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Аксенов прокомментировал задержание украинских террористов в Крыму - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Аксенов прокомментировал задержание украинских террористов в Крыму
Аксенов прокомментировал задержание украинских террористов в Крыму - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Аксенов прокомментировал задержание украинских террористов в Крыму
Киевский режим руками своих пособников готовил убийство одного из министров правительства Крыма, он уже извещен о готовившемся покушении, сообщил глава... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T13:43
2022-09-12T13:43
сергей аксенов
крым
безопасность республики крым и севастополя
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим руками своих пособников готовил убийство одного из министров правительства Крыма, он уже извещен о готовившемся покушении, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Украинский режим готовил заказное убийство одного из наших коллег, а также представителя Херсонской военно-гражданской администрации… Речь идет об одном человеке (в правительстве Крыма, на которого готовилось покушение – ред.). Он уже об этом знает от меня. Поэтому сейчас ничего никому не угрожает, все под контролем", - сказал Аксенов журналистам.Глава республики также поблагодарил сотрудников регионального управления ФСБ за эффективную работу."Все задержаны, уже дают признательные показания. Террористический характер действий украинского государства понятен и известен, ничего другого у них в запасе не осталось", - добавил Аксенов.В понедельник ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма, спланированных Службой безопасности Украины. Российские контрразведчики установили сотрудника СБУ, руководившего деятельностью завербованных им источников из числа националистов. Исполнители и их пособники установлены и задержаны.
https://crimea.ria.ru/20220912/podozrevaemyy-v-podgotovke-teraktov-protiv-chinovnikov-kryma-arestovan-1124476997.html
https://crimea.ria.ru/20220912/fsb-predotvratila-terakty-protiv-vlastey-kryma-i-khersonskoy-oblasti-1124473825.html
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Аксенов прокомментировал задержание украинских террористов в Крыму

Аксенов: украинские террористы готовили убийство одного из министров в Крыму

13:43 12.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим руками своих пособников готовил убийство одного из министров правительства Крыма, он уже извещен о готовившемся покушении, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Украинский режим готовил заказное убийство одного из наших коллег, а также представителя Херсонской военно-гражданской администрации… Речь идет об одном человеке (в правительстве Крыма, на которого готовилось покушение – ред.). Он уже об этом знает от меня. Поэтому сейчас ничего никому не угрожает, все под контролем", - сказал Аксенов журналистам.
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Глава республики также поблагодарил сотрудников регионального управления ФСБ за эффективную работу.
"Все задержаны, уже дают признательные показания. Террористический характер действий украинского государства понятен и известен, ничего другого у них в запасе не осталось", - добавил Аксенов.
Сотрудник ФСБ
08:52
ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области
В понедельник ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма, спланированных Службой безопасности Украины. Российские контрразведчики установили сотрудника СБУ, руководившего деятельностью завербованных им источников из числа националистов. Исполнители и их пособники установлены и задержаны.
 
Сергей АксеновКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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