https://crimea.ria.ru/20220712/v-sirii-likvidirovan-odin-iz-glavarey-igil-1123823113.html

В Сирии ликвидирован один из главарей ИГИЛ*

В Сирии ликвидирован один из главарей ИГИЛ* - РИА Новости Крым, 12.07.2022

В Сирии ликвидирован один из главарей ИГИЛ*

Одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* ликвидировали в Сирии американские военные. Об этом со ссылкой на Центральное... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T17:50

2022-07-12T17:50

2022-07-12T17:51

сирия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* ликвидировали в Сирии американские военные. Об этом со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США пишет РИА Новости.По данным Пентагона, Махер аль-Агаля курировал деятельность группировки в Сирии, был одним из четырех главарей ИГ* в мире и активно развивал подразделения запрещенной в РФ организации за пределами Ирака и Сирии.Потерь среди гражданского населения нет, утверждают американские военные.* Запрещенная в России террористическая организация

/20220422/v-afganskoy-mecheti-proizoshel-vzryv-desyatki-pogibshikh-1123027999.html

сирия

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, сша, в мире