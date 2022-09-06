https://crimea.ria.ru/20220906/terroristy-ig-vzyali-na-sebya-otvetstvennost-za-vzryv-u-posolstva-rf-1124413739.html

Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ

Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт в российском посольстве в Кабуле, в... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T10:04

2022-09-06T10:04

2022-09-06T10:05

афганистан

в мире

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт в российском посольстве в Кабуле, в результате которого погибли два представителя российской дипмиссии и пострадали не менее 10 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пропагандистские ресурсы ИГ*.О взрыве в районе посольства Российской Федерации в столице Афганистана стало известно в понедельник. По данным местных правоохранителей, причиной происшествия стал самоподрыв террориста-смертника. В результате взрыва погибли и пострадали до 20 человек. Среди погибших двое россиян – дипломат и охранник посольства.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о незамедлительном усилении мер по охране посольства РФ в Кабуле с привлечением дополнительных сил талибских** властей. При этом в министерстве уточнили, что российское посольство плотно сотрудничает со службами безопасности Афганистана для расследования случившегося.* Запрещенная в России террористическая организация.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://crimea.ria.ru/20220905/u-posolstva-rossii-v-afganistane-proizoshel-vzryv-1124402948.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, в мире, происшествия