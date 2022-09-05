https://crimea.ria.ru/20220905/u-posolstva-rossii-v-afganistane-proizoshel-vzryv-1124402948.html

У посольства России в Афганистане произошел взрыв

У посольства России в Афганистане произошел взрыв - РИА Новости Крым, 05.09.2022

У посольства России в Афганистане произошел взрыв

У российского посольства в столице Афганистана прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на источник в Кабуле пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T10:20

2022-09-05T10:20

2022-09-05T10:39

в мире

происшествия

афганистан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. У российского посольства в столице Афганистана прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на источник в Кабуле пишет РИА Новости.Подтвердить информацию официально информагентству пока не удалось. Однако, по словам местных жителей, на место происшествия следуют автомобили скорой помощи. Ситуация в Афганистане обострилась в начале августа 2021 года, когда боевики движения "Талибан"* начали наступление по всей стране. 15 августа они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.Ранее взрыв произошел в мечети в Кабуле во время совершения намаза. Пострадали 17 человек.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

афганистан

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, афганистан