https://crimea.ria.ru/20220912/aksenov-prokommentiroval-zaderzhanie-ukrainskikh-terroristov-v-krymu-1124478563.html

Аксенов прокомментировал задержание украинских террористов в Крыму

Аксенов прокомментировал задержание украинских террористов в Крыму - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Аксенов прокомментировал задержание украинских террористов в Крыму

Киевский режим руками своих пособников готовил убийство одного из министров правительства Крыма, он уже извещен о готовившемся покушении, сообщил глава... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T13:43

2022-09-12T13:43

2022-09-12T13:43

сергей аксенов

крым

безопасность республики крым и севастополя

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим руками своих пособников готовил убийство одного из министров правительства Крыма, он уже извещен о готовившемся покушении, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Украинский режим готовил заказное убийство одного из наших коллег, а также представителя Херсонской военно-гражданской администрации… Речь идет об одном человеке (в правительстве Крыма, на которого готовилось покушение – ред.). Он уже об этом знает от меня. Поэтому сейчас ничего никому не угрожает, все под контролем", - сказал Аксенов журналистам.Глава республики также поблагодарил сотрудников регионального управления ФСБ за эффективную работу."Все задержаны, уже дают признательные показания. Террористический характер действий украинского государства понятен и известен, ничего другого у них в запасе не осталось", - добавил Аксенов.В понедельник ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма, спланированных Службой безопасности Украины. Российские контрразведчики установили сотрудника СБУ, руководившего деятельностью завербованных им источников из числа националистов. Исполнители и их пособники установлены и задержаны.

https://crimea.ria.ru/20220912/podozrevaemyy-v-podgotovke-teraktov-protiv-chinovnikov-kryma-arestovan-1124476997.html

https://crimea.ria.ru/20220912/fsb-predotvratila-terakty-protiv-vlastey-kryma-i-khersonskoy-oblasti-1124473825.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)