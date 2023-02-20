https://crimea.ria.ru/20230220/kak-ssha-ispolzuyut-islamistskikh-terroristov-v-ukrainskom-keyse-1127103836.html

Как США используют исламистских террористов в "украинском кейсе"

Как США используют исламистских террористов в "украинском кейсе" - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Как США используют исламистских террористов в "украинском кейсе"

В рамках работы по "украинскому кейсу" США могут использовать исламистские террористические организации, чтобы оттягивать внимание российских силовиков от задач РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T19:21

2023-02-20T19:21

2023-02-20T19:21

украина

мнения

теракт

сво

евгений норин

россия

общество

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В рамках работы по "украинскому кейсу" США могут использовать исламистские террористические организации, чтобы оттягивать внимание российских силовиков от задач специальной военной операции и создавать социальное напряжение внутри России. Такое мнение выразил военный историк, журналист Евгений Норин, передает "Sputnik на русском".Угроза не исчезла"Исламистский террор в принципе не исчезал никогда. Он ушел с первых полос газет, потому что трансформировался, и на территории самой России сильно ослабел. Это связано с накопленным опытом наших спецслужб на Кавказе. Во-вторых, с тем, что значительная часть уцелевших боевиков оттянулась на Ближний Восток. С течением времени к 2016-2017 годам удалось добиться фрагментации террористического подполья, но отдельные группы боевиков остались", – констатирует Норин.Эти малые группы радикалов не могут ставить больших решительных целей, но по-прежнему способны "держать в напряжении", считает он."Потому что теракт с жертвами – не просто трагедия, но и громкий информационный повод, для которого не требуется огромной орды людей. Достаточно одного исполнителя. И ФСБ постоянно ловит таких "энтузиастов", которые готовят теракты. Их перехватывают заранее, поэтому мы о них не слышим", – поясняет эксперт.Роль радикалов в украинском конфликтеПо мнению Норина, участие радикальных исламистов в конфликте на Украине лишено смысла, такие случаи есть, но они единичны."С точки зрения диверсионной войны, Украина такой вызов, с которым всяческим исламистам равняться сложно. Украина – индустриальное государство с достаточно высоким средним уровнем образования населения. Это не сельский дуболом, на которого навесили пояс с тротилом и отправили взрываться. Это люди, которые идут на диверсии, имея серьезный технический и тактический багаж и тут исламисты –"не пришей кобыле хвост". В качестве полевых боевиков – тоже нет. Это не такая война, где серьезно помогут эти персонажи с минимумом тактической и технической подготовки. К тому же они не знают местной специфики и языка", – убежден эксперт.И все же ИГИЛ* и другие радикалы способны играть свою роль внутри России, "чтобы у нас был более нервный общий фон", продолжает Норин. Игры США"Когда началась спецоперация, изменились и условия. Для радикалов эта ситуация открывает новые возможности. И сейчас есть силы, которые им могут помочь. Мы знаем, что к кавказским террористам западные страны исторически довольно благосклонны. Сейчас исламский терроризм – это не такая острая угроза, как конфликт на Украине, но вполне не виртуальная", – продолжает военный историк.При этом он подчеркивает свое скептическое отношение к тому, что США напрямую сотрудничают с ИГИЛ*, хотя полностью этого не исключает."Они (США - ред.) активно ведут свою политику по всему миру. Что-то "выстреливает", что-то "выстреливает не в ту сторону", что-то вообще не получается. Но так или иначе периодически им удается создать какие-то движения, которые эффективно проводят их политику в разных регионах... Могу предположить, что ведутся какие-то закулисные переговоры между США и ИГИЛ* в плане обмена информацией, информирования друг друга о намерениях", – считает специалист.* Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В Ставрополе задержали сторонников ИГИЛ* с компонентами бомбыФСБ раскрыла спонсировавшую ИГ* ячейку на территории РоссииВ России задержан террорист-смертник – ФСБ

https://crimea.ria.ru/20230209/volodin-bayden-vpisyvaet-sebya-v-istoriyu-kak-terrorist-1126875987.html

https://crimea.ria.ru/20221026/vysokotochnoe-oruzhie-mozhet-popast-k-terroristam-cherez-ukrainu--putin-1125098192.html

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россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мнения, теракт, сво, евгений норин, россия, общество, происшествия