https://crimea.ria.ru/20220822/v-rossii-zaderzhan-terrorist-smertnik--fsb-1124243337.html

В России задержан террорист-смертник – ФСБ

В России задержан террорист-смертник – ФСБ - РИА Новости Крым, 22.08.2022

В России задержан террорист-смертник – ФСБ

Федеральной службой безопасности в России был задержан террорист-смертник, планировавший теракт против "одного из представителей правящих кругов Индии". Об этом РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T10:30

2022-08-22T10:30

2022-08-22T10:31

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

российская федерация (россия, рф)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Федеральной службой безопасности в России был задержан террорист-смертник, планировавший теракт против "одного из представителей правящих кругов Индии". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.По данным ФСБ, он был завербован террористами в Турции. С апреля по июнь через общение в мессенджере и на личных встречах в Стамбуле один из главарей ИГ* завербовал его в качестве смертника."В результате террористом дана присяга на верность амиру ИГ*. После чего перед ним была поставлена задача выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения резонансного террористического акта", — обозначили в ведомстве.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* ликвидировали в Сирии.* Запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20220819/posobnika-sbu-s-rossiyskim-grazhdanstvom-zaderzhali-v-krasnodare--fsb-1124216500.html

https://crimea.ria.ru/20220817/v-krymu-fsb-raskryla-kuriruemuyu-s-ukrainy-yacheyku-khizb-ut-takhrir-1124193682.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), российская федерация (россия, рф), происшествия