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В России задержан террорист-смертник – ФСБ - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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В России задержан террорист-смертник – ФСБ
В России задержан террорист-смертник – ФСБ - РИА Новости Крым, 22.08.2022
В России задержан террорист-смертник – ФСБ
Федеральной службой безопасности в России был задержан террорист-смертник, планировавший теракт против "одного из представителей правящих кругов Индии". Об этом РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T10:30
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Федеральной службой безопасности в России был задержан террорист-смертник, планировавший теракт против "одного из представителей правящих кругов Индии". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.По данным ФСБ, он был завербован террористами в Турции. С апреля по июнь через общение в мессенджере и на личных встречах в Стамбуле один из главарей ИГ* завербовал его в качестве смертника."В результате террористом дана присяга на верность амиру ИГ*. После чего перед ним была поставлена задача выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения резонансного террористического акта", — обозначили в ведомстве.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* ликвидировали в Сирии.* Запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20220819/posobnika-sbu-s-rossiyskim-grazhdanstvom-zaderzhali-v-krasnodare--fsb-1124216500.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), российская федерация (россия, рф), происшествия
В России задержан террорист-смертник – ФСБ

ФСБ в России задержала смертника ИГ*, которого готовили к теракту в Индии

10:30 22.08.2022 (обновлено: 10:31 22.08.2022)
 
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ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Федеральной службой безопасности в России был задержан террорист-смертник, планировавший теракт против "одного из представителей правящих кругов Индии". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.
"ФСБ РФ на территории России выявлен и задержан член запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, выходец из страны Центрально-Азиатского региона, планировавший совершить путем самоподрыва террористический акт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии", — говорится в сообщении.
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По данным ФСБ, он был завербован террористами в Турции. С апреля по июнь через общение в мессенджере и на личных встречах в Стамбуле один из главарей ИГ* завербовал его в качестве смертника.
"В результате террористом дана присяга на верность амиру ИГ*. После чего перед ним была поставлена задача выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения резонансного террористического акта", — обозначили в ведомстве.
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* Запрещенная в России террористическая организация
 
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