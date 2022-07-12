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В Сирии ликвидирован один из главарей ИГИЛ* - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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В Сирии ликвидирован один из главарей ИГИЛ*
В Сирии ликвидирован один из главарей ИГИЛ* - РИА Новости Крым, 12.07.2022
В Сирии ликвидирован один из главарей ИГИЛ*
Одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* ликвидировали в Сирии американские военные. Об этом со ссылкой на Центральное... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T17:50
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сирия
сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* ликвидировали в Сирии американские военные. Об этом со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США пишет РИА Новости.По данным Пентагона, Махер аль-Агаля курировал деятельность группировки в Сирии, был одним из четырех главарей ИГ* в мире и активно развивал подразделения запрещенной в РФ организации за пределами Ирака и Сирии.Потерь среди гражданского населения нет, утверждают американские военные.* Запрещенная в России террористическая организация
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сирия, сша, в мире
В Сирии ликвидирован один из главарей ИГИЛ*

Минобороны США: ударом БПЛА в Сирии ликвидирован главарь ИГИЛ*

17:50 12.07.2022 (обновлено: 17:51 12.07.2022)
 
© AFP 2017 / Omar Haj KadourСбор образцов почвы в городе Хан-Шейхун, Сирия
Сбор образцов почвы в городе Хан-Шейхун, Сирия
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* ликвидировали в Сирии американские военные. Об этом со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США пишет РИА Новости.

"Силы Центрального командования нанесли удар с беспилотного летательного аппарата в районе Джиндейриса на северо-востоке Сирии по двум высокопоставленным активистам ИГ* 12 июля 2022 года. Махер аль-Агаль...был убит в результате удара", – уточняется в сообщении американского ведомства и добавляется, что его сообщник получил тяжелое ранение.

По данным Пентагона, Махер аль-Агаля курировал деятельность группировки в Сирии, был одним из четырех главарей ИГ* в мире и активно развивал подразделения запрещенной в РФ организации за пределами Ирака и Сирии.
22 апреля, 16:37
В афганской мечети произошел взрыв: десятки погибших
Потерь среди гражданского населения нет, утверждают американские военные.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
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