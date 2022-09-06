Рейтинг@Mail.ru
Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220906/terroristy-ig-vzyali-na-sebya-otvetstvennost-za-vzryv-u-posolstva-rf-1124413739.html
Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ
Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ
Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт в российском посольстве в Кабуле, в... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T10:04
2022-09-06T10:05
афганистан
в мире
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124413694_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_c0bfd3cfb3345cd70d425bd48899059a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт в российском посольстве в Кабуле, в результате которого погибли два представителя российской дипмиссии и пострадали не менее 10 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пропагандистские ресурсы ИГ*.О взрыве в районе посольства Российской Федерации в столице Афганистана стало известно в понедельник. По данным местных правоохранителей, причиной происшествия стал самоподрыв террориста-смертника. В результате взрыва погибли и пострадали до 20 человек. Среди погибших двое россиян – дипломат и охранник посольства.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о незамедлительном усилении мер по охране посольства РФ в Кабуле с привлечением дополнительных сил талибских** властей. При этом в министерстве уточнили, что российское посольство плотно сотрудничает со службами безопасности Афганистана для расследования случившегося.* Запрещенная в России террористическая организация.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://crimea.ria.ru/20220905/u-posolstva-rossii-v-afganistane-proizoshel-vzryv-1124402948.html
афганистан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124413694_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_ea41c14439eb18cb4c0bf2767779c66b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
афганистан, в мире, происшествия
Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ

Ответственность за теракт у российского посольства в Кабуле признали в "ИГИЛ"*

10:04 06.09.2022 (обновлено: 10:05 06.09.2022)
 
© WAKIL KOHSARБоевики талибов стоят на страже у дороги возле посольства России в Кабуле. Фото AFP
Боевики талибов стоят на страже у дороги возле посольства России в Кабуле. Фото AFP
© WAKIL KOHSAR
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт в российском посольстве в Кабуле, в результате которого погибли два представителя российской дипмиссии и пострадали не менее 10 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пропагандистские ресурсы ИГ*.
"О нападении заявила группировка боевиков "Исламское государство"* на своем канале в Telegram", – говорится в сообщении агентства.
О взрыве в районе посольства Российской Федерации в столице Афганистана стало известно в понедельник. По данным местных правоохранителей, причиной происшествия стал самоподрыв террориста-смертника. В результате взрыва погибли и пострадали до 20 человек. Среди погибших двое россиян – дипломат и охранник посольства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о незамедлительном усилении мер по охране посольства РФ в Кабуле с привлечением дополнительных сил талибских** властей. При этом в министерстве уточнили, что российское посольство плотно сотрудничает со службами безопасности Афганистана для расследования случившегося.
Кабул - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 10:20
У посольства России в Афганистане произошел взрыв
* Запрещенная в России террористическая организация.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
 
АфганистанВ миреПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:13ФСБ провела обыски у 187 участников групп с идеологией массовых убийств
10:04Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ
09:59Более 40 улиц Симферополя в среду останутся без света
09:54Крымчанка лишилась 5 млн руб. после телефонного разговора с "полицейским"
09:42В Симферополе отремонтируют "шахматный" фонтан за 13 млн рублей
09:26Авария оставила без воды часть Симферополя
09:18Кадыров прокомментировал свои слова о бессрочном отпуске
09:09Поисково-спасательная операция на Камчатке завершена
08:45По каким признакам вычислить психолога-шарлатана: советы эксперта
08:24С печкой и по графику: эксперт назвал зимние правила работы транспорта
08:13Формула здоровья: как рассчитать индекс массы тела
07:45Начальнику на заметку: почему сотрудники опаздывают — психолог
07:28Как выбрать качественную рыбу и морепродукты – рекомендации эксперта
07:02В России посчитали готовых помогать незнакомцам
03:31Все еще впереди: эксперт о народных бунтах в Британии и ЕС
00:01В Крыму прохладно и сухо: прогноз погоды на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 6 сентября
22:01Главные события и заявления дня: 5 сентября
21:48Инженер объяснил, в чем опасность VPN-сервисов
21:21Стоматолог назвал главную ошибку при чистке зубов
Лента новостейМолния