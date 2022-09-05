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У посольства России в Афганистане произошел взрыв - РИА Новости Крым, 05.09.2022
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У посольства России в Афганистане произошел взрыв
У посольства России в Афганистане произошел взрыв - РИА Новости Крым, 05.09.2022
У посольства России в Афганистане произошел взрыв
У российского посольства в столице Афганистана прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на источник в Кабуле пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T10:20
2022-09-05T10:39
в мире
происшествия
афганистан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. У российского посольства в столице Афганистана прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на источник в Кабуле пишет РИА Новости.Подтвердить информацию официально информагентству пока не удалось. Однако, по словам местных жителей, на место происшествия следуют автомобили скорой помощи. Ситуация в Афганистане обострилась в начале августа 2021 года, когда боевики движения "Талибан"* начали наступление по всей стране. 15 августа они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.Ранее взрыв произошел в мечети в Кабуле во время совершения намаза. Пострадали 17 человек.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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РИА Новости Крым
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4.7
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в мире, происшествия, афганистан
У посольства России в Афганистане произошел взрыв

В районе посольства России в Кабуле произошел взрыв – источник

10:20 05.09.2022 (обновлено: 10:39 05.09.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. У российского посольства в столице Афганистана прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на источник в Кабуле пишет РИА Новости.
Подтвердить информацию официально информагентству пока не удалось. Однако, по словам местных жителей, на место происшествия следуют автомобили скорой помощи.
"Взрыв произошел напротив российского посольства. Много машин скорой помощи направились в район, может быть большое число пострадавших", – цитирует РИА Новости.
Ситуация в Афганистане обострилась в начале августа 2021 года, когда боевики движения "Талибан"* начали наступление по всей стране. 15 августа они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.
Ранее взрыв произошел в мечети в Кабуле во время совершения намаза. Пострадали 17 человек.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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