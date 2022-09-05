Рейтинг@Mail.ru
Взрыв у посольства России в Кабуле – что известно - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220905/vzryv-u-posolstva-rossii-v-kabule--chto-izvestno-1124404301.html
Взрыв у посольства России в Кабуле – что известно
Взрыв у посольства России в Кабуле – что известно - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Взрыв у посольства России в Кабуле – что известно
Взрыв в районе российского посольства в столице Афганистана совершил террорист-смертник, сообщают СМИ. РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T11:16
2022-09-05T11:51
афганистан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123228459_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_591b78db8729bb271d727b15960ebe14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Взрыв в районе российского посольства в столице Афганистана совершил террорист-смертник, сообщают СМИ.О взрыве у российского посольства в Кабуле стало известно в понедельник. По данным от источников, в том числе местных жителей, к посольству направилась колона автомобилей скорой помощи, однако официальных сообщений о пострадавших пока не поступало.Позднее информацию журналистам подтвердили сотрудники полиции Кабула. По их данным, причиной происшествия стал самоподрыв террориста-смертника.По сообщению источника РИА Новости, теракт произошел в момент оглашения имен претендентов на получение визы российским дипломатом. В результате взрыва погибли и пострадали до 20 человек, погибли двое россиян – дипломат и охранник посольства.Ситуация в Афганистане обострилась в начале августа 2021 года, когда боевики движения "Талибан"* начали наступление по всей стране. 15 августа они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
афганистан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123228459_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_895df7b5ea4b26044b4c3fb72fd52606.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
афганистан, происшествия
Взрыв у посольства России в Кабуле – что известно

СМИ: взрыв у российского посольства в Агфанистане совершил террорист-смертник

11:16 05.09.2022 (обновлено: 11:51 05.09.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДемократическая Республика Афганистан. Вид сверху на один из старых районов Кабула.
Демократическая Республика Афганистан. Вид сверху на один из старых районов Кабула. - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Взрыв в районе российского посольства в столице Афганистана совершил террорист-смертник, сообщают СМИ.
О взрыве у российского посольства в Кабуле стало известно в понедельник. По данным от источников, в том числе местных жителей, к посольству направилась колона автомобилей скорой помощи, однако официальных сообщений о пострадавших пока не поступало.
Позднее информацию журналистам подтвердили сотрудники полиции Кабула. По их данным, причиной происшествия стал самоподрыв террориста-смертника.
По сообщению источника РИА Новости, теракт произошел в момент оглашения имен претендентов на получение визы российским дипломатом. В результате взрыва погибли и пострадали до 20 человек, погибли двое россиян – дипломат и охранник посольства.
Ситуация в Афганистане обострилась в начале августа 2021 года, когда боевики движения "Талибан"* начали наступление по всей стране. 15 августа они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
АфганистанПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:43Обстановка на Запорожской АЭС – что известно
11:33Где в Крыму не будет воды - адреса
11:29Мощные смерчи над Черным морем - пугающие кадры
11:16Взрыв у посольства России в Кабуле – что известно
11:00Врио главы Херсонской области Елисеев: прилеты изменили настроения многих
10:53На Запорожской АЭС останутся наблюдатели МАГАТЭ – власти региона
10:51Устроивший стрельбу в Пермском университете признал в суде свою вину
10:33Сотни новых случаев: сводка по COVID-19 в Крыму
10:20У посольства России в Афганистане произошел взрыв
10:15Призовут даже беременных – Володин о воинском учете для женщин на Украине
09:43В Севастополе наращивают коечный фонд для больных COVID-19
09:24Штормовой ветер обрушится на Крым
09:16Слова Кадырова об уходе с поста главы Чечни – реакция Кремля
09:05В Германии признали, что Россия не отдаст Крым
08:29Число погибших на Ключевском вулкане увеличилось до восьми
08:06Диетолог научил выбирать правильную овсянку
07:34Чтобы дети не пропадали: главные правила от поисковика отряда "ЛизаАлерт"
07:03Профессор медицины научил распознавать настоящую метеочувствительность
03:31Что будет с ценами на недвижимость осенью - прогноз эксперта
00:01Умеренный понедельник: прогноз погоды для Крыма на 5 сентября
Лента новостейМолния