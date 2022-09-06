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Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ
Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ
Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт в российском посольстве в Кабуле, в... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T10:04
2022-09-06T10:04
2022-09-06T10:05
афганистан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт в российском посольстве в Кабуле, в результате которого погибли два представителя российской дипмиссии и пострадали не менее 10 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пропагандистские ресурсы ИГ*.О взрыве в районе посольства Российской Федерации в столице Афганистана стало известно в понедельник. По данным местных правоохранителей, причиной происшествия стал самоподрыв террориста-смертника. В результате взрыва погибли и пострадали до 20 человек. Среди погибших двое россиян – дипломат и охранник посольства.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о незамедлительном усилении мер по охране посольства РФ в Кабуле с привлечением дополнительных сил талибских** властей. При этом в министерстве уточнили, что российское посольство плотно сотрудничает со службами безопасности Афганистана для расследования случившегося.* Запрещенная в России террористическая организация.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://crimea.ria.ru/20220905/u-posolstva-rossii-v-afganistane-proizoshel-vzryv-1124402948.html
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афганистан, в мире, происшествия
Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ
Ответственность за теракт у российского посольства в Кабуле признали в "ИГИЛ"*
10:04 06.09.2022 (обновлено: 10:05 06.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт в российском посольстве в Кабуле, в результате которого погибли два представителя российской дипмиссии и пострадали не менее 10 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пропагандистские ресурсы ИГ*.
"О нападении заявила группировка боевиков "Исламское государство"* на своем канале в Telegram", – говорится в сообщении агентства.
О взрыве в районе посольства Российской Федерации в столице Афганистана стало известно
в понедельник. По данным местных правоохранителей, причиной происшествия стал самоподрыв террориста-смертника. В результате взрыва погибли и пострадали до 20 человек. Среди погибших двое россиян – дипломат и охранник посольства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о незамедлительном усилении мер по охране посольства РФ в Кабуле с привлечением дополнительных сил талибских** властей. При этом в министерстве уточнили, что российское посольство плотно сотрудничает со службами безопасности Афганистана для расследования случившегося.
* Запрещенная в России террористическая организация.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.