIL-1118070983.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости, общество, россия, сирия