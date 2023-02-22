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ФСБ задержала пятерых пособников террористов - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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ФСБ задержала пятерых пособников террористов
ФСБ задержала пятерых пособников террористов - РИА Новости Крым, 22.02.2023
ФСБ задержала пятерых пособников террористов
ФСБ задержала в трех регионах России пособников исламистов из запрещенной организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые собирали деньги для боевиков в Сирии. Об... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T11:19
2023-02-22T11:19
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. ФСБ задержала в трех регионах России пособников исламистов из запрещенной организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые собирали деньги для боевиков в Сирии. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ведомства сообщает РИА Новости."ФСБ России в результате скоординированных оперативно-розыскных мероприятий на территории Москвы, а также Кировской и Пензенской областей задержаны пять пособников международной террористической организации (МТО) "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в России), действующей на территории Сирии... Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье о содействии террористической деятельности", - говорится в сообщении.По данным ведомства, фигуранты дел, следуя инструкциям функционеров террористической организации, регулярно переводили деньги на счета боевиков, которые находятся в подконтрольной террористам идлибской зоне. Эти средства использовались для приобретения вооружения, транспорта и амуниции.В ходе санкционированных обысков в домах у подозреваемых изъяты средства коммуникации, платежные инструменты и другие "подтверждения их противоправной деятельности"."Хайят Тахрир аш-Шам"* – одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Ее сторонники неоднократно задерживались в России за подготовку терактов, последний случай – в апреле прошлого года в Калужской области.* Организация признана террористической и запрещена в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала пособников исламистов - они собирали деньги для боевиковФСБ задержала иностранца за содействие терроризмуАксенов прокомментировал задержание украинских террористов в Крыму
https://crimea.ria.ru/20200320/V-Krymu-razoblachili-finansistov-IGIL-1118070983.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости, общество, россия, сирия
ФСБ задержала пятерых пособников террористов

ФСБ: в трех регионах России задержаны пособники исламистов из "Хайят Тахрир аш-Шам"*

11:19 22.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФСБ: в трех регионах России задержаны пособники исламистов из "Хайят Тахрир аш-Шам"*
ФСБ: в трех регионах России задержаны пособники исламистов из Хайят Тахрир аш-Шам* - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. ФСБ задержала в трех регионах России пособников исламистов из запрещенной организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые собирали деньги для боевиков в Сирии. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ведомства сообщает РИА Новости.
"ФСБ России в результате скоординированных оперативно-розыскных мероприятий на территории Москвы, а также Кировской и Пензенской областей задержаны пять пособников международной террористической организации (МТО) "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в России), действующей на территории Сирии... Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье о содействии террористической деятельности", - говорится в сообщении.
ФСБ России пресекла деятельность контрабанды оружия и наркотических средств
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В Крыму разоблачили финансистов ИГИЛ*Всего под прикрытием благотворительности боевикам и их пособникам было перечислено порядка двух миллионов рублей.
По данным ведомства, фигуранты дел, следуя инструкциям функционеров террористической организации, регулярно переводили деньги на счета боевиков, которые находятся в подконтрольной террористам идлибской зоне. Эти средства использовались для приобретения вооружения, транспорта и амуниции.
В ходе санкционированных обысков в домах у подозреваемых изъяты средства коммуникации, платежные инструменты и другие "подтверждения их противоправной деятельности".
"Хайят Тахрир аш-Шам"* – одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Ее сторонники неоднократно задерживались в России за подготовку терактов, последний случай – в апреле прошлого года в Калужской области.
* Организация признана террористической и запрещена в России
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