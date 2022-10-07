https://crimea.ria.ru/20221007/v-stavropole-zaderzhali-storonnikov-igil-s-komponentami-bomby-1124747820.html

В Ставрополе задержали сторонников ИГИЛ* с компонентами бомбы

В Ставрополе задержали сторонников ИГИЛ* с компонентами бомбы - РИА Новости Крым, 07.10.2022

В Ставрополе задержали сторонников ИГИЛ* с компонентами бомбы

В Ставрополе задержали террористов ИГИЛ*, собиравшихся организовать взрыв на одном из объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T11:26

2022-10-07T11:26

2022-10-07T11:27

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/17/1122475540_0:0:1682:946_1920x0_80_0_0_566e5694218d7f0118e99f908ef3a80c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Ставрополе задержали террористов ИГИЛ*, собиравшихся организовать взрыв на одном из объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России."ФСБ РФ в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ*, - говорится в сообщении.В настоящее время заведено дело по статье о приготовлении к теракту, фигуранты дела сознались. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, российская федерация (россия, рф)