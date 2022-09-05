https://crimea.ria.ru/20220905/vzryv-u-posolstva-rossii-v-kabule--chto-izvestno-1124404301.html

Взрыв у посольства России в Кабуле – что известно

Взрыв у посольства России в Кабуле – что известно - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Взрыв у посольства России в Кабуле – что известно

Взрыв в районе российского посольства в столице Афганистана совершил террорист-смертник, сообщают СМИ. РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T11:16

2022-09-05T11:16

2022-09-05T11:51

афганистан

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Взрыв в районе российского посольства в столице Афганистана совершил террорист-смертник, сообщают СМИ.О взрыве у российского посольства в Кабуле стало известно в понедельник. По данным от источников, в том числе местных жителей, к посольству направилась колона автомобилей скорой помощи, однако официальных сообщений о пострадавших пока не поступало.Позднее информацию журналистам подтвердили сотрудники полиции Кабула. По их данным, причиной происшествия стал самоподрыв террориста-смертника.По сообщению источника РИА Новости, теракт произошел в момент оглашения имен претендентов на получение визы российским дипломатом. В результате взрыва погибли и пострадали до 20 человек, погибли двое россиян – дипломат и охранник посольства.Ситуация в Афганистане обострилась в начале августа 2021 года, когда боевики движения "Талибан"* начали наступление по всей стране. 15 августа они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

афганистан

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, происшествия