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ФСБ раскрыла спонсировавшую ИГ* ячейку на территории России - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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ФСБ раскрыла спонсировавшую ИГ* ячейку на территории России
ФСБ раскрыла спонсировавшую ИГ* ячейку на территории России - РИА Новости Крым, 08.09.2022
ФСБ раскрыла спонсировавшую ИГ* ячейку на территории России
В Московском регионе задержали членов законспирированной ячейки "Исламского государства"*, которые финансировали деятельность террористической организации. Об... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T15:54
2022-09-08T15:54
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Московском регионе задержали членов законспирированной ячейки "Исламского государства"*, которые финансировали деятельность террористической организации. Об этом со ссылкой на УФСБ России по Москве и Московской области пишет РИА Новости.Установлено, что посредством банковских переводов россияне перечислили организатору канала финансирования "ИГИЛ"* более 100 тысяч рублей. При этом установленный получатель средств находится в международном розыске за особо тяжкие преступления, в том числе террористической направленности.В настоящее время вся участники организованной преступной группы задержаны, возбуждено дело о содействии терроризму, почеркнули в ведомстве.Ранее террористы "Исламского государства"* взяли на себя ответственность за теракт у российского посольства в столице Афганистана.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://crimea.ria.ru/20220822/v-rossii-zaderzhan-terrorist-smertnik--fsb-1124243337.html
https://crimea.ria.ru/20211228/zhitelnitsu-kubani-osudili-za-finansirovanie-igil-1121891255.html
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия
ФСБ раскрыла спонсировавшую ИГ* ячейку на территории России

ФСБ задержала участников ячейки "Исламского государства"*, спонсировавших терроризм

15:54 08.09.2022
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ
ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Московском регионе задержали членов законспирированной ячейки "Исламского государства"*, которые финансировали деятельность террористической организации. Об этом со ссылкой на УФСБ России по Москве и Московской области пишет РИА Новости.
Установлено, что посредством банковских переводов россияне перечислили организатору канала финансирования "ИГИЛ"* более 100 тысяч рублей. При этом установленный получатель средств находится в международном розыске за особо тяжкие преступления, в том числе террористической направленности.
ФСБ России
22 августа, 10:30
В России задержан террорист-смертник – ФСБ
"Пресечена на территории Московского региона преступная деятельность законспирированной межрегиональной террористической ячейки, члены которой финансировали международную террористическую организацию "Исламское государство"*, – сказано в сообщении ФСБ.
В настоящее время вся участники организованной преступной группы задержаны, возбуждено дело о содействии терроризму, почеркнули в ведомстве.
Молоток судьи
28 декабря 2021, 17:39
Жительницу Кубани осудили за финансирование ИГИЛ*
Ранее террористы "Исламского государства"* взяли на себя ответственность за теракт у российского посольства в столице Афганистана.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Происшествия
 
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