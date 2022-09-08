https://crimea.ria.ru/20220908/fsb-raskryla-sponsirovavshuyu-ig-yacheyku-na-territorii-rossii-1124443932.html

ФСБ раскрыла спонсировавшую ИГ* ячейку на территории России

ФСБ раскрыла спонсировавшую ИГ* ячейку на территории России - РИА Новости Крым, 08.09.2022

ФСБ раскрыла спонсировавшую ИГ* ячейку на территории России

В Московском регионе задержали членов законспирированной ячейки "Исламского государства"*, которые финансировали деятельность террористической организации. Об... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T15:54

2022-09-08T15:54

2022-09-08T15:54

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Московском регионе задержали членов законспирированной ячейки "Исламского государства"*, которые финансировали деятельность террористической организации. Об этом со ссылкой на УФСБ России по Москве и Московской области пишет РИА Новости.Установлено, что посредством банковских переводов россияне перечислили организатору канала финансирования "ИГИЛ"* более 100 тысяч рублей. При этом установленный получатель средств находится в международном розыске за особо тяжкие преступления, в том числе террористической направленности.В настоящее время вся участники организованной преступной группы задержаны, возбуждено дело о содействии терроризму, почеркнули в ведомстве.Ранее террористы "Исламского государства"* взяли на себя ответственность за теракт у российского посольства в столице Афганистана.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://crimea.ria.ru/20220822/v-rossii-zaderzhan-terrorist-smertnik--fsb-1124243337.html

https://crimea.ria.ru/20211228/zhitelnitsu-kubani-osudili-za-finansirovanie-igil-1121891255.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия