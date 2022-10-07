https://crimea.ria.ru/20221007/v-stavropole-zaderzhali-storonnikov-igil-s-komponentami-bomby-1124747820.html
В Ставрополе задержали сторонников ИГИЛ* с компонентами бомбы
В Ставрополе задержали сторонников ИГИЛ* с компонентами бомбы - РИА Новости Крым, 07.10.2022
В Ставрополе задержали сторонников ИГИЛ* с компонентами бомбы
В Ставрополе задержали террористов ИГИЛ*, собиравшихся организовать взрыв на одном из объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T11:26
2022-10-07T11:26
2022-10-07T11:27
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Ставрополе задержали террористов ИГИЛ*, собиравшихся организовать взрыв на одном из объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России."ФСБ РФ в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ*, - говорится в сообщении.В настоящее время заведено дело по статье о приготовлении к теракту, фигуранты дела сознались. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, российская федерация (россия, рф)
В Ставрополе задержали сторонников ИГИЛ* с компонентами бомбы
ФСБ задержала сторонников ИГИЛ*, собиравших бомбу в Ставрополе
11:26 07.10.2022 (обновлено: 11:27 07.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Ставрополе задержали террористов ИГИЛ*, собиравшихся организовать взрыв на одном из объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
"ФСБ РФ в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ*, - говорится в сообщении.
Уточняется, что террористы по указанию зарубежных эмиссаров планировали совершить теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. При подготовке теракта россияне, входившие в ячейку, были задержаны в Ставрополе. Во время обыска были изъяты компоненты и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства, и средства конспиративной связи.
В настоящее время заведено дело по статье о приготовлении к теракту, фигуранты дела сознались. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России